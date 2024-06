PILLON, UN BEL PIRLON - L'EX SENATORE LEGHISTA SIMONE PILLON, CHE DA ANNI COMBATTE CONTRO LA COMUNITA' LGBTQ, CHIEDE SU X LA CENSURA DELLO SPOT TELEVISIVO IN CUI SI BACIANO DUE RAGAZZI MA... VIENE CENSURATO LUI! - IL SUO TWEET È STATO RIMOSSO DALLA PIATTAFORMA DI ELON MUSK PERCHE' RITENUTO OFFENSIVO - LUI SE LA PRENDE: "QUESTO NON È INCITAMENTO ALL’ODIO, MA LIBERTÀ". E SI SCAGLIA CONTRO IL PROPRIETARIO DELLA PIATTAFORMA... - VIDEO

Breve storia:



Pillon pubblica un post in cui chiede di censurare lo spot “Idealista” perché ci sono due uomini che si baciano e potrebbero vederlo i bambini.



X cancella il suo post per “harmful speech” (discorso dannoso/nocivo).



E noi riguardiamo lo spot ? pic.twitter.com/jMmlTGEghU — radio__zek ?‍? (@radio__zek) June 26, 2024

TWEET DI SIMONE PILLON CONTRO LO SPOT

L’ex senatore della Lega, Simone Pillon ha denunciato, martedì scorso, il nuovo spot pubblicitario di Idealista, realizzato in occasione del mese del Pride e trasmesso in vista degli Europei di calcio 2024. Nel video, si vedono dei tifosi festeggiare ad un gol dell’Italia poi scatta un bacio tra due ragazzi.

Pillon impazzisce: “Non riprodurrò il disgustoso spot di un’immobiliare che per il Pride spara in prima serata le pomiciate gay – scrive l’ex senatore del Carroccio su X -. A quell’ora però davanti alla tv ci sono i bambini, che hanno il diritto di crescere senza frociaggine Lgbtq. Segnalerò il post alle autorità preposte”. E in effetti la segnalazione è arrivata, ma non per la pubblicità bensì per il suo post che è stato eliminato.

SPOT IN CUI DUE RAGAZZI SI BACIANO

Infatti, “secondo quanto previsto dalle leggi applicabili, i contenuti segnalati sono stati oscurati con particolare riferimento alle seguenti basi giuridiche: Illegal or Harmful Speech“, scrive la piattaforma di Elon Musk. Tradotto: le parole di Pillon sono illegali o offensive.

Ma il leghista non ci sta e su X ribatte: “Avevo scacciato da X la censura Lgbt e invece vedo che un mio post è stato censurato. Mi stavo lamentando perché mostrano pomiciate gay in prima serata sulla tv italiana. Questo non è incitamento all’odio ma libertà“. E poi conclude tirando in causa anche Elon Musk: “Ehi, Elon! Difendiamo la nostra libertà!”. [...]

