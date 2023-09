Ivan Rota per Dagospia

arnold e fiordaliso

Lasciate ogni speranza voi ch’ entrate. Si, ogni speranza di vedere una sana litigata, qualcuno che fa sesso a letto o nell’armadio: al Grande Fratello “oratorial edition” é tutto “rallentato” come in un film di Eric Rohmer. A portare un pizzico di cattiveria, Beatrice Luzzi, ( ieri sera in versione Regina Rossa/Helena Bonham Carter in Alice di Tim Burton), che si arrabbia per tutto. Soprattutto se le danno dell’ ipocrita.

La frase choc di Anita su Beatrice Luzzi: "Non mi sono accorta che stava piangendo. E, sono sincera, non so se mi sarei fermata. Però basta, lei attacca tutti". Molti telespettatori hanno urlato al bullismo chiedendo provvedimenti. “Sono parole che ricordano i discorsi dello scorso anno su Marco Bellavia…”

LA gaffe clamorosa di fiordaliso con Arnold: "Sei troppo scuro, non ti vedevo". Lui: “per questo mi sono messo il giacchetto bianco”

beatrice luzzi

Solo che, durante un gioco sul concetto di ipocrisia, la più votata é stata proprio Beatrice Luzzi che ha detto : "Ho vinto, che bello. Devo dire la verità? Non me l’aspettavo. Penso di avere tanti difetti, ma di essere ipocrita no. Sono una persona diretta e penso di averlo dimostrato. A quanto pare trasmetto qualcosa di sbagliato, cioè di non mio. E questo è qualcosa di importante da capire alla mia età". L'attrice poi ha sbroccato e si é messa a piangere pensando ai figli a casa che avrebbero potuto vederla attaccata dal gruppo.

E ieri sera, ancora adirata con alcuni concorrenti, il gruppo lo ha definito “branco” e Alfonso Signorini l’ ha subito ripresa : “Non usare la parola branco. Branco no, non è questo il contesto, è una parola forte”. In ogni caso, Cesara Buonamici ha regalato l’immunitá alla Luzzi che ha definito Massimiliano Varrese (non si capisce perché) un individualista e un bluff mettendo dubbi sulla di lui ricerca di spiritualitá . Lui decide di non salutarla piú : “Una che parla così alle spalle, non lo merita”.

paolo masella

É arrivata anche la Veronica Lake di Pescara: un poco torbida, ha stregato Massimiliano Varrese che la guarda con la bava alla bocca. Lei é Heidi Baci che con Angelica, Grecia, Fiordaliso va in confessionale per parlare proprio del loro “interesse” nei confronti dell’ attore e ballerino. La Baci dice che lei ama i coetanei e non “un uomo adulto con un passato, non me la sento…mi guarda sempre…”

Fantastica Fiordaliso che invece urla: “Se avessi 20 anni di meno era già attaccato al muro”. Per la serie “ho visto lei che bacia lui che bacia lei” a Heidi piace Vittorio mentre a Paolo piace Heidi. E a Angelica piace Varrese: ora ha la strada spianata.

E Cesara Buonamici dice di Varrese: “ Non credo che lui abbia scoperto qui di piacere tanto”. L’ attore aveva detto di non sapere di piacere. Vabbé. E Signorini chiama Valeria la non ancora pervenuta Rebecca Staffelli.

clizia incorvaia

Arriva il momento strappacuore: come nei vecchi film strappalacrime con Amedeo Nazzaro e Yvonne Sanson, gli autori ci propinano non una, ma due storie con padri “spariti”. Il primo é quello di Samira lui che dice: “ Non lo ho mai visto, ma l’ho sentito al telefono…Mi ha detto solo che ha una moglie e tre bambini …Io da quel che ho capito la moglie sa che esisto, ma i figli no…” La “sceneggiatura” ha delle falle…

Il secondo padre è quello di Paolo Masella: anche lui da tempo non lo vede perché ha il vizio del bere: “ Ho un astio molto più forte dell’amore”. Il conduttore gli dice : “Ancora sei giovane, più avanti capirai che il perdono è la strada più conveniente”. La stessa cosa che gli dice la madre che gli ha fatto una sorpresa e lo aspetta in salone, dove all’inizio viene “freezato” e Paolo scoppia giú a piangere . “Devi imparare a perdonare perché solo con il perdono sarai libero. E tu devi essere libero”.

ELENOIRE FERRUZZI

Ma il colpo di scena della serata arriva: come é stato detto, il macellaio Paolo non ha i social ( e chi ci crede!), ma il papá che beve troppo si. E pubblica su Instagram : “ Paolo sei bello come er sole. Hai già vinto”. E il figlio: “Lo deve dimostrare”. Anche per Lorenzo, diventato padre con la fecondazione assistita, tanta commozione per il messaggio della sua amata.

E Paolo continua per la sua strada con la fissa su Gisela che nomina: “ci sta provando ma non è, per me, il suo mondo.” Lei gli ha spiegato piú volte che scherza, ma lui é di coccio. Giselda si consola andando nella suite con Giuseppe Garibaldi e Samira Lui. Grecia Colmenares ( che rivela di avere un debole per Paolo Del Debbio e uno per un misterioso amico di Signorini ) si scontrerá lunedí con il meno votato tra quelli in nomination ovvero Arnold Cardaropoli, Lorenzo Remotti e Vittorio Menozzi.

Molti concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello delusi da Alfonso Signorini per le sue parole a Verissimo: "Le critiche erano fondate. Bisogna avere l’onestà di riconoscere che l’anno scorso abbiamo sbagliato il cast. Si era dato troppo spazio alla volgarità, non solo espressiva ma anche negli atteggiamenti".

elenoire ferruzzi dal moro

Questo non é piaciuto soprattutto a Elenoire Ferruzzi che ha rilasciato un lungo commento a FanPage: “Sono stati loro a scegliere un cast con il quale sono andati avanti otto mesi. Sì, ci sono stati gesti spregevoli e brutture ma abbiamo prodotto ottimi ascolti. A differenza del cast dell’attuale GF che ha avuto un crollo negli ascolti già dalla seconda puntata. Il nostro cast non era sbagliato…Hanno spinto loro determinate azioni…Non ho sentito Signorini dopo l’intervista a Verissimo ma non ce l’ho con lui. Ognuno ha un capo a cui rendere conto. hanno la responsabilità. Inutile dire adesso che era sbagliato”.

oriana marzoli

E anche Edoardo Tavassi dice la sua : “Mi fa ridere che c’è questa ostentazione che ogni cosa che succede al Grande Fratello ora viene detto ‘questo è il Grande Fratello quello normale, quello meglio‘ come per dire che quello dell’anno scorso è tutto da boicottare….”

E parla anche la sua compagna Micol Incorvaia che ha conosciuto proprio all’ interno della casa del Grande Fratello Vip: “Sì ci sono rimasta male, non è una cosa che fa piacere, non fa assolutamente piacere…” Ora in Spagna Oriana Marzoli e il bestemmiatore Daniele Del Moro fanno faville al Grande Hermano.

E Signorini risponde alla lettera di una lettrice di Chi , la signora Loredana che elogia il nuovo GF per la "normalità, l’ educazione e l'allegria” dei nuovi concorrenti, sottolineando che sembrano autentici . Per lei, è un vero successo. Alfonso ringrazia la signora Loredana e dice che anche loro avevano bisogno di aria fresca.

