PIPPITEL! SU CANALE5 LA PARTITA INTER-ATALANTA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.2% DI SHARE E 4.4 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 “FERNANDA” SI FERMA AL 17.1% - LO STROMBAZZATISSIMO “BOOMERISSIMA” CONDOTTO DA ALESSIA MARCUZZI CALA ANCORA AL 6.5% - SU ITALIA1 “LE IENE” CON BELEN E SENZA MAMMUCARI SALE AL 10.5% - SU RETE4 “FUORI DAL CORO” (5.3%), SU LA7 “DIMARTEDÌ” (5.7%), SU RAI3 “CARTABIANCA” (5%) – AMADEUS CON IL 21.4% SUPERA “STRISCIA” (18.8%) – GRUBER (7.3%) PALOMBA (4.4%)

1. MARCUZZI CALA ANCORA. LA PARTITA AMMAZZA I TALK

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

La prima serata televisiva di ieri, martedì 31 gennaio 2023, vantava un menu tale da accontentare tutti i palati. Almeno sulla carta. Partita di calcio Inter-Atalanta su Canale5 per i quarti di finale di Coppa Italia; docufilm su Rai1 dal titolo Fernanda, dedicato a Fernanda Wittgens prima direttrice della Pinacoteca di Brera, che salvò molte opere d'arte ed ebrei dalla deportazione; il ritorno di Boomerissima con Alessia Marcuzzi su Rai2; e dulcis in fundo il consueto triello Berlinguer-Floris-Giordano per quanto riguarda i talk di approfondimento.

Fernanda, interpretato da Matilde Gioli, ha totalizzato il 17.1% di share con 3.231.000 spettatori, battuto nettamente da Inter-Atalanta che ha conquistato invece 4.418.000 spettatori pari al 21.2%. La partita di calcio ha di fatto "ammazzato" i talk show. Su Rai3 #Cartabianca langue a 850.000 spettatori con il 5%. Su Rete4, Fuori dal Coro si arena a 773.000 spettatori (5.3%). Su La7 DiMartedì va un po' meglio come sempre ma si ferma a 987.000 spettatori pari al 5.7%

Su Rai2 Boomerissima soprannominato in Rai "Costosissima" per le sue cifre esorbitanti ha perso ulteriormente terreno arenandosi a soli 1.072.000 spettatori con il 6.5%. Neanche le ultrastrombazzate ospitate di Alberto Matano e Flavio Insinna sono riuscite a risollevare le sorti del programma fortemente voluto da Stefano Coletta. Anzi.

Cresce invece su Italia1 Le Iene con Belen Rodriguez e senza più Teo Mammucari, andatosene sbattendo la porta dopo una lite con l'ideatore del programma Andrea Parenti, come rivelato dal sempre informatissimo Alberto Dandolo di Dagospia. Le Iene ha totalizzato ieri sera una media di 1.456.000 spettatori pari al 10.5%.

In access prime time, Inter-Atalanta ha costretto Striscia la Notizia ad andare in onda in forma ridotta, ma il Tg satirico di Antonio Ricci ha conquistato comunque il 18.8% con 3.960.000 spettatori, mentre Amadeus con I soliti ignoti svetta con il 21.4% e 4.700.000 individui all'ascolto.

Su La7 Lilli Gruber con Otto e mezzo domina nuovamente l'approfondimento all'ora di cena grazie ai suoi 1.600.000 spettatori (7.3%). Marco Damilano su Rai3 con Il Cavallo e la Torre raduna 1.404.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Barbara Palombelli con Stasera Italia attira invece 924.000 individui all’ascolto (4.4%) nella prima parte e 757.000 (3.4%) nella seconda.

2. VINCE LA COPPA ITALIA (21.2%), FERNANDA 17.1%, BOOMERISSIMA 6.5%, SALGONO LE IENE (10.5%). FIORELLO LEADER (16.1%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 31 gennaio 2023, su Rai1 la prima tv di Fernanda ha conquistato 3.231.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale5 la partita di Coppa Italia Inter-Atalanta ha incollato davanti al video 4.418.000 spettatori con uno share del 21.2% (primo tempo a 4.683.000 e il 21.2%, secondo tempo a 4.178.000 e il 21.2%). Su Rai2 Boomerissima è scelto da 1.072.000 spettatori pari al 6.5% (presentazione a 823.000 e il 3.7%). Su Italia1 Le Iene ha raccolto 1.456.000 spettatori e il 10.5% (presentazione a 1.632.000 e il 7.4%).

Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 850.000 spettatori con il 5% (presentazione a 877.000 e il 4%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 773.000 spettatori (5.3%). Su La7 DiMartedì raggiunge 987.000 spettatori pari al 5.7% (Più a 283.000 e il 4.5%). Su Tv8 Tutto ciò che voglio per Natale segna 366.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Innocenti bugie è visto da 390.000 spettatori (2.1%). Sul 20 The Town sigla 474.000 spettatori (2.5%). Su Rai4 X Men 2 arriva a 294.000 spettatori (1.5%). Su La5 Grande Fratello Vip è seguito da 230.000 spettatori (1.7%). Su RealTime Primo Appuntamento è la scelta di 403.000 spettatori con l’1.9%.

