Nella serata di ieri, lunedì 17 maggio 2021, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Chiamami Ancora Amore ha appassionato 3.719.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.994.000 spettatori con il 18.7% di share. Su Rai2 Prima di lunedì ha interessato 1.001.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Atomica bionda ha intrattenuto 1.172.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.610.000 spettatori pari all’11% (presentazione a 1.392.000 e il 5.5%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 867.000 spettatori (4.8%). Su La7 Tootsie ha registrato 552.000 spettatori (2.4%). Su Tv8 4 Hotel segna 339.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove King Arthur ha raccolto 327.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai4 Resident Alien registra 266.000 spettatori (1.1%). Su Iris U-571 arriva a 549.000 spettatori (2.4%). Su RealTime Sorelle al Limite sigla 306.000 spettatori (1.2%) e 353.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.051.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 3.893.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto 919.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 C.S.I. ha registrato 1.065.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Nuovi Erori raccoglie 1.138.000 spettatori con il 5% e Un Posto al Sole 1.737.000 spettatori con il 7.1%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.191.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.122.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.897.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha divertito 426.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 421.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.621.000 spettatori (19.8%), mentre L’Eredità ha raccolto 4.121.000 spettatori (24%). Su Canale5 Avanti il Primo! ha raccolto 2.077.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro! ha interessato 3.174.000 spettatori (19.2%). Su Rai2 l’appuntamento con gli Europei di Nuoto ha raccolto 418.000 spettatori (3.2%). A seguire N.C.I.S. Los Angeles segna 899.000 spettatori (4.4%).

Su Italia1 C.S.I. ha ottenuto 479.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 le news dei Tg Regione hanno raccolto 2.740.000 spettatori con il 14.8% e Blob segna 1.045.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 678.000 individui all’ascolto (3.4%). Su La7 Lie To Me ha totalizzato 163.000 spettatori (1%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 219.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Little Big Italy segna 183.000 spettatori con l’1%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 601.000 telespettatori con il 12.2%, mentre Unonattina raccoglie 948.000 spettatori con il 17.3%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 905.000 spettatori (17.7%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 990.000 spettatori (18.3%) nella prima parte e 961.000 spettatori (19.1%) nella seconda parte (Mattini Cinque – I Saluti a 853.000 e il 16.5%). Su Rai2 Radio 2 Social Club ha raccolto 242.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 C.S.I. Miami ottiene un ascolto di 126.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Agorà convince 446.000 spettatori pari all’8%.

A seguire Mi Manda Raitre segna 278.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 The Mysteries of Laura registra una media di 143.000 spettatori (2.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 197.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Coffee Break ha informato 189.000 spettatori pari al 3.7%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 31.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.058.000 spettatori con il 16.9%. A seguire E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.771.000 spettatori con il 15.5% di share. Su Canale5 Forum arriva a 1.568.000 telespettatori con il 18.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 438.000 spettatori con il 6.6% nella prima parte e 806.000 spettatori con il 7.6% nella seconda parte. Su Italia1 C.S..I Miami ha ottenuto 216.000 spettatori con il 3.2%, mentre Cotto e Mangiato Menù raccoglie 325.000 spettatori con il 3.4%. A seguire, dopo Studio Aperto, il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 808.000 spettatori con il 6% e Sport Mediaset ha ottenuto 1.004.000 spettatori con il 6.8%.

Su Rai3 Elisir ha interessato 403.000 spettatori con il 6.3%; il Tg3 delle 12:00 ha ottenuto 1.028.000 spettatori (11.3%); Quante Storie ha raccolto 837.000 spettatori (6.4%). Su Rete4, dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 158.000 spettatori con l’1.3% e La Signora in Giallo ha ottenuto 602. 000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 293.000 spettatori con il 4.6% nella prima parte e 452.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 70.000 spettatori (0.7%) e 4 Hotel 134.000 spettatori (0.9%). Su RaiSport – dalle 13:44 alle 14:00 – Giro d’Italia – Prima Diretta sigla 370.000 spettatori con il 2.5%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha convinto 1.783.000 spettatori pari al 13.6% della platea, mentre la nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.067.000 spettatori con il 19.4%. A seguire, dopo il breve tg, La Vita Diretta ha raccolto 1.901.000 spettatori con il 18% (presentazione a 1.674.000 e il 16.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.577.000 spettatori con il 17.3% e Una Vita ha convinto 2.588.000 spettatori con il 18.3% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.825.000 spettatori con il 22.8% (Uomini e Donne – Finale a 2.087.000 e il 19.3%; L’Isola dei Famosi ha ottenuto 1.794.000 spettatori con il 17.1%; Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.786.000 spettatori pari al 17.4%. Infine Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.535.000 spettatori con il 15.4% nella prima parte e a 1.782.000 spettatori con il 16.4% nella seconda parte (Pomeriggio Cinque – Social a 1.719.000 e il 14.5%). Su Rai2 il Giro d’Italia ha raccolto 1.089.000 spettatori con il 9% (Giro in Diretta a 972.000 e il 7.8%, Giro all’Arrivo a 1.581.000 e il 15.3%).

A seguire Il Processo alla Tappa ha ottenuto 841.000 spettatori con l’8.5%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 790.000 spettatori (5.4%) nel primo episodio, 744.000 spettatori (5.4%) nel secondo episodio e 634.000 spettatori (4.8%) nel terzo episodio. A seguire Big Bang Theory segna 459.000 spettatori (4%) e Modern Family 302.000 spettatori con il 2.9%, mentre il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 290.000 spettatori con il 2.7%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei Tg Regione è stato seguito da 2.833.000 spettatori con il 19.4%; #Maestri ha coinvolto 426.000 spettatori pari al 3.7%; Aspettando… Geo ha registrato 553.000 spettatori con il 5.3% e Geo ha raccolto 1.030.000 spettatori con il 9.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 791.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Tagadà ha interessato 275.000 spettatori (2.3%) e Tagadoc 127.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Batti cuore è visto da 213.000 spettatori (2%) e Vite da Copertina ha raccolto 113.000 spettatori (1.1%). Su Tv2000 il Rosario in diretta da Lourdes – dalle 17:55 alle 18:24 – è seguito da 536.000 spettatori (4.9%).

Seconda Serata

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 652.000 spettatori con il 7.4% di share. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 615.000 spettatori pari al 16.2%. Su Rai2 Vita, cuore, battito segna 606.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 In Barba a Tutto conquista 838.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 453.000 spettatori con il 7.2% (presentazione a 656.000 e il 5.4%). Su Rete4 Dracula è stato scelto da 139.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Milk raccoglie 75.000 spettatori (1%). Su Tv8 Antonino Chef Academy registra 117.000 spettatori (2%). Sul Nove Redemption – Identità nascoste arriva a 148.000 spettatori pari al 2.1%.

