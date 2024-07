PIPPITEL! SU CANALE5 “TEMPTATION ISLAND” NON HA RIVALI: GLI PSICODRAMMI DEI CORNUTI CONQUISTANO IL 31.1% DI SHARE CON 3.4 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 ALBERTO ANGELA CON “NOOS - L’AVVENTURA DELLA CONOSCENZA” NON VA OLTRE L’11.5% CON 1.5 MILIONI DI TELEMORENTI – SU LA7 APRILE-TELESE IN PRIMA SERATA AL 6.1% – “TECHETECHETÈ” (16%), “PAPERISSIMA SPRINT” (17.3%), BARRA-POLETTI (5.4%)

Nella serata di ieri, giovedì 18 luglio 2024, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha interessato 1.532.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale5 Temptation Island ha conquistato 3.485.000 spettatori con uno share del 31.1% (Buonanotte a 1.326.000 e il 31.8%). Su Rai2 1917 intrattiene 590.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Trespass incolla davanti al video 752.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 L’innocente segna 479.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete4 Paolo Borsellino totalizza un a.m. di 586.000 spettatori (4.7%).

Su La7 In Onda – Prima Serata dalle 20:43 alle 23:13 raggiunge 911.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 L’ultimo dei mohicani ottiene 276.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Nove Comedy Club raduna 388.000 spettatori (2.7%). Sul 20 True Legend arriva a 214.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 Hawaii Five-0 è scelto da 341.000 spettatori (2.4%). Su Iris Alaska è seguito da 360.000 spettatori pari al 2.6%. Su RaiMovie Doppia colpa sigla 199.000 spettatori (1.3%). Su RaiPremium Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 conquista 412.000 spettatori con il 2.9%. Su TopCrime Hamburg Distretto 21 è scelto da 194.000 spettatori (1.3%).

Access Prime Time

Le Papere in attesa di Temptation tornano sopra le Teche in attesa.

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.465.000 spettatori (16%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.666.000 spettatori pari al 17.3%. Su Rai2 TG2 Post raduna 540.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.058.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 1.046.000 spettatori (7.1%) e Un Posto al Sole appassiona 1.396.000 spettatori (8.9%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 698.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 837.000 spettatori e il 5.4% nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 396.000 spettatori pari al 2.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 576.000 spettatori (3.7%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 419.000 spettatori (2.7%).

Preserale

Le repliche di The Wall quasi al 17%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.125.000 spettatori pari al 22.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.893.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.195.000 spettatori (13.5%), mentre The Wall ha convinto 1.841.000 spettatori (16.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (421.000 – 4.8%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 362.000 spettatori con il 3.4% e S.W.A.T. 421.000 spettatori con il 3.2%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 248.000 spettatori (2.5%) e FBI: Most Wanted raccoglie 390.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.876.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 717.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Terra Amara interessa 429.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 158.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 198.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 454.000 spettatori con il 3.4%.

Daytime Mattina

Testa a testa tra i due principali TG delle 8.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 584.000 spettatori con il 17.9% (all’interno il TG1 delle 7 a 432.000 e il 15.6% e il TG1 delle 8 a 808.000 e il 19.6%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 594.000 spettatori con il 16.7%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 466.000 spettatori con il 18.2% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 810.000 spettatori con il 19.8%. A seguire Morning News raccoglie 668.000 spettatori con il 18.6% nella prima parte e 655.000 spettatori con il 18.3% nella seconda parte (Saluti a 572.000 e il 15.6%).

Su Rai2 In guerra per amore dà il buongiorno a 61.000 spettatori (1.7%). A seguire TG2 Mattina delle 8:30 raggiunge 97.000 spettatori (2.5%) e Radio2 Happy Family è visto da 130.000 spettatori (3.6%), mentre TG2 Storie arriva a 108.000 spettatori (3%) e TG2 Flash a 215.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Una Mamma per Amica interessa 58.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 102.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio, mentre Station 19 sigla 79.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 99.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 121.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio.

Su Rai3, dopo una presentazione (179.000 – 4.3%), Agorà Estate intrattiene 167.000 spettatori (4.5%) e 131.000 spettatori (3.7%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 108.000 spettatori (3%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 60.000 spettatori (1.5%) e Love Is In The Air è visto da 71.000 spettatori (2%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 179.000 spettatori (5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 166.000 spettatori (5.3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 225.000 spettatori (5.9%), 187.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 188.000 spettatori (5.2%).

Daytime Mezzogiorno

Rex sale al 5.6%.

