PIPPITEL! IL CALCIO SI MAGNA TUTTO: SU TV8 LA SEMIFINALE DI EUROPA LEAGUE, SIVIGLIA-JUVENTUS, CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 15.8% DI SHARE E 3.1 MILIONI DI SPETTATORI. BATTUTA RAI1 CON L’ALTRA SEMIFINALE BAYERN LEVERKUSEN-ROMA CHE FA L’11.6% - SU CANALE5 “IL DIAVOLO VESTE PRADA” AL 12.2% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 7.1%, SU LA7 “PIAZZA PULITA” AL 5.2% - VESPA (22.2%), “STRISCIA” (16.7%). DAMILANO (7.5%), FLORIS (6.1%), VIERO (3.9%)

Marco Zonetti per Dagospia

di maria siviglia juve

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 18 maggio 2023 vedono, in prima serata, la semifinale di Europa League Bayern Leverkusen-Roma fermarsi su Rai1 a 2.437.000 con l'11.6%, battuta dall'altra semifinale di Europa League, Siviglia-Juventus, che su Tv8 ha invece totalizzato 3.144.000 con il 15.8%. Su Canale5, il film Il Diavolo veste Prada con Meryl Streep, all'ennesimo passaggio, ha ottenuto una media di 2.191.000 pari al 12.2% di share superando in percentuale la partita su Rai1.

bayer leverkusen roma festa negli spogliatoi

Quanto all'approfondimento, Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 ha totalizzato 1.097.000 spettatori pari al 7.1%, battendo ancora una volta Corrado Formigli su La7 con Piazza Pulita, fermo a 798.000 affezionati con il 5.2%. Vediamo, nel dettaglio, la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Siviglia-Juventus (Tv8) - 3.144.000

Bayern Leverkusen-Roma (Rai1) - 2.437.000

Il Diavolo veste Prada (Canale5) - 2.191.000

Dritto e Rovescio (Rete4) - 1.097.000

Unfaithful - L'amore infedele (Rai2) - 1.087.000

Un'estate ai Caraibi (Italia1) - 967.000

Papà per amore (Rai3) - 911.000

Piazza Pulita (La7) - 798.000

Hawaii Five-0 (Rai4) - 403.000

La contessa - Il delitto dell'Olgiata - 356.000

siviglia juve

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 totalizzano il 22.2%, mentre Striscia la Notizia segna il 16.7% con 3.599.000 spettatori battendo la partita di Rai1. Quanto all'approfondimento, Marco Damilano su Rai3 con Il Cavallo e la Torre sigla il 7.5%, Giovanni Floris in sostituzione di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 il 6,1%, Alessandra Viero in sostituzione di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete4 il 3.9% e il 3.6%, e Tg2 Post il 5.6%.

il diavolo veste prada 1

In fascia pomeridiana, su Rai1, Oggi è un altro giorno con Serena Bortone soccombe ancora una volta alla soap turca Terra Amara e alle repliche di Uomini e donne Story di Maria De Filippi su Canale5. La Vita in Diretta con Alberto Matano sempre su Rai1 vola invece al 23.8% grazie alla copertura del disastro climatico in Emilia-Romagna. Su Rai2, il Giro all'Arrivo conquista il 19.1%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

bayer leverkusen roma mourinho

Rai1: Europa League Bayern Leverkusen-Roma 2.437.000 (11.6%). Canale5: Il Diavolo veste Prada 2.191.000 (12.2%). Rai2: Unfaithful – L’amore infedele 1.087.000 (5.6%). Italia1: Un’Estate ai Caraibi 967.000 (4.9%). Rai3: Papà per Amore 911.000 (4.4%). Rete4: Dritto e Rovescio 1.097.000 (7.1%). La7: Piazza Pulita 798.000 (5.2%). Tv8: Europa League Siviglia-Juventus 3.144.000 (15.8%). Nove: La contessa – Il delitto dell’Olgiata 356.000 (1.7%). Iris: Top Gun 338.000 (1.7%).

dritto e rovescio

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.433.000 (22.2%). Canale5: Striscia la Notizia 3.599.000 (16.7%). Rai2: Tg2 Post 1.221.000 (5.6%). Italia1: NCIS 1.331.000 (6.4%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.527.000 (7.5%), Un Posto al Sole 1.758.000 (8.1%). Rete4: Stasera Italia 780.000 (3.9%) nella prima parte, 790.000 (3.6%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.287.000 (6.1%). Tv8: Uefa Europa League 372.000 (1.9%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 703.000 (3.3%). Real Time: Casa a Prima Vista 314.000 (1.5%).

Preserale

bayer leverkusen roma

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.014.000 (24.9%), L’Eredità 4.049.000 (26.3%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.784.000 (15.9%), Avanti un Altro! Story 2.778.000 (19.1%). Rai2: Hawaii Five O 515.000 (3.7%), NCIS 722.000 (4%). Italia1: Studio Aperto Mag 375.000 (3%), CSI 531.000 (3.2%). Rai3: Tgr 2.411.000 (14.8%), Blob 913.000 (4.9%), La Gioia della Musica 911.000 (4.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 600.000 (3.2%). La7: Lingo – La Prima Sfida 163.000 (1.4%), Lingo – Parole in Gioco 253.000 (1.8%). Tv8: Celebrity Chef 143.000 (1%). Nove: Cash or Trash 506.000 (3.1%).

il diavolo veste prada

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 497.000 (8%), presentazione 718.000 (5.2%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 261.000 (8.2%). Canale5: Tg5 Notte 576.000 (7.9%), Come Tu Mi Vuoi 237.000 (6.3%). Rai2: Bar Stella 438.000 (5.1%). Rai3: L’Arte della Felicità 298.000 (2%), Tg3 Linea Notte 264.000 (3.5%). Italia1: I Babysitter 308.000 (4.2%). Rete4: Pensa in Grande 228.000 (6.4%). Tv8: Uefa Europa League 1.027.000 (10.9%) Uefa Terzo Tempo 381.000 (6.8%), 221.000 (5.6%).

