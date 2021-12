PIPPITEL! - LA BELLA ADDORMENTATA VINCE SUL CINEPANETTONE: “MALEFICENT” SU RAIUNO FA IL 15,1% E BATTE “NATALE A CINQUE STELLE” SU CANALE 5 - “DOMENICA IN” (19,3-17,4%) - BEAUTIFUL (13,1%) - L’EREDITÀ (20,8%) - CADUTA LIBERA (15,4%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 26 dicembre 2021, su Rai1 la prima tv di Maleficent – Signora del male ha conquistato 2.980.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale5 Natale a 5 stelle ha raccolto davanti al video 2.121.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Su Rai2 Feliz NaviDAD ha interessato 997.000 spettatori (4.6%).

Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine è scelto da 859.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rai3 Città Segrete ha incollato 1.557.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Unknown – Senza identità totalizza un a.m. di 1.080.000 spettatori (5.4%). Su La7 Il matrimonio che vorrei ha registrato 322.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 Una sirena a Parigi segna 208.000 spettatori (1%).

Sul Nove la seconda e ultima puntata di Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere Offeso! è seguito da 656.000 spettatori (3.2%). Sul 20 Il signore degli anelli – Il ritorno del re incolla 467.000 spettatori (3.4%). Su Rai4 Exodus – Dei e re sigla 351.000 spettatori (1.8%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è seguito da 4.840.000 spettatori pari al 21.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 3.448.000 spettatori con il 15.4% dalle 20:45 alle 21:15 e 3.246.000 spettatori con il 14.6% dalle 21:15 alle 21:46.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.199.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Generazione Bellezza interessa 1.116.000 spettatori pari al 5%. Su La7 Meraviglie senza Tempo – La Torre Eiffell sigla 576.000 spettatori (2.6%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 414.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 318.000 spettatori (1.4%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 è visto da 3.136.000 spettatori con il 17.7%, mentre L’Eredità Weekend da 4.090.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.089.000 spettatori (11.9%), mentre Caduta Libera! Il Weekend 2.998.000 spettatori (15.4%). Su Rai2 Una principessa a Natale ha raccolto 657.000 spettatori (3.3%).

Su Italia1 C.S.I. Miami raccoglie 644.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.210.000 spettatori pari al 15.7%. A seguire Blob arriva a 1.218.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore dalle 19:53 alle 21:19 interessa 847.000 spettatori (3.9%). Su La7 Geronimo dalle 17:39 alle 19:50 ha incollato 272.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Lo spirito del Natale è visto da 320.000 spettatori (1.7%). Sul Nove la replica di Wild Teens – Contadini in Erba sigla 179.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 183.000 spettatori (9.9%) nella presentazione dalle 6:29 alle 6:59, 500.000 spettatori (15.8%) nella prima parte e 1.522.000 spettatori (23%) nella seconda parte dopo il Tg1 delle 8 a 962.000 spettatori e il 19.8%. A seguire Paesi che Vai interessa 1.725.000 spettatori (20.3%) ed Evoluzione Terra 1.667.000 spettatori (18.5%), mentre A Sua Immagine dalle 10:32 alle 12:18 è visto da 1.693.000 spettatori (17.2%).

Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:55 ha informato 276.000 spettatori pari al 12.2% e Tg5 Mattina 1.147.000 spettatori pari al 22%, mentre Il vangelo più antico del mondo è visto da 609.000 spettatori pari all’8%.

A seguire la Santa Messa intrattiene 790.000 spettatori (8.9%). Su Rai2 Sulla Via di Damasco totalizza 89.000 spettatori (1.3%), O Anche No 123.000 spettatori (1.6%) e Augurerai 189.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 Balto – Sulle ali dell’avventura ottiene un ascolto di 531.000 spettatori (5.4%).

Su Rai3 Mi Manda Raitre in Festa interessa 434.000 spettatori pari al 5.5% e Le Parole per Dirlo 429.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 202.000 spettatori con il 2.4% nel primo episodio e 301.000 spettatori con il 3.3% nel secondo episodio. Su La7 Accadde al penitenziario realizza un a.m. di 120.000 spettatori (1.8%), mentre Mica Pizza e Fichi conquista 128.000 spettatori (1.5%) nella prima parte e 107.000 spettatori (1.2%) nella seconda parte.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.841.000 spettatori con il 18.8% e l’Angelus 2.191.000 spettatori con il 19.4%. A seguire Linea Verde è la scelta di 2.577.000 spettatori con il 19%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 740.000 spettatori (7.8%) nella prima parte e 1.014.000 spettatori (10%) nella seconda parte, mentre Melaverde a 1.800.000 spettatori (14.9%).