Su Rai1, dopo TG1 – Relazione Annuale dell’Autorità Garante delle Comunicazioni dalle 10:55 alle 11:50 (376.000 – 8.7%), Camper in Viaggio raccoglie 725.000 spettatori (11.6%) e Camper arriva a 1.429.000 spettatori (15.3%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.190.000 spettatori con il 18.9%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (259.000 – 6.7%), La nave dei sogni – Bali raduna 374.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 220.000 spettatori (3.9%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 594.000 spettatori (5.5%) e 371.000 spettatori (3.5%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 257.000 spettatori (5.6%) e il TG3 delle 12 informa 623.000 spettatori (9.5%). A seguire Quante Storie conquista 451.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 375.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 336.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore totalizza 126.000 spettatori pari al 2.9%. Dopo il TG, Detective in Corsia raduna 367.000 spettatori pari al 3.6%. Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 312.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 454.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte chiamata Oggi.

Su Tv8 4 Hotel arriva a 128.000 spettatori (2.4%) e 4 Ristoranti 276.000 spettatori (2.8%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (89.000 – 2% e 80.000 – 1.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 139.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 160.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

In calo le soap di Canale5.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.045.000 – 19.4%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.141.000 spettatori con l’11.3% nel primo episodio, 1.117.000 spettatori con il 13% nel secondo episodio e 1.037.000 spettatori con il 13.4% nel terzo episodio. Dopo una breve edizione del TG1 (1.037.000 – 13.4%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.218.000 spettatori con il 15.2% nella presentazione e 1.647.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.936.000 spettatori pari al 18.2%, Endless Love incolla davanti al video 1.944.000 spettatori pari al 18.6%, The Family raduna 1.540.000 spettatori pari al 17% e La Promessa segna 1.366.000 spettatori pari al 17.6%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.199.000 spettatori pari al 15.2% nella prima parte e 1.037.000 spettatori pari al 13.3% nella seconda parte (I Saluti a 924.000 e l’11.3%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 interessa 408.000 spettatori pari al 3.9%. A seguire il Tour de France totalizza 955.000 spettatori pari all’11.3% nel Tour in Diretta e 1.394.000 spettatori pari al 18% nel Tour all’Arrivo, mentre Tour Replay arriva a 679.000 spettatori pari all’8.8%. Su Italia1, dopo Backstage Battiti Live (328.000 – 3.1%), I Simpson ha raccolto 362.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 324.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio, mentre I Griffin 295.000 spettatori (3.3%) nel terzo episodio.

A seguire Lethal Weapon raduna 263.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 300.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 271.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.940.000 spettatori (18.2%), mentre Il Provinciale coinvolge 412.000 spettatori (4.9%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 303.000 spettatori (4%) e Overland interessa 503.000 spettatori (6.4%) A seguire Geo Magazine conquista 760.000 spettatori (9.2%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 669.000 spettatori con il 6.8%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 496.000 spettatori con il 6.3%. A seguire Quello strano sentimento sigla 243.000 spettatori con il 3.1%.

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 221.000 spettatori pari al 2.5%, mentre Essere un Dittatore arriva a 120.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 Delitto al matrimonio segna 261.000 spettatori (2.6%), L’isola dell’amore 159.000 spettatori (2%) e L’amore per davvero 157.000 spettatori (2%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali interessa 189.000 spettatori (2.1%), mentre Ombre e Misteri raduna 136.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 89.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio. A seguire Little Big Italy è scelto da 195.000 spettatori (2.1%).

Seconda Serata

Reti svuotate da Temptation.

Su Rai1 Noos – Viaggi nella Natura è scelto da 345.000 spettatori con il 5.9%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 736.000 spettatori (24.6%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio raccoglie 217.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1 Noi segna 131.000 spettatori con il 2%. Su Rai3 Mixer – Vent’Anni di Televisione interessa 282.000 spettatori (2.8%), mentre TG3 Linea Notte Estate raduna 191.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Ticker è la scelta di 99.000 spettatori (2.5%). Su La7 Manhattan sigla 135.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 The Core arriva a 94.000 spettatori (1.9%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza intrattiene 140.000 spettatori pari all’1.7%.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.631.000 (24.2%)

Ore 20:00 3.208.000 (23.2%)

TG2

Ore 13:00 1.205.000 (11.5%)

Ore 20:30 871.000 (5.9%)

TG3

Ore 14:25 1.392.000 (13.6%)

Ore 19:00 1.456.000 (14%)

TG5

Ore 13:00 2.334.000 (22.1%)

Ore 20:00 2.645.000 (18.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.149.000 (12.8%)

Ore 18:30 397.000 (4.7%)

TG4

Ore 11:55 354.000 (5.4%)

Ore 18:55 420.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13:30 627.000 (5.8%)

Ore 20:00 992.000 (7.1%)

