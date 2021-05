PIPPITEL! SU CANALE 5 "BUONGIORNO MAMMA" CON RAUL BOVA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16.5%. ALBERTO ANGELA DIVULGA, MA NON ABBASTANZA FORTE SU RAI1: "ULISSE" NON VA OLTRE IL 12.9% - SU RAI3 VOLA AL 13.7% "CHI L’HA VISTO?" CON IL CASO PIPITONE – NEL POMERIGGIO BOOM DELLA “VITA IN DIRETTA” AL 21.1% - “UOMINI E DONNE” VALE QUASI UNA PRIMA SERATA (23.4%) - AMADEUS (19.3%) - "STRISCIA" (15.4%) - GRUBER (7.6%) E PALOMBA (5.1%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, mercoledì 5 maggio 2021, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha appassionato 2.883.000 spettatori pari al 12.9%. Su Canale 5 Buongiorno Mamma ha raccolto davanti al video 3.474.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Rai2 Il Sole è Anche una Stella ha interessato 1.035.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Geostorm ha intrattenuto 1.434.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.983.000 spettatori pari ad uno share del 13.7% (presentazione dalle 21.19 alle 21.29: 2.274.000 – 8.6%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 764.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 542.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Tv8 Name That Tune segna 723.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 468.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai4 RocknRolla registra 296.000 spettatori con l’1.2%. Su Iris Flight ottiene 486.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai Premium Chiamami Ancora Amore ha raccolto 186.000 spettatori con lo 0.8%. Su Rai Movie Se Dio Vuole ha interessato 382.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.980.000 spettatori con il 19.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.019.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.020.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.116.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.457.000 spettatori con il 6.2%. Un Posto al Sole raccoglie 1.893.000 spettatori con il 7.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.252.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 1.049.000 spettatori (4%), nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.943.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 488.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 461.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time Cortesie in Famiglia ha ottenuto 313.000 spettatori con l’1.3%. Su La5 Uomini e Donne realizza 457.000 spettatori con l’1.9% (Finale: 402.000 – 1.5%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.918.000 spettatori (20.7%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.327.000 spettatori (24.1%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.506.000 spettatori (18.3%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.542.000 spettatori (20.2%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 358.000 spettatori (3.3%), NCIS segna 1.052.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 589.000 spettatori con il 3.7%.

CSI ha ottenuto 520.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.871.000 spettatori con il 15%. Blob segna 1.259.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 874.000 individui all’ascolto (4.2%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 169.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 202.000 spettatori con l’1%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 625.000 telespettatori con il 13.2% mentre Uno Mattina raccoglie 966.000 spettatori con il 17.9%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 841.000 spettatori (17%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 894.000 spettatori (16.6%), nella prima parte, 869.000 spettatori nella seconda parte (17.6%) e 780.000 spettatori (15.7%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 269.000 spettatori con il 5%. Su Italia 1 Rossana segna 167.000 spettatori con il 2.9%. CSI Miami ottiene un ascolto di 208.000 spettatori (4.2%).

Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 908.000 spettatori con il 15.5%. Agorà convince 454.000 spettatori pari all’8.2% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 275.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete 4 The Mysteries of Laura registra una media di 106.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 173.000 spettatori con il 3.8% nelle News e 166.000 spettatori con il 3% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 218.000 spettatori pari al 4.4%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 38.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 921.000 spettatori con il 15.4%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.653.000 spettatori con il 14.8% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.411.000 telespettatori con il 17.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 482.000 spettatori con il 7.3%, nella prima parte, e 838.000 spettatori con l’8.1%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI Miami ha ottenuto 239.000 spettatori con il 3.6%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 298.000 spettatori con il 3.3%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 794.000 spettatori con il 6.1%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.016.000 spettatori con il 6.8%.

Su Rai3 Elisir ha interessato 407.000 spettatori con il 6.5%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.126.000 spettatori (12.7%). Quante Storie ha raccolto 855.000 spettatori (6.7%). Passato e Presente ottiene 809.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 158.000 spettatori con l’1.4%. La Signora in Giallo ha ottenuto 654.000 (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 342.000 spettatori con share del 5.6% nella prima parte, e 513.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 43.000 spettatori con lo 0.4%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.830.000 spettatori pari al 14% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.157.000 spettatori con il 20.4%. Il TG1 ha informato 1.770.000 spettatori con il 17.7%. Il TG1 Economia ha informato 1.720.000 spettatori con il 17.3%. La Vita Diretta ha raccolto 2.336.000 spettatori con il 21.1%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.685.000 spettatori con il 17.9%. Una Vita ha convinto 2.464.000 spettatori con il 17.2% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.847.000 spettatori con il 23.4% (finale: 2.384.000 – 22.1%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.048.000 spettatori (19.6%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 1.968.000 spettatori con il 19.3%.

Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.833.000 spettatori pari al 18.4% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.779.000 spettatori con il 17.1%, nella prima parte, a 2.091.000 spettatori con il 17.8% nella seconda parte (Social: 2.235.000 spettatori – 17.4%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 774.000 spettatori con il 5.6%. Detto Fatto ha ottenuto 420.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 840.000 spettatori (5.8%), nel primo episodio, 868.000 spettatori (6.2%), nel secondo episodio e 743.000 spettatori (5.7%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 450.000 spettatori (4%). Friends ha appassionato 225.000 spettatori con il 2.1%.

Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 216.000 spettatori con l’1.9%. Il Punto Z ha ottenuto 217.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.839.000 spettatori con il 19.3%. Question Time ha coinvolto 393.000 spettatori pari al 3.3%. Aspettando… Geo ha registrato 697.000 spettatori con il 7%. Geo ha raccolto 1.035.000 spettatori e il 9%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 689.000 spettatori con il 5.1%. Su La7 Tagadà ha interessato 419.000 spettatori (share del 3.6%). Tagadoc ottiene 208.000 spettatori con l’1.9%. Su TV8 Un Matrimonio su Misura raccoglie 228.000 spettatori pari al 2.2%. Vite da Copertina ha raccolto 128.000 spettatori con l’1.2%. Su TV2000 Rosario in Diretta da Lourdes segna 611.000 spettatori con il 5.2%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 633.000 spettatori con l’8.3% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 819.000 spettatori pari ad uno share del 9.8%. Su Rai2 Restart segna 302.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 818.000 spettatori con il 10%. Su Italia1 Pressing Champions League è visto da 680.000 spettatori (6.9%).

Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 235.000 spettatori con il 4.5% di share. Su TV8 Permesso Maisano segna 278.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai Premium Uniche ha ottenuto 88.000 spettatori con lo 0.5%.

