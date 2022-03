PIPPITEL! AMADEUS IN PRIMA SERATA FLOPPA ANCORA: NON GLI È BASTATO INVERTIRE “AFFARI TUOI - FORMATO FAMIGLIA” (RETROCESSO IN ACCESS) E I “SOLITI IGNOTI - VERSIONE "VIP" PER REGGERE ALLA PRIMA PUNTATA DEL SERALE DI “AMICI”: SU CANALE5 MARIA LA SANGUINARIA SI PORTA A CASA IL 25.8% CONTRO IL MISERO 13.5% DI RAI1 – NON VA MEGLIO NEMMENO IN ACCESS: “STRISCIA” CON IL 17.5% BATTE SUL FILO DEL RASOIO “AFFARI TUOI” (17.3%), GENTILI (4.8%) PAREGGIA CON PARENZO – DE GREGORIO

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 19 marzo 2022 vedono, in prime time su Rai1, I soliti Ignoti versione "Vip" condotto da Amadeus soccombere pesantemente con il 13.5% e 2.652.000 spettatori alla prima puntata serale di Amici 2022 presentato da Maria De Filippi su Canale5 con la sua media di 4.507.000 individui all'ascolto e il 25.8% di share.

Per l'occasione, si è visto Amadeus effettuare uno strategico scambio d'orario tra Affari tuoi - Formato Famiglia condotto con la moglie Giovanna Civitillo, retrocesso alle 20.30 visti i risultati deludenti delle scorse settimane e I Soliti Ignoti versione "Vip" promosso invece in prima serata con ospiti Amanda Lear e Riccardo Rossi. Da segnalare che lo spostamento non ha giovato neanche all'access di Rai1, visto che Affari Tuoi - Formato Famiglia (17.3% - 3.913.000 spettatori) è stato battuto dal Tg satirico di Antonio Ricci Striscia la Notizia condotto da Gerry Scotti e Lorella Cuccarini (17.5% - 3.928.000), quest'ultima in forza anche ad Amici.

L'inusitata staffetta tra i due show di Amadeus, ancorché fallimentare, non evidenzia soltanto la potenza del conduttore dopo i successi del Festival di Sanremo (a presentare il quale, per giunta, fu chiamato dall'ex Direttrice di Rai1 Teresa De Santis alla quale il successore Stefano Coletta deve la lungimiranza della scelta ma cui non ha mai riconosciuto il credito), bensì soprattutto il sempre più formidabile strapotere esercitato in Rai dalle case di produzione esterne come Endemol (Banijay) che realizza i due format e che ha a tutti gli effetti facoltà d'incidere sui palinsesti dell'Ammiraglia del servizio pubblico, stravolgendoli.

Aggiungiamoci anche, come ha fatto notare il Consigliere di Amministrazione in quota Dipendenti Riccardo Laganà, che la responsabile editoriale dei due programmi è la Vicedirettrice dell'Intrattenimento Prime Time, ovvero l'esterna Raffaela Sallustio approdata in Rai nel 2018 dall'alta dirigenza di Endemol "con un nebuloso job posting" come faceva notare all'epoca l'associazione Indignerai capeggiata da Laganà, e avremo il quadro completo. In altri tempi la questione di opportunità sarebbe stata perlomeno sollevata in Commissione di Vigilanza e sui giornali... oggi invece, tutto normale, tranne per poche, sparute, isolate, flebili voci che si levano nell'indifferenza generale come quelle delle navi che si sfiorano nella notte tanto care a Longfellow, ma "poi di nuovo l'oscurità, e il silenzio".

Accantonando con rammarico la letteratura per tornare a questioni ben più prosaiche ovvero come viene speso il denaro del canone che i cittadini versano loro malgrado alla Rai, la staffetta tra Affari Tuoi e I Soliti Ignoti finalizzata a contenere gli ascolti deludenti dei "pacchi" in prima serata non ha avuto mimimamente l'effetto sperato, non solo disorientando i telespettatori ma anche facendo sprofondare ulteriormente lo share dell'un tempo glorioso sabato sera di Rai1 che segna un altro dei suoi insuccessi clamorosi. E iniziano a essere troppi negli ultimi tempi.

