PIPPITEL! - ALLORA NON ERA SOLO COLPA DI "TEMPTATION ISLAND": ALBERTO ANGELA NON VINCE NEMMENO CONTRO LE TELENOVELAS TURCHE - "SEGRETI DI FAMIGLIA" SU CANALE 5 OTTIENE IL 14% DI SHARE, MENTRE LA TRASMISSIONE DEL DIVULGATORE, "NOOS", CON LO STESSO NUMERO DI TELESPETTATORI (1,7 MILIONI) SI FERMA AL 13,5% - LE PARALIMPIADI INTERESSANO POCO E SU RAI2 RACIMOLANO IL 4.5% - "IN ONDA" CON TELESE E APRILE OTTIENE IL 6.5% IN ACCESS PRIME TIME E 4.4% IN PRIMA SERATA - "4 DI SERA" CON ROBERTO POLETTI E FRANCESCA BARRA (3.7%-3.9%) - "TECHETECHETÈ" (15.6%)

Fabio Fabbretti www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 29 agosto 2024, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha interessato 1.721.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale5 Segreti di Famiglia stoppata da Mediaset ha conquistato 1.793.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 intrattengono un netto di 671.000 spettatori pari al 4.5%. Nel dettaglio: Rugby 392.000 (3%), Tennis Tavolo 350.000 (3.3%). Su Italia1 Gioco Sporco – I Misteri dello Sport incolla davanti al video 461.000 spettatori (4.6%).

Su Rai3 La scelta di Anne segna 739.000 spettatori e il 5.3%. Su Rete4 Sapore di mare totalizza un a.m. di 767.000 spettatori (5.8%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 626.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 la partita di Play Off Conference League – Puskas Akademia-Fiorentina ottiene 757.000 spettatori con il 5.6% (primo tempo a 690.000 e il 4.3%, secondo tempo a 771.000 e il 5.7%, tempi supplementari a 791.000 e il 7.1%, rigori a 911.000 e il 9.8%).

Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 523.000 spettatori (4%). Sul 20 Snakes on a Plane fa sintonizzare 224.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 Hawaii Five-0 è scelto da 224.000 spettatori (1.6%). Su Iris The River Wild – Il fiume della paura è seguito da 308.000 spettatori pari al 2.3%. Su RaiPremium Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 sigla 377.000 spettatori (2.7%). Su RealTime Il Concertozzo – Musica e Inclusione in Italia arriva a 243.000 spettatori e l’1.6%.

Access Prime Time

Ottimo Cash or Trash.

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.519.000 spettatori (15.6%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.506.000 spettatori pari al 15.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.122.000 spettatori (7%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 992.000 spettatori (6.3%) e Un Posto al Sole appassiona 1.302.000 spettatori (8.1%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 581.000 spettatori e il 3.7% nella prima parte e 624.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.057.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 il Prepartita di Conference League arriva a 280.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 714.000 spettatori (4.5%). Su RealTime Casa a Prima Vista raduna 462.000 spettatori (2.9%).

Preserale

Bene le Paralimpiadi con il Nuoto.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.966.000 spettatori pari al 18.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.829.000 spettatori pari al 22.2%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.282.000 spettatori (13%), mentre The Wall ha convinto 1.978.000 spettatori (16.2%). Su Rai2, dopo TG2 Flash (448.000 – 5%) e TGSport Sera (538.000 – 5.6%), le Paralimpiadi 2024 totalizzano 876.000 spettatori e il 6% con il Nuoto.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 241.000 spettatori (2.2%) e FBI: Most Wanted raccoglie 487.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.876.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 710.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 Terra Amara interessa 471.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown raduna 145.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 Il Super Weekend ha conquistato 201.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 432.000 spettatori con il 3.1%. Su RealTime Casa a Prima Vista segna 359.000 spettatori (2.6%).

Daytime Mattina

In calo Morning News.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 498.000 spettatori con il 15.4% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 405.000 e il 15.5% e il TG1 delle 8 a 893.000 e il 21.3%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 699.000 spettatori con il 17.6%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 499.000 spettatori con il 20.7% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 911.000 spettatori con il 21.6%. A seguire Morning News raccoglie 677.000 spettatori con il 17% nella prima parte e 599.000 spettatori con il 15.8% nella seconda parte (Saluti a 535.000 e il 13.3%). Su Rai2, dopo il TG2 Mattina delle 8:30 (118.000 – 2.7%), O Anche No – Stravinco per la Vita è visto da 107.000 spettatori (2.6%).

A seguire le Paralimpiadi 2024, dalle 9:19 alle 12:53, arrivano a un netto di 242.000 spettatori (4.9%). Nel dettaglio: Nuoto 216.000 (5.6%) fino alle 11:06. Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (90.000 – 2.2%), Law & Order – Unità Speciale sigla 132.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 136.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 146.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (147.000 – 3.5%), Agorà Estate intrattiene 180.000 spettatori (4.4%) e 94.000 spettatori (2.5%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 115.000 spettatori (2.9%).

Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 77.000 spettatori (1.8%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni è visto da 89.000 spettatori (2.3%), mentre Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 137.000 spettatori (3.3%). Su La7 Omnibus raduna 115.000 spettatori (4%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (221.000 – 6.3%), 147.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Estate totalizza 128.000 spettatori (3.3%).

