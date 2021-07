PIPPITEL! GLI AZZURRI VOLANO IN FINALE AGLI EUROPEI E FANNO DECOLLARE LA SERATA DI RAI1: ITALIA-SPAGNA È STATA VISTA DA OLTRE 17.8 MILIONI DI SPETTATORI CON PUNTE DEL 67.3% DI SHARE – IN OLTRE 2MILIONI SEGUONO LA PARTITA SU SU SKYSPORT CHE CONQUISTA IL 9% - AGLI ALTRI RESTANO LE BRICIOLE: SU CANALE5 "MR. WRONG – LEZIONI D’AMORE" FA IL 3.4%, GLI ALTRI CANALI NON PERVENUTI – CROLLANO "PAPERE" (5.2%), GENTILI 3.4%, E PARENZO-DE GREGORIO (2.2%)

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, martedì 6 luglio 2021, su Rai1 la semifinale di Euro 2020 Italia-Spagna ha conquistato 17.414.000 spettatori pari al 67.5% di share (primo tempo a 17.134.000 e il 66.2%, secondo tempo a 17.807.000 e il 67.3%, supplementari a 17.239.000 e il 68.8%, rigori a 17.353.000 e il 72.6%), mentre pre e post partita interessano 12.817.000 spettatori (57.9%). Su Canale5 Mr. Wrong – Lezioni d’Amore ha incollato davanti al video 854.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su Rai2 Immenhof – L’avventura di un’estate ha interessato 571.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 Hunger Games – Il canto della rivolta: Parte 2 ha raccolto 203.000 spettatori (0.8%). Su Rai3 Ricomincio da noi è seguito da 466.000 spettatori con l’1.8%.

Su Rete4 Sette eroiche carogne totalizza un a.m. di 192.000 spettatori (0.7%). Su La7 Lady Diana, la sua storia ha registrato 337.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 Madame segna 111.000 spettatori (0.4%). Sul Nove Don’t Say a Word è seguito da 131.000 spettatori (0.5%). Su RaiPremium Un’estate in montagna è scelto da 338.000 spettatori (1.3%). Su La5 Temptation Island incolla 171.000 spettatori (0.8%). Su SkySport Italia-Spagna è vista da 2.287.000 spettatori pari al 9%.

Access Prime Time

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 1.200.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 302.000 spettatori (1.2%). Su Italia1 C.S.I. conquista 533.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai3 Caro Marziano è visto da 764.000 spettatori (4%) e Un Posto al Sole da 1.050.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 711.000 individui all’ascolto (3.4%) nella prima parte e 449.000 (1.8%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 507.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 4 Hotel è visto da 202.000 spettatori pari allo 0.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 112.000 spettatori (0.5%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.454.000 spettatori pari al 22.1%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.463.000 spettatori con il 25.2%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.145.000 spettatori (11%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.794.000 spettatori (13.7%). Su Rai2 S.W.A.T. ha raccolto 542.000 spettatori (4.4%) e N.C.I.S. Los Angeles 866.000 spettatori (5.2%).

Su Italia1 C.S.I. è visto da 470.000 spettatori (3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.090.000 spettatori pari al 14.5%, mentre Blob segna 976.000 spettatori con il 6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 739.000 spettatori (4.3%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 108.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 118.000 spettatori (0.9%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 276.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore sigla 87.000 spettatori pari allo 0.5%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina Estate dà il buongiorno a 903.000 spettatori (19.9%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Dedicato è seguito da 933.000 spettatori (19.7%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 549.000 spettatori con il 17.1% e Tg5 Mattina 990.000 spettatori con il 19.7%; Planet ha raccolto 407.000 spettatori con il 9%. Su Rai2 Desperate Housewives è visto da 135.000 spettatori (2.9%) nella prima parte e 124.000 spettatori (2.8%) nella seconda parte, mentre Tg2 Italia convince 151.000 spettatori (3.3%).