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, sabato 19 marzo 2022, su Rai1 Soliti Ignoti Speciale, in onda dalle 21.49 alle 23.38, ha conquistato 2.652.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Amici, in onda dalle 21.30 alle 24.47, ha raccolto davanti al video 4.507.000 spettatori pari al 25.8% di share (minuti finali 1.970.000 – 26.2%; qui i confronti con gli altri debutti). Su Rai2 FBI è stato seguito da 1.012.000 spettatori (4.5%) e Tg2 Dossier da 628.000 (3.3%). Su Italia 1 Freedom presenta: Misteri Irrisolti hanno intrattenuto 885.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Quinta Dimensione – Il Futuro è già Qui ha raccolto davanti al video 1.023.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%.

Su Rete4 Attraverso i Muri: Storie al Tempo della Pandemia totalizza un a.m. di 237.000 spettatori con l’1.2% di share. Su La7 In Onda – Prima Serata, in onda dalle 21.22 alle 22.27, ha informato 909.000 spettatori con il 4% e a seguire Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 328.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 le Qualifiche del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain ha raccolto 857.000 spettatori con il 3.8%. Su Nove Denise ha raccolto 255.000 spettatori e l’1.2di share. Su Rai 4 Trappola in Alto Mare registra l’1.8% con 383.00 spettatori e su Rai Premium Noi è la scelta di 149.000 spettatori (0.7%). Sul 20 Top Gun interessa a 427.000 spettatori con il 2% di share.

Access Prime Time

Quasi pareggio tra Affari Tuoi (che è durato di più) e Striscia.

Su Rai 1 Affari Tuoi ha siglato il 17.3% con 3.913.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.928.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai2 TG2 Post informa 1.085.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Le Parole interessa a 1.500.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 NCIS sigla il 5.5% con 1.211.000 spettatori. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 1.047.000 telespettatori con il 4.8% nella prima parte e 934.000 (4.1%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 1.067.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 469.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 387.000 spettatori e l’1.8%.

Preserale

Dribbling fermo al 2.2%.

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.212.000 spettatori (18.9%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.362.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.502.000 spettatori con il 15.6% di share e Avanti un Altro! ne segna 3.478.000 con il 18.4% di share. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 387.000 spettatori (2.2%) e NCIS 684.000 (3.3%). Su Italia1 CSI ha totalizzato 486.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 il TG Regione informa 2.167.000 spettatori (10.8%) e Blob segna 969.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 3.9% con 812.000 spettatori e su La7 Speciale TGLa7 informa 533.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Putin – Il Sogno di un Nuovo Impero arriva a 164.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

Il Caffè di Raiuno in crescita al 10%.

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il 10% con 203.000 spettatori e l’Edizione Straordinaria del Tg1 informa 1.437.000 spettatori (20.8%); Uno Mattina in Famiglia convince 1.279.000 spettatori (18.6%) nella prima parte e 1.104.000 (17%) nella seconda, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 941.000 spettatori con il 14.6% di share e Passaggio a Nord Ovest 793.000 (10.3%). Su Canale5 il Tg delle 8 ha informato 1.397.000 spettatori (21.3%) e X Style segna il 10.7% con 731.000 spettatori. Su Rai 2 La Risposta Giusta ha raccolto 147.000 spettatori con il 2.3%.

Su Italia 1 Roswell New Mexico ottiene un ascolto di 117.000 spettatori pari all’1.8% di share nel primo episodio e uno di 114.000 (1.8%) nel secondo. Su Rai3 Agorà Weekend totalizza una media di 369.000 spettatori (5.4%) e Mi Manda Raitre una di 337.000 spettatori (5.1%). Su Rete4Porgi l’altra… sberla è la scelta di 204.000 spettatori (3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 111.000 spettatori con il 2.9% nelle News e uno di 255.000 spettatori (3.7%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato ha informato 258.000 spettatori pari al 4%.

Daytime Mezzogiorno

Fatto da Mamma e Papà non va oltre il 3.3%.

