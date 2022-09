PIPPITEL! IL CALCIO AFFOSSA IL “GRANDE FRATELLO VIP”: SU RAI1 UNGHERIA-ITALIA DI NATIONS LEAGUE HA CONQUISTATO IL 31.4% DI SHARE CONTRO IL 17.8% DEL REALITY - SU RAI2 LA NUOVA EDIZIONE DI “STASERA TUTTO È POSSIBILE” ALL’8.1%, SU RAI3 “PRESADIRETTA” AL 5.1% - SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 6.5% VIENE BATTUTO DALLA PARROCCHIETTA DI “PROPAGANDA LIVE” (6.8%) – “PAPERISSIMA SPRINT” (12.3%), PALOMBA (6.1%), GRUBER (8.1%)

Nella serata di ieri, lunedì 26 settembre 2022, su Rai1 Ungheria-Italia di Nations League ha conquistato 6.949.000 spettatori pari al 31.4% di share (primo tempo a 7.102.000 e il 31.6%, secondo tempo a 6.803.000 e il 31.2%). Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.447.000 spettatori con uno share del 17.8% (presentazione di 13 min a 2.740.000 e il 12.3%, Night di 10 min a 983.000 e il 28.9%). Su Rai2 la nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile parte da a 1.300.000 spettatori pari all’8.1% (presentazione a 1.412.000 e il 6.3%). Su Italia1 Jack Ryan – L’iniziazione ha raccolto 1.151.000 spettatori (5.8%).

Su Rai3 Presadiretta è seguito da 1.063.000 spettatori con il 5.1% (presentazione a 984.000 e il 4.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 992.000 spettatori (6.5%). Su La7 Speciale Propaganda Live registra 1.015.000 spettatori pari al 6.8%. Su Tv8 Gomorra – La Serie in replica segna 277.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy è visto da 310.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 Primal ottiene 443.000 spettatori (2.1%). Su La5 Rosamunde Pilcher sigla 333.000 spettatori (1.6%).

Access Prime Time

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.778.000 spettatori pari al 12.3%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.201.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans ottiene 1.214.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Via dei Matti n° 0 è visto da 983.000 spettatori (4.7%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.338.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.307.000 individui all’ascolto (6.1%) nella prima parte e 1.175.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.813.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 100% Italia interessa 419.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo ha raccolto 431.000 spettatori (2%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.665.000 spettatori pari al 20.4%, mentre Reazione a Catena è visto da 4.123.000 spettatori pari al 24.7%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.067.000 spettatori (16.9%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.091.000 spettatori (19.2%). Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 715.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 N.C.I.S. è visto da 705.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.512.000 spettatori pari al 14.1%, mentre Blob segna 864.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 761.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 278.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 307.000 spettatori (1.7%).

Daytime Notte/Mattina

Su Rai1 Tg1 Speciale Elezioni, in onda dalle 6 alle 11:50, interessa 1.340.000 spettatori con il 24.3%; all’interno il Tg1 delle 8 a 1.743.000 spettatori e il 26.5%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 516.000 spettatori con il 14.5% e Tg5 Mattina 1.361.000 spettatori con il 20%, mentre Mattino Cinque News raccoglie 1.348.000 spettatori con il 21% nella prima parte e 964.000 spettatori con il 16.2% nella seconda parte. Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 193.000 spettatori (2.9%), mentre Il Provinciale arriva a 164.000 spettatori (2.6%) e Tg2 Speciale Elezioni a 328.000 spettatori (5%). Su Italia1 Chicago Med ottiene un ascolto di 78.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 134.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York segna 130.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio.

Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto pari a 376.000 spettatori e l’8.9%, mentre TgR Buongiorno Regione 422.000 spettatori e il 7.3%. A seguire L’emigrante convince 117.000 spettatori pari all’1.8% e Doc Martin 128.000 spettatori pari al 2.1%. Su Rete4 Rizzoli & Isles ha raccolto 103.000 spettatori con l’1.6% e R.I.S. 5 – Delitti Imperfetti 151.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 la lunga maratona di TgLa7 Speciale Elezioni, dalle 2 alle 13:54, realizza un a.m. di 551.000 spettatori (10.4%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.685.000 spettatori (14.8%). Su Canale5 Forum totalizza 1.530.000 spettatori con il 17.5%. Su Rai2 Un Ciclone in Convento interessa 414.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 il secondo episodio C.S.I. New York è seguito da 188.000 spettatori (2.3%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 830.000 spettatori (6.2%) e Sport Mediaset a 924.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Cucina ad alta quota è visto da 139.000 spettatori (2%) e il Tg3 delle 12 informa 1.037.000 spettatori (11%), mentre Quante Storie conquista 577.000 spettatori (5%), Geo 376.000 spettatori (2.8%) e Passato e Presente 365.000 spettatori (2.5%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto totalizza 275.000 spettatori (2.4%) e La Signora in Giallo 589.000 spettatori (4.2%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il Paradiso delle Signore con le puntate in replica ha raccolto 1.178.000 spettatori con il 9.3%, 1.078.000 spettatori con il 9.6% e 1.244.000 spettatori con il 12.5%, mentre la nuova puntata è vista da 1.730.000 spettatori con il 18.7%. A seguire il Tg1 informa 1.443.000 con il 16.9% e Reazione a Catena Mix realizza un ascolto di 1.371.000 spettatori con il 13.8%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.429.000 spettatori (17.1%) e Una Vita 2.161.000 spettatori (17.2%), mentre Uomini e Donne conquista 2.593.000 spettatori pari al 24.3% (Finale a 2.094.000 e il 22%), Amici 1.792.000 spettatori pari al 19.3%, Grande Fratello Vip 1.686.000 spettatori pari al 19% e Un Altro Domani 1.400.000 spettatori pari al 15.9%.

A seguire Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.783.000 spettatori (19.1%) nella prima parte, 2.064.000 spettatori (19.6%) nella seconda parte e 1.822.000 spettatori (16.2%) ne I Saluti di breve durata. Su Rai2 Ore 14 interessa 558.000 spettatori pari al 4.6% e BellaMix 313.000 spettatori pari al 3.2%. A seguire Hawaii Five-0 sigla 221.000 spettatori pari al 2.5% e Castle 254.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 718.000 spettatori (5.6%) nel primo episodio, 656.000 spettatori (5.5%) nel secondo episodio e 482.000 spettatori (4.4%) nel terzo episodio.

A seguire N.C.I.S. Los Angeles ha conquistato 338.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 366.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist 329.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.685.000 spettatori (20%) e, dopo il tg, Tg3 Speciale arriva a 760.000 spettatori (7.5%). A seguire Geo ottiene 800.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 699.000 spettatori con il 5.8%, mentre Tg4 – Diario del Giorno: Il Verdetto dalle 15:38 alle 18:54 è seguito da 422.000 spettatori con il 4.3%. Su La7 TgLa7 Speciale Elezioni dalle 14 alle 19:53 è scelto da 718.000 spettatori pari al 6.3%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 1.339.000 spettatori con l’11.8%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 492.000 spettatori pari al 18.7%. Su Rai2 I Lunatici segna 173.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 From Paris With Love ottiene 456.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Dottori in Corsia interessa 561.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Motive è la scelta di 107.000 spettatori (2.6%). Su La7 TgLa7 Notte informa 197.000 spettatori (4.3%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.925.000 (27.4%)

Ore 20.00 5.469.000 (27.2%)

TG2

Ore 13.00 2.078.000 (15.1%)

Ore 20.30 1.525.000 (7%)

TG3

Ore 14.25 1.929.000 (15.8%)

Ore 19.00 1.792.000 (12%)

TG5

Ore 13.00 3.269.000 (23.5%)

Ore 20.00 4.402.000 (21.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.543.000 (13.5%)

Ore 18.30 681.000 (5.8%)

TG4

Ore 11.55 431.000 (4.8%)

Ore 18.55 841.000 (5.4%)

TGLA7

Ore 13.30 .000 (%) – Non in onda causa maratona Mentana.

Ore 20.00 1.510.000 (7.3%)