Su Italia1 Bones ottiene un ascolto di 74.000 spettatori (1.6%). Su Rai3 Agorà Estate convince 263.000 spettatori pari al 5.7% (presentazione a 334.000 e il 6.6%). A seguire Elisir d’Estate segna 225.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Distretto di Polizia 7 ha raccolto 110.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 182.000 spettatori (4%) e Coffee Break di 175.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 La ricerca del vero amore è visto da 75.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 le repliche di Don Matteo 5 raccolgono 945.000 spettatori (12.6%) nel primo episodio e 1.483.000 spettatori (12.2%) nel secondo episodio. Su Canale5 Forum in replica arriva a 1.118.000 spettatori con il 14.6%. Su Rai2 La nave dei sogni – Cicladi segna 532.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 Bones è seguito da 134.000 spettatori (2.2%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 1.103.000 spettatori (8%). Su Rai3 Doc Martin è seguito da 283.000 spettatori (4.8%); il Tg3 delle 12:00 informa 772.000 spettatori (10%);

Quante Storie conquista 647.000 spettatori (6.6%) nella prima parte e 613.000 spettatori (5%) nella seconda parte; Passato e Presente arriva a 520.000 spettatori (3.7%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 210.000 spettatori con (1.9%). A seguire La Signora in Giallo è scelto da 539.000 spettatori (3.9%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 251.000 spettatori con il 4.4% nella prima parte e 323.000 spettatori con il 3% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 163.000 spettatori (1.9%) e 4 Hotel 226.000 spettatori (1.7%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha fatto compagnia a 1.500.000 spettatori (11.9%); la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.049.000 spettatori (9.8%). A seguire Estate in Diretta intrattiene 1.400.000 spettatori con il 14.6% nella prima parte e, dopo gli appuntamenti con il tg, 1.756.000 spettatori con il 19% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful conquista 2.364.000 spettatori (17%), Una Vita 2.167.000 spettatori (17.4%); Brave and Beautiful 1.711.000 spettatori (15.7%) e Love Is In The Air 1.550.000 spettatori (16%).

A seguire Inga Lindstrom – L’amore ritrovato ha fatto compagnia a 940.000 spettatori (10.2%). Su Rai2 Dribbling Europei ha conquistato 1.009.000 spettatori con il 7.4% e il Tour de France ha intrattenuto 913.000 spettatori con il 9.1% (Tour in Diretta a 827.000 e l’8%, Tour all’Arrivo a 1.204.000 e il 13.3%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 605.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio e 618.000 spettatori (5.2%) nel secondo episodio (%).

A seguire American Dad! ha conquistato 503.000 spettatori (4.7%) e Big Bang Theory 425.000 spettatori (4.3%), mentre The Goldbergs arriva a 297.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.433.000 spettatori (18.3%); Il Maresciallo Rocca è seguito da 409.000 spettatori (4.4%); Geo Magazine sigla 647.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 698.000 spettatori con il 5.8%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 351.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 203.000 spettatori (2%) e Meraviglie senza Tempo da 140.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Solo mia totalizza 346.000 spettatori (3%) e Segui l’onda 220.000 spettatori (2.4%).

Seconda Serata

Su Rai1 Notti Europee è stato seguito da 2.524.000 spettatori con uno share del 36%. Su Canale5 Station 19 ha totalizzato una media di 391.000 spettatori pari al 3.5%. Su Rai2 Dei Pezzetti di Lundini segna 162.000 spettatori (0.7%) e Una Pezza di Lundini segna 176.000 spettatori (1%). Su Italia1 The Possession – Il male vive dentro di lei è visto da 217.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Visionari interessa 170.000 spettatori con lo 0.8%.

Su Rete4 Raffaella Carrà presenta… è stato scelto da 190.000 spettatori (2.1%). Su La7 Face to Face – Lady D vs Elisabetta II è la scelta di 230.000 spettatori (2.5%). Su Tv8 La cosa più dolce è seguito da 89.000 spettatori (0.6%). Sul Nove Squali alieni raccoglie 106.000 spettatori (0.9%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.069.000 (21.9%)

Ore 20.00 5.509.000 (31.1%)

TG2

Ore 13.00 1.971.000 (14.9%)

Ore 20.30 1.068.000 (5%)

TG3

Ore 14.25 1.450.000 (11.9%)

Ore 19.00 1.536.000 (12.6%)

TG5

Ore 13.00 2.730.000 (20.4%)

Ore 20.00 2.853.000 (15.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.513.000 (14%)

Ore 18.30 546.000 (5.4%)

TG4

Ore 12.00 419.000 (5.1%)

Ore 18.55 490.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 425.000 (3.1%)

Ore 20.00 864.000 (4.8%)