Daytime Mezzogiorno

Il Nuoto paralimpico al 7.1%.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 804.000 spettatori (15.6%), mentre Camper arriva a 1.421.000 spettatori (15.7%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.131.000 spettatori con il 17.4%. Su Rai2, dopo TG2 Flash (299.000 – 7.2%), le Paralimpiadi 2024 radunano 337.000 spettatori (7.1%) con il Nuoto, 426.000 (5.9%) con il Ciclismo su Pista, 602.000 (6.4%) con il Ciclismo su Pista. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 208.000 spettatori (3.7%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 896.000 spettatori (7.9%) e 595.000 spettatori (5.2%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 206.000 spettatori (4.3%) e il TG3 delle 12 informa 536.000 spettatori (7.7%). A seguire Quante Storie conquista 446.000 spettatori (4.7%) e Geo 367.000 spettatori (3.4%), mentre Passato e Presente è seguito da 411.000 spettatori (3.6%). Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 456.000 spettatori pari al 4.4%.

Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 181.000 spettatori con il 3.8% nella prima parte e 294.000 spettatori con il 3.2% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 100.000 spettatori (1.6%) e 4 Ristoranti 251.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (83.000 – 1.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 121.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 256.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

4.6% e 3% per l’America’s Cup su Italia1.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.000.000 – 18.5%), Che Dio ci Aiuti colleziona 1.097.000 spettatori con il 10.9% nel primo episodio e 1.131.000 spettatori con il 13.1% nel secondo episodio, mentre Estate in Diretta Start conquista 1.049.000 spettatori con il 14.2%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.246.000 – 16.4%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.379.000 spettatori con il 18.3% nella presentazione e 1.473.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.833.000 spettatori pari al 16.8%, Endless Love sigla 1.905.000 spettatori pari al 18.3%, The Family raduna 1.782.000 spettatori pari al 19.6% e La Promessa segna 1.424.000 spettatori pari al 18.6%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.085.000 spettatori pari al 14.4% nella prima parte e 996.000 spettatori pari al 12.3% nella seconda parte (I Saluti a 925.000 e il 10.3%). Su Rai2 le Paralimpiadi 2024, dalle 13:28 alle 21:09, totalizzano un netto di 514.000 spettatori pari al 4.9%. Nel dettaglio: Tennis Tavolo 626.000 (5.6%), Badminton 381.000 (3.6%), Ciclismo su Pista 448.000 (4.6%), Rugby 359.000 (4.1%), TG Paralimpico 393.000 (5.1%), Ciclismo su Pista 380.000 (5.1%), Ciclismo su Pista 374.000 (5%), Ciclismo su Pista 506.000 (6.8%), Nuoto 577.000 (7.2%) fino alle 18:21. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 487.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio e 627.000 spettatori (6%) nel secondo episodio, mentre Big Bang Theory sigla 463.000 spettatori (4.7%).

Dopo Camera Cafè (420.000 – 4.5% e 421.000 – 4.5%), America’s Cup – Regate preliminari raduna 407.000 spettatori (4.6%) e, dopo Big Bang Theory (254.000 – 3.2%) e Camera Cafè (218.000 – 3%), 223.000 spettatori (3%). A seguire Magnum P.I. arriva a 217.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.997.000 spettatori (18.6%), mentre Il Provinciale coinvolge 417.000 spettatori (4.8%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 459.000 spettatori (6.1%) e Overland interessa 565.000 spettatori (7.4%). A seguire Geo Magazine conquista 720.000 spettatori (8.1%).

Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 669.000 spettatori con il 6.7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 417.000 spettatori con il 5.1%. A seguire Amare per sempre sigla 204.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 233.000 spettatori pari al 2.6%, mentre C’era Una Volta… il Novecento arriva a 107.000 spettatori pari all’1.3%.

Su Tv8 Una figlia da salvare segna 281.000 spettatori (2.9%) e Una torta da favola 263.000 spettatori (3.4%). A seguire Champions League – Sorteggi, dalle 17:44 alle 20:02, è la scelta di 241.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cronache Criminali interessa 183.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 198.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio, mentre Crimini Italiani raduna 192.000 spettatori (2.5%). A seguire Little Big Italy è scelto da 210.000 spettatori (2.2%).

Seconda Serata

Noos battuto anche da Station 19.

Su Rai1, dopo il TG1 (841.000 – 11.8%), Noos – Viaggi nella Natura è scelto da 469.000 spettatori con il 9.4%. Su Canale5 Station 19 è visto da 664.000 spettatori (12%). Su Rai2 SportAbilia raccoglie 243.000 spettatori pari al 3.4%. A seguire Perle di Sport interessa 90.000 spettatori pari al 2% e Il Meglio Di… Parigi 2024 64.000 spettatori pari al 2.4% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Italia1 Sport Mediaset – La Giornata segna 107.000 spettatori con il 4.1%.

Su Rai3 Mixer – Vent’Anni di Televisione interessa 237.000 spettatori (2.4%), mentre TG3 Linea Notte Estate cattura l’attenzione di 145.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 Sapore di mare 2 – Un anno dopo è la scelta di 319.000 spettatori (5.9%). Su La7 Il caso Pisciotta è visto da 113.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Cold Blood – Senza pace sigla 133.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Ammutta Muddica intrattiene 221.000 spettatori pari al 4%.

TECHETECHETE