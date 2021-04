PIPPITEL! SU CANALE 5 "BUONGIORNO MAMMA" CON RAUL BOVA CALA, MA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16.2%. ALBERTO ANGELA DIVULGA, MA NON ABBASTANZA FORTE SU RAI1: "ULISSE" NON VA OLTRE IL 13.9% - SU RAI3 STABILE "CHI L’HA VISTO?" AL 10.6%, LO SPECIALE SULLA MAFIA SU LA 7 AL 5.2% - RISALE "NAME THAT TUNE" SU TV8 AL 3.7% - IN SECONDA SERATA IL "MAURIZIO COSTANZO SHOW" AL 15.1% DOPPIA BRU-NEO (7.8%) – AMADEUS (18.2%) - "STRISCIA" (16.2%) - GRUBER (7.6%) E PALOMBA (3.9%) - DALLA RADIO ALLA TV, LO SBARCO I "LUNATICI" NELLA NOTTE DI RAIDUE

I LUNATICI, L'ESPERIMENTO DI SUCCESSO TARGATO RADIO2 SBARCA IN TV

Nella terza serata di Rai2 da qualche giorno c'è un programma che è riuscito a diventare in breve tempo un cult in radio e che, se gli sarà dato il tempo di imporsi, è destinato a diventare un appuntamento immancabile anche per chi guarda la televisione. Si chiama 'I Lunatici' condotto dal lunedì al venerdì notte da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. I due si rendono protagonisti su Rai Radio2 di una vera e propria maratona, sei ore di diretta, che scatta alla mezzanotte e termina alle sei del mattino.

Parte del format, da un paio di settimane, irrompe con orario variabile anche nella notte di Rai2 e per la TV il linguaggio ed il ritmo sono talmente innovativi che l'esperimento si candida già ad essere una delle novità della stagione. Rispetto alla tv del passato cambiano i toni, la velocità, l'obiettivo. Invece di dar spazio a vip o pseudo tali, Arduini e Di Ciancio fanno parlare la gente. Cercano di intercettarne il morale, gli umori, le storie. Ognuno ne 'I Lunatici' è importante.

Dal panettiere al medico dal disoccupato all'insonne. Ognuno può parlare, purché abbia qualcosa da raccontare. L'esperimento è rivoluzionario e per la TV forse richiederà tempo ma questo è il vero servizio pubblico. Una finestra con luce accesa sulla notte. Da dove entra aria fresca e sempre diversa. Dove si può parlare di tutto con pacatezza, ironia, serietà. E si ride con. Ma mai di. Complimenti alla Rai. Finalmente è arrivata una vera novità. La radio in TV che è persino meglio di alcuna (molta?) TV.

Nella serata di ieri, mercoledì 28 aprile 2021, su Rai1 – dalle 21.33 alle 23.49 – Ulisse: Il Piacere della Scoperta ha appassionato 3.190.000 spettatori pari al 13.9%. Su Canale 5 – dalle 21.49 alle 0.05 – la seconda puntata di Buongiorno Mamma ha raccolto davanti al video 3.464.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Rai2 La Risposta è nelle Stelle ha interessato 981.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Scontro tra Titani ha intrattenuto 961.000 spettatori (4%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.392.000 spettatori pari ad uno share del 10.6% (presentazione dalle 21.22 alle 21.31: 1.837.000 – 6.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 807.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 – dalle 21.31 alle 0.49 - Mafia – La Ricerca della Verità ha registrato 992.000 spettatori con uno share del 5.2%.

Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna 827.000 spettatori con il 3.7%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 478 .000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Amici x la Morte ha ottenuto 469.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai4 L’Uomo Che Uccise Hitler e Poi il Bigfoot registra 491.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai Premium La Fuggitiva raccoglie 215.000 spettatori e lo 0.9%. Su Rai Movie Modalità Aereo ha raccolto 389.000 spettatori con l’1.5%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista Italia E Poi ha ottenuto 790.000 spettatori con il 3%. Sui canali Sky Sport PSG-Manchester City ha totalizzato 1.267.000 spettatori e il 4.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Palombelli al di sotto del 4%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.765.000 spettatori con il 18.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.263.000 spettatori con uno share del 16.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.030.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.095.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.632.000 spettatori con il 6.7%.

Un Posto al Sole raccoglie 1.893.000 spettatori con il 7.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 964.000 individui all’ascolto (3.9%), nella prima parte, e 1.003.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.981.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 454.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 504.000 spettatori con il 2%. Su La5 Uomini e Donne ha ottenuto 440.000 spettatori con l’1.8% (Finale: 394.000 – 1.5%). Su Real Time Cortesie in Famiglia ha ottenuto 382.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

Cuochi di Italia fermo all’1%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.788.000 spettatori (19.4%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.314.000 spettatori (23.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.144.000 spettatori (15.7%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.419.000 spettatori (19.3%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 468.000 spettatori (2.8%), NCIS segna 941.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 571.000 spettatori con il 3.5%. CSI ha ottenuto 540.000 spettatori (2.6%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.975.000 spettatori con il 15.2%. Blob segna 1.292.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 755.000 individui all’ascolto (3.6%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 147.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 208.000 spettatori con l’1%. Sul Nove Little Big Italy segna 189.000 spettatori con l’1%.

