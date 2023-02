PINO INSEGNO, FACCE RIDE! “TORNO IN RAI PERCHÉ SONO BRAVO NON GRAZIE AL RAPPORTO CON GIORGIA” – L’ATTORE, CHE HA PERSINO INTRODOTTO IL COMIZIO DI CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DELLA MELONI CON UNA CITAZIONE DEL "SIGNORE DEGLI ANELLI", VA AL CONTRATTACCO: “HO FATTO UNA SCELTA DI CAMPO E LA SINISTRA MI HA PENALIZZATO. NON HO BISOGNO DI RACCOMANDAZIONI. NON VADO STRUMENTALIZZATO, MICA SONO UNA VELINA” (SARA’ CONTENTA LA EX MOGLIE ROBERTA LANFRANCHI CHE HA FATTO LA VELINA) – VIDEO

È il cantore della nuova destra, Pino Insegno. O almeno lo speaker. Nei comizi che contano, Meloni lo recluta. C’era alla chiusura della campagna per le politiche, a piazza del Popolo a Roma. C’era ieri per l’adunata dei leader a sostegno di Francesco Rocca, candidato alla Pisana. E lui in questo mondo, davanti a questo parterre, sembra sentirsi coccolato. Si galvanizza: «Ho fatto una scelta di campo – dice sul palco dell’Auditorium della Conciliazione – Mi criticano? Chissenefrega». Applausi.

Insegno, col Pd al governo si sentiva messo all’angolo perché di destra?

«È un fatto, mi hanno penalizzato. Ma secondo te perché sono sparito dalla tv, perché non sono bravo? Vai a vedere chi ha preso le mie trasmissioni, non faccio nomi perché non voglio querele, ma queste sono le indagini che un giornalista serio dovrebbe fare. Ho doppiato 400 professionisti, ho fatto 600 puntate in tv. Poi non c’era più posto per me».

Adesso, stando a quanto è stato scritto, sarebbe pronto al ritorno in Rai.

«Ma torno in Rai perché sono bravo, non ho bisogno di raccomandazioni.

Non vado strumentalizzato, mica sono una velina».

Però con la destra c’è feeling, no?

«Non direi destra. Centrodestra, semmai. Ma io sono commendatore della Repubblica per meriti sociali, non sono uno che lascia indietro le minoranze o chi la pensa diversamente. Rocca è una persona fantastica che conosco da 25 anni, so quanto vale. Ma se ci fosse stato un Nicolini, che era di sinistra, avrei votato per lui».

Come si sente da cantore della nuova destra?

«Non sono il cantore di nessuno. Sono soltanto uno che veicola alcune idee».

Con la premier vi sentite spesso?

«Ci sentiamo, ma non parliamo di politica internazionale».

