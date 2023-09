PILLOLE DI GOSSIP! VIDEO! RUNE IN LOVE CON LA EX DI PETAGNA! IL TENNISTA DANESE SI È MOSTRATO SUI SOCIAL IN COMPAGNIA DI CAROLINE DONZELLA, LA MODELLA CHE IN PASSATO HA AVUTO UNA STORIA CON L'ATTACCANTE DEL CAGLIARI – LA STILETTATA DI RICCI A PIER SILVIO BERLUSCONI - "GIACOMINA" URTIS: “DA QUANDO SONO PIÙ FEMMINILE I GAY NON MI GUARDANO PIÙ E MI VOGLIONO GLI ETERO” E RICONFERMA IL MATRIMONIO CON FABRIZIO CORONA - DALILA DI LAZZARO: “HO FATTO PERDERE LA TESTA A ROBERT DE NIRO E JACK NICHOLSON. ORA VOGLIO PARTECIPARE A SANREMO”. E POI MARICA PELLEGRINELLI, ROSANNA FRATELLO E ALBA PARIETTI…

Ivan Rota per Dagospia

“Sono una donna, non sono una santa“, ma ora si è un pò incazzata. Rosanna Fratello ancora non é entrata nella casa del Grande Fratello : almeno una che ha una storia personale (speriamo non si fossilizzino sulla tragica fine del fratello ) e professionale da raccontare. Ricordiamo che interpretó il film candidato all’ Oscar Sacco e Vanzetti e lo stracult La Legge Violenta della Squadra Anticrimine. Forse per indolenza rinunciò a una carriera internazionale.

La stessa indolenza apparteneva a Dalila Di Lazzaro che a Milano alla sfilata di Ermanno Scervino era accompagnata da un ragazzo giovane e bellissimo , come al solito, che ha mandato in deliquio le signore presenti. Ricordiamo che l’ attrice, che da sempre rinuncia alle proposte economiche allettanti per partecipare ai reality, é stata una delle muse di Andy Wharol e della sua Factory: il re della pop art la volle nel film Il mostro è in tavola… barone Frankenstein, che in America addirittura uscì col titolo Andy Warhol’s Frankenstein.

Per niente impacciati alla serata Elodie e Marco Mengoni con un fare da star hollywoodiane che faceva rabbrividire di fronte alla disponibilitá di vere star come Julianne Moore e Jessica Chastain. Applausi a scena aperta per una splendente Donatella Versace.

Serata a due per Sonia Bruganelli con Andrea Arinci, un autore legato alla tv di Paolo Bonolis essendo nello staff di programmi come Ciao Darwin e Avanti un altro.

Alba Parietti è tornata adolescente ed è sempre piú appiccicata come un francobollo al dirigente delle poste Fabio Adami. Per festeggiare un anno e mezzo di relazione, la Pariettona ha scritto: «Sei riuscito nell’impresa impossibile di farmi arrendere alla felicità, all’amore con dolcezza e determinazione. Sei la mia quercia, la mia certezza, il mio complice il mio migliore amico. L’amore che ho sempre sognato. Un anno e mezzo di cui non cambierei un minuto» .

Perché Belen Rodriguez, orfana di Le Iene ha declinato l'ospitata a Stasera c'è Cattelan, programma in seconda serata su Rai Due? Perché, come ha anticipato Davide Maggio, sará ospite di Mara Venier a Domenica In.

Anna Pettinelli è tornata ad essere una delle professoresse di canto della scuola di Amici : dopo un anno lontana dal talent show di Canale 5, é tornata e ha preso il posto di Arisa . Dopo la fine burrascosa della relazione con Stefano Macchi, da alcuni mesi ha ritrovato l’amore con Andrea Di Carlo, guarda caso, ex di Arisa? La Pettinelli dice che lui é solo un amico. Chi sará mai il suo amato?

Marica Pellegrinelli dice dell’ex marito Eros Ramazzotti: “ Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli, è una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso". Cosa ne pensa Dalila Gelsomino, attuale compagna del cantante?

Al Grande Fratello tutti, in primis Massimiliano Varese e Anita contro il modello Vittorio Menozzi che accusano di aver bestemmiato e al quale non danno da mangiare. Inoltre lo accusano di essere uno stratega. Gli webeti sono dalla parte di Vittorio: “Questi che si mettono d’accordo per non far mangiare il cibo avanzato a Vittorio é il livello umanamente più basso delle ultime edizioni”. “Piú fanno così e più noi lo votiamo”. “Un motivo in più per salvare Vittorio”.

Giacomo Urtis dice: “…da quando sono più femminile i gay non mi guardano più e mi vogliono gli etero. Tutti gli etero che mi guardano vogliono me per come sono. A me piacciono i maschi sì. Ora poi con gli ormoni non tutto funziona come prima” e riconferma il matrimonio con Fabrizio Corona.

Antonio Ricci, il papá di Striscia la Notizia, a proposito della “cancellazione” del trash: “ La pulizia in atto a Mediaset però per me é una contraddizione di Pier Silvio Berlusconi. Ha al suo fianco e in tv Silvia ( Toffanin ) che è elegante, carina, molto amata dai collaboratori, l’abbiamo avuta a condurre Striscia, ma poi lascia spazio a Tina Cipollari…”