Su Rai1 Linea Verde Start interessa a 1.223.000 spettatori (12.3%) e Linea Verde Life è stato seguito da 2.521.000 spettatori (17.8). Su Canale5 Forum arriva a 1.499.000 telespettatori con il 15.9%. Su Rai 2 Check Up ha raccolto 311.000 spettatori con il 3.9% e Fatto da Mamma e Papà 388.000 (3.3%). Su Italia 1 Roswell New Mexico ottiene un ascolto di 1.07.000 spettatori pari all’1.2% di share mentre Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 il TG3 delle 12 totalizza una media di 804.000 spettatori (8%). Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 218.000 spettatori con l’1.7% di share e La Signora in Giallo 541.000 (3.4%). Su La7 L’Aria che Tira Speciale realizza un a.m. di 328.000 spettatori con il 4.5% e L’Aria che Tira Oggi segna il 3.1% con 403.000 spettatori..

Daytime Pomeriggio

Scene da un Matrimonio riparte dal 13.6%.

Su Rai1 Dedicato ha raccolto 1.526.000 spettatori con il 10.1%, Studio Battaglia segna il 7.3% con 977.000 spettatori, A Sua Immagine segna il 5.9% con 790.000 spettatori nella prima parte e il 5.6% con 758.000 spettatori nella seconda, mentre Italia Sì sigla il 9.3% con 1.225.000 spettatori nella prima parte e l’11.9% con 1.729.000 spettatori nella seconda. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.602.000 spettatori (16.2%), Scene da un Matrimonio 1.945.000 (13.6%), Una Vita interessa a 1.927.000 telespettatori con il 14.4% di share mentre Verissimo convince 2.546.000 spettatori con il 19.1% e Verissimo – Giri di Valzer 2.572.000 (18.1%)

Su Rai2 l’appuntamento con il Ciclismo Milano-Sanremo ha raccolto 1.119.000 spettatori con l’8% e Il Provinciale è la scelta di 507.000 spettatori con il 3.8% nella prima parte e di 516.000 (3.6%) nella seconda. Su Italia1 I Simpson hanno raccolto 521.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 740.000 (4.8%) nel secondo, mentre Deception 400.000 (2.8%) nel primo, 396.000 (3%) nel secondo, 407.000 (3.1%) nel terzo e 355.000 (2.6%) nel quarto. Su Rai3 il TG Regione ha fatto compagnia a 2.440.000 spettatori (15.4%), Tv Talk a 1.067.000 spettatori con l’8% (Tv Talk Extra 862.000 – 6.4%) e Frontiere Speciale a 700.000 (5%).

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 837.000 spettatori con il 5.7%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 421.000 spettatori con il 3% e Tagadoc 330.000 (2.5%). Su Tv8 la differita delle prove di Moto3 è stata seguita da 193.000 spettatori (1.3%), quella di Moto2 da 243.000 (1.5%) e quella di MotoGp da 320.000 (2%); il Torneo 6 Nazioni di Rugby interessa a 293.000 spettatori con 2.2% di share.

Seconda Serata

Lo Speciale TG5, dopo Amici, al 15.5%.

Su Rai1 Ciao Maschio è stato seguito da 722.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Canale 5 Speciale TG5 – 100 Anni fa ha totalizzato una media di 754.000 spettatori pari ad uno share del 15.5%. Su Rai2 Tg2 Storie segna 342.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai 3 Tg3 Mondo segna il 4.6% con 626.000 spettatori. Su Italia1 Cose di questo Mondo viene visto da una media di 343.000 ascoltatori con il 3.9% di share. Su Rete 4 Baciami Piccina è stato scelto da 90.000 spettatori con l’1.3% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.988.000 (24.4%)

Ore 20.00 4.943.000 (23.5%)

TG2

Ore 13.00 1.754.000 (11.2%)

Ore 20.30 1.322.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.954.000 (12.9%)

Ore 19.00 1.690.000 (9.3%)

TG5

Ore 13.00 3.201.000 (%)

Ore 20.00.000 (%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 .000 (20.3%)

Ore 18.30 4.227.000 (20%)

TG4

Ore 12.00 1.292.000 (10.2%)

Ore 18.55 671.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 402.000 (4.2%)

Ore 20.00 753.000 (4.1%)