Daytime Mattina

Storie Italiane vince col 18.9%.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 625.000 telespettatori con il 13.4% mentre Uno Mattina raccoglie 1.090.000 spettatori con il 18.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.016.000 spettatori (18.9%). Su Canale5 Prima Pagina raccoglie 650.000 spettatori con il 17.6%. Mattino Cinque ha intrattenuto 1.028.000 spettatori (17.6%), nella prima parte, 1.013.000 spettatori (18.8%) nella seconda parte e 803.000 spettatori (15.2%) nei Saluti della durata di 6 minuti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 251.000 spettatori con il 4.3%.

Su Italia 1 CSI Miami ottiene un ascolto di 198.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Agorà convince 489.000 spettatori pari all’8.3% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 295.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete 4 The Mysteries of Laura registra una media di 111.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 167.000 spettatori con il 3.7% nelle news e 190.000 con il 3.2% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 205.000 spettatori pari al 3.8%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 44.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Mezzogiorno

Merlino sottotono.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.128.000 spettatori con il 17.4%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.806.000 spettatori con il 15.1% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.438.000 telespettatori con il 16.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 469.000 spettatori con il 6.7%, nella prima parte, e 952.000 spettatori con l’8.6%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI Miami ha raccolto 206.000 spettatori con il 2.9%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 317.000 spettatori con il 3.3%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 876.000 spettatori con il 6.2%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.063.000 spettatori con il 6.7% (Extra: 760.000 – 4.9%). Su Rai3 Elisir ha interessato 458.000 spettatori con il 6.8%.

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.126.000 spettatori (11.9%). Quante Storie ha raccolto 883.000 spettatori (6.5%). Passato e Presente raccoglie 723.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 205.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 614.000 (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 303.000 spettatori con share del 4.6% nella prima parte, e 534.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 87.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Pomeriggio

Infante tocca il 5.2%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.812.000 spettatori pari al 13.6% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.017.000 spettatori con il 18.7%. Il TG1 ha informato 1.518.000 spettatori con il 14.9%. La Vita Diretta ha raccolto 1.850.000 spettatori con il 16.2% (presentazione: 1.549.000 – 15%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.680.000 spettatori con il 17.1%. Una Vita ha convinto 2.527.000 spettatori con il 17.1% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.777.000 spettatori con il 22.4% (finale: 2.226.000 – 20.4%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.101.000 spettatori (19.7%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.017.000 spettatori con il 19.5%.

Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.846.000 spettatori pari al 18% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.663.000 spettatori con il 15.8%, nella prima parte, a 1.884.000 spettatori (16%) nella seconda parte con il % (Social: 1.676.000 spettatori – 13.1%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 744.000 spettatori con il 5.2%. Detto Fatto ha ottenuto 525.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 879.000 spettatori (5.8%), nel primo episodio, 793.000 spettatori (5.6%), nel secondo episodio e 614.000 spettatori (4.7%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 443.000 spettatori (3.9%). Friends ha appassionato 217.000 spettatori con il 2%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 254.000 spettatori con il 2.2%.

Il Punto Z ha ottenuto 246.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.973.000 spettatori con il 19.3%. Dalle 14.57 alle 15.57, Rai Parlamento – Question Time ha coinvolto 447.000 spettatori pari al 3.7%. Dalle 16.11 alle 16.51, #Maestri ha ottenuto 445.000 spettatori e il 4.2%. Aspettando… Geo ha registrato 684.000 spettatori con il 6.7%. Geo ha raccolto 1.225.000 spettatori e il 10.6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 828.000 spettatori con il 6%.

Su La7 Tagadà ha interessato 467.000 spettatori (share del 3.9%). Tagadoc ottiene 247.000 spettatori con il 2.2%. Su TV8 Fragranza d’Amore raccoglie 222.000 spettatori e il 2.1%. Vite da Copertina ha raccolto 86.000 spettatori con lo 0.8%. Sul Nove, alle 16.16, Il Mio Omicidio non ha più Segreti raccoglie 253.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai4 il primo storico Batman segna 103.000 spettatori (0.7%) e 95.000 spettatori (0.7%).

Seconda Serata

Chiude bene il Costanzo Show.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 627.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 980.000 spettatori pari ad uno share del 15.1%. Su Rai2 Restart segna 259.000 spettatori con il 2.8%. I Lunatici segna 52.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 710.000 spettatori con l’8.2%. Su Italia1 Pressing Champions League è visto da 675.000 spettatori (6.2%). Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 189.000 spettatori con il 3.2% di share.

