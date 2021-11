PIPPITEL! - SU CANALE5 “STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 17% DI SHARE E OLTRE 3.2 MILIONI DI SPETTATORI. MEGA FLOP SU RAI 1 DI “PRODIGI” CON SERENA AUTIERI CHE INCHIODA ALL’11.4% - “MARE FUORI” NON VA OLTRE IL 5.1% SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” STABILE AL 9.9%. SU RETE4 “ZONA BIANCA” FA IL 4%, GILETTI SU LA7 RISALE AL 5% - SUL NOVE LA CRICCHETTA PENTASELLATA DI “ACCORDI & DISACCORDI” TRACOLLA ALL’1.7% - AMADEUS (20%), “STRISCIA” (17.2%), PALOMBA (4.5%), GRUBER (7.8%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

storia di una famiglia perbene

Nella serata di ieri, mercoledì 17 novembre 2021, su Rai1 Prodigi – La Musica è Vita ha appassionato 2.189.000 spettatori pari all’11.45%. Su Canale 5 Storia di una Famiglia Perbene ha raccolto davanti al video 3.237.000 spettatori pari al 17.07% di share. Su Rai2 l’esordio di Mare Fuori 2 ha interessato 1.023.000 spettatori pari al 5.1% di share (primo episodio: 1.064.000 – 4.65%, secondo episodio: 983.000 – 5.57%). Su Italia 1 X-Men Le Origini: Wolverine ha intrattenuto 1.199.000 spettatori (5.68%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.939.000 spettatori pari ad uno share del 9.91% (presentazione di 10 minuti: 1.601.000 – 6.63%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 660.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Non è L’Arena ha registrato 833.000 spettatori con uno share del 5.03%. Su Tv8 X Factor segna 432.000 spettatori con il 2.4%.

prodigi 3

Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 375.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 Ticker segna 356.000 spettatori con l’1.58%. Su Rai4 Sputnik registra 311.000 spettatori con l’1.44%. Su Iris Unbroken ha ottenuto 610.000 spettatori con il 3.03%. Su La7d I Segreti di Brokeback Mountain segna 137.000 spettatori e lo 0.68%. Su Cine 34 Bianco Rosso e Verdone segna 412.000 spettatori pari all’1.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

NCIS si avvicina al 6%.

mare fuori

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.853.000 spettatori con il 19.98%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.188.000 spettatori con uno share del 17.26%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 999.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.410.000 spettatori con il 5.86%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.259.000 spettatori (5.44%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.720.000 spettatori (7.07%).

chi l'ha visto

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.061.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 1.031.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.907.000 spettatori (7.84%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 458.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove una nuova puntata di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 421.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale

Oltre 3,1 mln per i telegiornali regionali.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.455.000 spettatori (20.98%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.609.000 spettatori (23.64%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.350.000 spettatori (14.79%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.626.000 spettatori (19.16%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 505.000 spettatori (2.83%) mentre NCIS Los Angeles ha raccolto 797.000 spettatori (3.7%).

storia di una famiglia perbene

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 604.000 spettatori con il 3.43%. CSI ha ottenuto 627.000 spettatori (2.99%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.159.000 spettatori con il 15.54%. Blob segna 1.209.000 spettatori con il 5.53%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 812.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 222.000 spettatori (share dell’1.47%), nel primo episodio, e 278.000 spettatori (share dell’1.49%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 281.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 224.000 spettatori con l’1.1%.

zona bianca

Daytime Mattina

Uno Mattina in crescita.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 735.000 telespettatori con il 14.24%, nella lunga presentazione, e a 1.077.000 spettatori con il 19.33%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 960.000 spettatori (18.08%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 975.000 spettatori con il 17.69%, nella prima parte, e 915.000 spettatori con il 17.35% nella seconda parte (I Saluti: 855.000 – 16.24%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 233.000 spettatori con il 4.28%.

prodigi

Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 145.000 spettatori (2.64%). Su Rai3 Agorà convince 468.000 spettatori pari all’8.25% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 378.000 spettatori con il 7.18%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 105.000 spettatori (1.98%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 122.000 spettatori con il 2.87%, nelle News, e 176.000 spettatori con il 3.08% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 140.000 spettatori pari al 2.64%.

Daytime Mezzogiorno

Merlino sottotono.

mare fuori 2

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 991.000 spettatori con il 15.47%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.619.000 spettatori con il 14.53%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.682.000 telespettatori con il 19.98%. Su Rai2 dopo il TG2 Sport (197.000 – 3.3%), I Fatti Vostri raccoglie 439.000 spettatori (6.49%), nella prima parte, e 863.000 spettatori (8.33%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 171.000 spettatori con il 2.48%.

Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 689.000 spettatori con il 5.19%. Sport Mediaset ha ottenuto 783.000 spettatori con il 5.48%. Su Rai3 Elisir segna 495.000 spettatori con il 7.62% (presentazione: 299.000 – 5.42%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.073.000 spettatori (11.97%). Quante Storie ha raccolto 807.000 spettatori (6.31%). Le Storie Passato e Presente ha interessato 688.000 spettatori con il 4.86%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 131.000 spettatori con il 2.03%.

Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 174.000 spettatori con l’1.48%. La Signora in Giallo ha ottenuto 567.000 (4.06%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 258.000 spettatori con share del 3.97% nella prima parte, e 380.000 spettatori con il 3.33% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne al 23.87%.

prodigi 4

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.743.000 spettatori pari al 13.81% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.035.000 spettatori con il 18.87%. Dopo il TG1 Economia (1.796.000 – 16.97%), Vita in Diretta ha raccolto 2.166.000 spettatori (18.39%), nella presentazione, e 2.438.000 spettatori (17.83%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.397.000 spettatori con il 17%. Una Vita ha convinto 2.308.000 spettatori con il 17.15% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.861.000 spettatori con il 23.87% (finale: 2.245.000 – 20.81%). Il daytime di Amici ha interessato 1.963.000 spettatori con il 18.36%.

MASSIMO GILETTI

La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.892.000 spettatori con il 18.23%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.824.000 spettatori pari al 15.82% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.734.000 spettatori con il 13.75%, nella presentazione in onda dalle 17.34 alle 17.46, e 2.054.000 spettatori con il 14.82% dalle 17.50 alle 18.30 (Saluti: 1.828.000 – 12.22%). Su Rai2 l’appuntamento con il torneo di Tennis ATP Finals ha raccolto 398.000 spettatori con il 3.08%. Quelli che il Tennis segna 229.000 spettatori con il 2.06%. Dalle 15.47 alle 17.12, Detto Fatto ha ottenuto 440.000 spettatori con il 4.09%. Una Parola di Troppo ha interessato 374.000 spettatori con il 3.03%.

prodigi 1

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 692.000 spettatori (5.01%), nel primo episodio, 709.000 spettatori (5.41%), nel secondo episodio, e 543.000 spettatori (4.31%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 391.000 spettatori (3.41%). Big Bang Theory ha appassionato 305.000 spettatori con il 2.82%. Il triplo episodio di Due Uomini e Mezzo ottiene 351.000 spettatori e il 2.99%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 333.000 spettatori con il 2.38%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.697.000 spettatori con il 19.36%. #Maestri ha coinvolto 492.000 spettatori pari al 4.65%.

mare fuori 3

Aspettando Geo… ha raccolto 878.000 spettatori con il 7.83%. Geo ha registrato 1.675.000 spettatori con il 12.34%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 806.000 spettatori con il 6.2%. Su La7 Tagadà interessato 360.000 spettatori (3.12%). Tagadoc ha raccolto 180.000 spettatori con l’1.52%. Su TV8 Un Duetto per Natale raccoglie 313.000 spettatori e il 2.9%. X Factor Daily ha raccolto 171.000 spettatori con l’1.3%.

massimo giletti non e' l’arena

Seconda Serata

Mannoni meglio di Vespa.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 550.000 spettatori con il 7.9% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 900.000 spettatori pari ad uno share del 14.61% (Buonanotte: 325.000 – 10.85%). Su Rai2 Restart segna 156.000 spettatori con l’1.91%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 651.000 spettatori con l’8.6%. Su Italia1 Dracula Untold è visto da 463.000 spettatori (5.49%). Su Rete 4 L’Uomo che non C’era è stato scelto da 102.000 spettatori con il 2.54% di share. Su Tv8 Permesso Maisano segna 125.000 spettatori con il 2.2%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.243.000 (22.73%)

Ore 20.00 5.400.000 (24.39%)

TG2

Ore 13.00 1.913.000 (14.14%)

andrea scanzi marco travaglio luca sommi accordi e disaccordi

Ore 20.30 1.548.000 (6.49%)

TG3

Ore 14.25 1.688.000 (12.77%)

Ore 19.00 2.456.000 (13.64%)

TG5

Ore 13.00 2.905.000 (21.24%)

Ore 20.00 4.592.000 (20.49%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.232.000 (10.77%)

Ore 18.30 762.000 (4.97%)

TG4

Ore 12.00 283.000 (3.14%)

Ore 18.55 698.000 (3.84%)

TGLA7

Ore 13.30 483.000 (3.41%)

Ore 20.00 1.227.000 (5.48%)