Ivan Damiano Rota e il compagno di cordata Sor Rotella

Settimane orsono avevamo suggerito il nome di Gegia come concorrente del Grande Fratello Vip e, guarda caso, su Chi, diretto da Alfonso Signorini che é anche il conduttore del reality, appare dopo anni, un’intervista all’attrice riportata poi su Dagospia. A questo punto quasi certo che entrerà nella casa del GF Vip.

Traumi post GF Vip Ad essere assalita dai fans web dì Lulú Selassié, lasciata da Manuel Bortuzzo poco dopo la foto del reality, è stata Andrea Nicole Conte, tronista della scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi: UeD. La ragazza qualche tempo fa ha preso parte ad un evento a cui era presente proprio Manuel. Questo è bastato affinché Nicole si ritrovasse una lunga serie di attacchi sotto i suoi post.

Durante una tappa dell’ RDS Summer Festival un fan ha urlato a Elodie di eseguire il brano “Niente canzoni d’amore” e Anna Pettinelli che conduceva la kermesse ha risposto piccata: ”Niente canzoni d’amore né romantiche” . Elodie ha risposto “Ho capito, scusate… Anna, tu sei sempre aggressiva con me”. La frase ha fatto incavolare Anna che dal fondo del palco ha allargato le braccia. Elodie quindi l’ha inseguita dicendo: “Sempre aggressiva… Ci vuole un attimo per capire, no?”. “Un attimo che capisce… Un attimo che capisce”. Il video è diventato virale. La Pettinelli ha detto che è amica di Elodie, in pratica, un battibecchi tra due romane veraci…

Il sito Gossipetv ha riportato alcuni dei commenti sotto a quel post del GF, in particolare uno a favore di Adriana Volpe: “Avete fatto fuori la Volpe perché smascherava il programma mentre Sonia difendeva gli indifendibili. Partiamo malissimo“. E la Volpe ha ripostato l’articolo che la dava fuori dal GF Vip :”GF Vip ufficializza Bruganelli, tumulto Web: valanga di critiche, Volpe difesa” e l’ha condiviso nelle sue storie con un messaggio chiaro: “Grazie, grazie, grazie per l’affetto che mi dimostrate sempre“. Al suo posto Orietta Berti.

Vi ricordate di Rosmy, la cantante di cui abbiamo parlato per un presunto flirt con Marracash? Ora esce con “Tutto bene” : si parla di un video girato in un set segretissimo e blindato di una Rosmy mai vista che nel suo nuovo brano cita Ken e quel certo Rocco. Chi ci sarà nel video? Ma Siffredi non doveva fare un duetto con Arisa?

Traumi post Isola dei Famosi. Mercedesz Henger in alcune storie su Instagram ha dichiarato di stare molto male dopo essere uscita dal reality. Ha dolori ovunque e soffre di nausea. Sta facendo molta fatica a riprendersi.

La parolaccia della “Santa” Lorena Bianchetti nel programma A sua Immagine:“Scivolo! Scivolo! Ca**o scivolo! Riavvicinati perché scivolo! Avvicinati, ti prego! Scivolo! Avvicinati, ca**o!“. Solo una volta ritornata sulla barca, ha esclamato: “E’ un inizio stupendo!“. Stava parlando di un uomo che cammina sull’acqua…

Si é sposato Davide Silvestri, ex GF Vip, con Alessia Costantino, il loro matrimonio in stile country è stato un una casa di campagna a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Gli sposi sono arrivati alla festa su un trattore. Come testimone ha scelto Kekko Silvestri, dei Modà, nonché suo cugino.Tra gli invitati alle nozze molti ex gieffini come Katia Ricciarelli, Barù Gaetani e poi Jessica Selassie, Giucas Casella. Grandi assenti, anche se invitati, Sophie Codegoni, Mirana Trevisan e Alessandro Basciano. Esclusi dalle celebrazioni Alex Belli e Soleil Sorge. Silvestri dice: "È un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene".

Nastro d’Argento alla Carriera alla “Bersagliera”. Cinecittà.“Gina Lollobrigida è un’icona del cinema italiano e un’attrice che come poche ha avuto e continua ad avere un’immagine e una popolarità internazionale” ha detto a nome del Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici la Presidente, Laura Delli Colli. “Premiarla alla carriera è il miglior omaggio per dirle oggi buon compleanno e per festeggiare, insieme, un successo che proprio la stampa specializzata ha sottolineato con i primi riconoscimenti, segnalandola subito come una giovanissima attrice che avrebbe fatto molta strada”.