Su Rai2, preceduto da Tg Sport a 324.000 spettatori e il 3.4%, Citofonare Rai 2 conquista 458.000 spettatori pari al 3.9% (presentazione a 334.000 e il 3.4%). Su Italia1, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset totalizza 743.000 spettatori con il 4.9%.

Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 722.000 spettatori (6.3%); la replica di Radici raccoglie 528.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha totalizzato 226.000 spettatori con il 2.3% e, dopo il tg, Poirot: Il Natale di Poirot 363.000 spettatori (2.5%). Su La7 L’Ingrediente Perfetto totalizza 102.000 spettatori (1%), Camera con Vista 72.000 spettatori (0.6%) e Meraviglie senza Tempo – Le Piramidi 129.000 spettatori (0.9%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In – in onda con Il Volo registrato e un “meglio di” – ha fatto compagnia a 2.893.000 spettatori (19.3%) nella prima parte dalle 14 alle 14:54 e 2.478.000 spettatori (17.4%) nella seconda parte dalle 15 alle 17:03. A seguire Da Noi… A Ruota Libera interessa 2.407.000 spettatori pari al 15.1%.

Su Canale5 Beautiful è la scelta di 1.971.000 spettatori (13.1%) e Una Vita di 1.796.000 spettatori (12.1%), mentre Natale a Bramble House arriva a 1.514.000 spettatori (10.6%) e Tutto per una canzone in prima tv a 1.383.000 spettatori (8.8%). Su Rai2 Il mio inatteso principe di Natale incolla 654.000 spettatori con il 4.4%, Se scappo mi sposo a Natale 680.000 spettatori (4.8%) e L’amore non dorme mai 560.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 563.000 spettatori (3.8%), Dennis la minaccia 459.000 spettatori (3.2%) e Dennis la minaccia di Natale 544.000 spettatori (3.6%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.528.000 spettatori (16.7%); la replica del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo è seguita da 1.096.000 spettatori (7.7%), mentre Kilimangiaro incolla 1.146.000 spettatori (7.7%) nella prima parte e 1.584.000 spettatori (9.7%) nella seconda parte.

Su Rete4 Il conte di Montecristo ha convinto 666.000 spettatori con il 4.4%. Su La7 Speciale Natale con Donpasta intrattiene 259.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Natale con amore è visto da 382.000 spettatori (2.7%) e Consegna per Natale da 373.000 spettatori (2.4%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 760.000 spettatori con uno share del 7.9%. Su Canale5 Michael Bublé: Live at the BBC ha totalizzato 586.000 spettatori (6.2%). Su Rai2 Natale al Plaza è scelto da 823.000 spettatori pari al 5.1%.

Su Italia1 Emozioni di Sport – 2021 è visto da 329.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Magari interessa 258.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Identità violate è stato scelto da 407.000 spettatori (5.3%). Su La7 Sabrina sigla 190.000 spettatori (2.4%). Su Tv8 Un Natale in famiglia arriva a 222.000 spettatori (2.1%). Sul Nove La Mercante di Brera è la scelta di 246.000 spettatori (2%).

Telegiornali

TG1?Ore 13.30 3.781.000 (24.6%)?Ore 20.00 4.814.000 (22.4%)

TG2?Ore 13.00 1.699.000 (11.6%)?Ore 20.30 1.686.000 (7.6%)

TG3?Ore 14.15 1.998.000 (13.4%)?Ore 19.00 2.483.000 (13.3%)

TG5?Ore 13.00 2.981.000 (20.1%)?Ore 20.00 4.164.000 (19.3%)

STUDIO APERTO?Ore 12.25 1.236.000 (9.6%)?Ore 18.30 1.308.000 (7.6%)

TG4?Ore 11.55 365.000 (3.2%)?Ore 18.55 825.000 (4.4%)

TGLA7?Ore 13.30 468.000 (3.1%)?Ore 20.00 783.000 (3.6%)