DAYTIME

bayer leverkusen roma

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 286.000 (10.4%), Tg1 Ore 7.00 487.000 (11.5%), TgUnoMattina 848.000 (16.4%), Tg1 Ore 8.00 1.189.000 (22.2%), Uno Mattina 893.000 (20.2%), Storie Italiane (prima parte) 806.000 (19.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 649.000 (19.2%), Tg5 Mattina 1.175.000 (22.1%), Mattino Cinque News 953.000 (20.5%) nella prima parte, 883.000 (21.7%) nella seconda. Rai2: Viva Asiago 10 173.000 (4.9%), Viva Rai2! Glass Cam 274.000 (7.1%), Viva Rai2! 847.000 (16.6%), Aracataca – Non Voglio Cambiare Pianeta 341.000 (6.4%), …E Viva il Videobox 216.000 (4.2%), Radio 2 Social Club 294.000 (6.5%).

piazza pulita senza pace

Italia1: Chicago Fire 182.000 (3.9%), Chicago PD 187.000 (4.6%). Rai3: Buongiorno Italia 495.000 (11.9%), Tgr Buongiorno Regione 577.000 (11%), Agorà (presentazione) 376.000 (7%), Agorà 407.000 (8.6%), Agorà Extra 302.000 (7.3%). Rete4: Un Detective in Corsia 63.000 (1.5%). La7: Omnibus (News) 119.000 (2.9%), Omnibus (Dibattito) 171.000 (3.5%), Coffee Break 148.000 (3.6%).

Mezzogiorno

roma in finale bayer roma

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 979.000 (19.7%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.729.000 (17.3%). Canale5: Forum 1.492.000 (20.8%). Rai2: I Fatti Vostri 489.000 (8.6%) nella prima parte, 879.000 (9.2%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 246.000 (4.3%), Cotto e Mangiato 265.000 (3.3%), Sport Mediaset 753.000 (5.9%), Extra 549.000 (4.4%). Rai3: Elisir (presentazione) 230.000 (5.7%), Elisir 313.000 (6.1%). Tg3 Ore 12.00 829.000 (10.5%), Quante Storie 593.000 (5.1%), Passato e Presente 433.000 (3.4%). Rete4: Hazzard 102.000 (2.1%), Il Segreto 140.000 (1.4%), La Signora in Giallo 632.000 (5.1%). La7: L’Aria che Tira 243.000 (4.6%), L’Aria che Tira (Oggi) 420.000 (4.1%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.373.000 (20%), Oggi è un Altro Giorno 1.651.000 (16.2%), presentazione 1.801.000 (14.9%), Sei Sorelle 1.037.000 (12.3%), Tg1 1.184.000 (13.8%), La Vita in Diretta 2.216.000 (23.8%), presentazione 1.487.000 (17.9%). Canale5: Beautiful 2.470.000 (20%), Terra Amara 2.676.000 (22.2%), Uomini e Donne Story 2.016.000 (20%), finale 1.311.000 (15.1%), L’Isola dei Famosi 1.354.000 (15.8%), Un Altro Domani 1.120.000 (13.3%), Pomeriggio Cinque 1.526.000 (16.5%, presentazione 1.315.000 (15.7%), Saluti 1.381.000 (13.3%).

il diavolo veste prada 9

Rai2: Giro d’Italia 1.221.000 (12.3%), Giro Diretta 1.000.000 (9.3%), Giro all’Arrivo 1.618.000 (19.1%), Processo alla Tappa 748.000 (8.9%). Italia1: I Simpson 480.000 (4%) nel primo episodio, 570.000 (4.7%) nel secondo, 535.000 (4.8%) nel terzo, I Griffin 332.000 (3.3%), Lethal Weapon 274.000 (3.1%) nel primo episodio, 319.000 (3.8%) nel secondo, Person of Interest 235.000 (2.6%). Rai3: Tgr 1.851.000 (15.5%), Question Time 246.000 (2.6%), Aspettando… Geo 596.000 (7.1%), Geo 916.000 (9.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum 863.000 (7.6%), Tg4 Diario del Giorno 406.000 (4.6%). La7: Tagadà presentazione 349.000 (2.9%), Tagadà 304.000 (3.3%), Tagadà Focus 193.000 (2.3%), C’era una volta il Novecento 139.000 (1.6%). Tv8: Ho Sognato l’Amore 216.000 (2.4%).

Principali Notiziari della Giornata

TG1

13.30 - 3.246.000 (25.9%)

il diavolo veste prada 2

20.00 - 4.881.000 (26%)

TG2

13.00 - 1.711.000 (14%)

20.30 - 1.503.000 (7.4%)

TG3

14.25 - 1.383.000 (11.5%)

19.00 - 1.786.000 (13.2%)

TG4

11.55 - 297.000 (4%)

18.55 - 677.000 (4.8%)

TG5

13.00 - 2.929.000 (23.8%)

20.00 - 4.091.000 (21.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.142.000 (11.3%)

18.30 - 480.000 (4.6%)

TGLA7

il diavolo veste prada 3

13.30 - 517.000 (4.2%)

20.00 - 1.097.000 (5.7%)

il diavolo veste prada 5 il diavolo veste prada 1 il diavolo veste prada 6 il diavolo veste prada 7 il diavolo veste prada 8