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.700.000 spettatori con il 21.4%. Su Canale5 Striscina la Notizina, in onda dalle 20:34 alle 20:47, raccoglie 3.960.000 spettatori pari al 18.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 681.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.497.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.404.000 spettatori (6.6%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.562.000 spettatori (7%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 924.000 individui all’ascolto (4.4%) nella prima parte e 757.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.600.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 518.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo in replica ha raccolto 483.000 spettatori (2.2%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.482.000 spettatori pari al 23.7%, mentre L’Eredità è visto da 4.744.000 spettatori pari al 26.8%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.696.000 spettatori (19.2%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.691.000 spettatori (21.5%). Su Rai2 Hawaii Five-0 raccoglie 550.000 spettatori con il 3.3% e The Rookie 647.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 C.S.I. è visto da 656.000 spettatori (3.4%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.564.000 spettatori pari al 13.8%, mentre Blob segna 1.032.000 spettatori pari al 5.1% e Caro Marziano 1.095.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 684.000 spettatori (3.4%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha totalizzato 172.000 spettatori (1.2%) e Lingo – Parole in Gioco 224.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 251.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 547.000 spettatori (2.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 TgUnomattina – Rassegna Stampa interessa 220.000 spettatori con il 9.6%, il Tg1 delle 7 354.000 spettatori con il 10.1% e TgUnomattina 580.000 spettatori con l’11.9% (all’interno il Tg1 delle 8 a 943.000 e il 19.2%). A seguire Unomattina è visto da 843.000 spettatori con il 18.2% e la prima parte di Storie Italiane da 940.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 468.000 spettatori con il 15.6% e Tg5 Mattina 1.044.000 spettatori con il 21.2%, mentre Mattino Cinque News raccoglie 901.000 spettatori con il 19% nella prima parte e 845.000 spettatori con il 18.2% nella seconda parte (I Saluti a 823.000 e il 16.6%).

Su Rai2 Viva Rai2 dà il buongiorno a 746.000 spettatori (16.1%), mentre …E Viva il Videobox sigla 206.000 spettatori (4.2%). A seguire il Tg2 delle 8:30 raggiunge 250.000 spettatori (5%) e Radio2 Social Club è visto da 357.000 spettatori (7.6%), mentre Tg2 Italia arriva a 233.000 spettatori (4.9%) e Tg2 Flash a 345.000 spettatori (6.8%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 124.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 157.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio, mentre Law & Order: Unità Speciale segna 146.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio.

Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto pari a 410.000 spettatori e l’11.7%, mentre TgR Buongiorno Regione 548.000 spettatori e l’11.2%. A seguire Agorà convince 348.000 spettatori pari al 7.3% (presentazione a 345.000 e il 7%, Extra a 348.000 e il 7.5%) e la presentazione di circa mezz’ora di Elisir sigla 243.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 Miami Vice ha raccolto 94.000 spettatori con il 2% e Hazzard 114.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 159.000 spettatori (3.5%) e Coffee Break di 174.000 spettatori (3.7%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ottiene 866.000 spettatori (15.9%). A seguire E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.744.000 spettatori (17.5%). Su Canale5 Forum totalizza 1.414.000 spettatori con il 19.2%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 361.000 spettatori (6.9%), I Fatti Vostri interessa 610.000 spettatori (10.3%) nella prima parte e 850.000 spettatori (9%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Law & Order: Unità Speciale è seguito da 182.000 spettatori (2.7%).

A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 554.000 spettatori (4.8%) e Sport Mediaset a 712.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Elisir ottiene 363.000 spettatori (6.5%) e il Tg3 delle 12 informa 856.000 spettatori (10.8%), mentre Quante Storie conquista 677.000 spettatori (5.9%) e Passato e Presente 524.000 spettatori (4%). Su Rete4 Monk sigla 101.000 spettatori (1.8%) e, dopo il tg, Il Segreto totalizza 175.000 spettatori (1.7%) e La Signora in Giallo 606.000 spettatori (4.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 262.000 spettatori con il 4.7% nella prima parte e 351.000 spettatori con il 3.5% nella seconda parte denominata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Tg1 Economia ha raccolto 2.871.000 spettatori con il 21.7%, mentre Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.774.000 spettatori con il 16.5% (presentazione a 1.823.000 e il 14%). A seguire Il Paradiso delle Signore è visto da 1.972.000 spettatori con il 21.9% e, dopo il Tg1 a 1.676.000 spettatori e il 18.6%, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.290.000 spettatori con il 20.4% (presentazione a 1.785.000 e il 19.1%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.529.000 spettatori (19.1%) e Terra Amara 2.630.000 spettatori (20.7%), mentre Uomini e Donne ottiene 2.730.000 spettatori pari al 25.5% (Finale a 2.245.000 e il 24.6%), Amici 1.776.000 spettatori pari al 19.8% e Grande Fratello Vip 1.505.000 spettatori pari al 16.7%.

A seguire Un Altro Domani sigla 1.228.000 spettatori (13.3%), mentre Pomeriggio Cinque incolla davanti al video 1.246.000 spettatori (12.7%) nella presentazione, 1.717.000 spettatori (15.3%) nella parte più corposa e 1.815.000 spettatori (14.2%) ne I Saluti. Su Rai2 Ore 14 interessa 670.000 spettatori pari al 5.6% e BellaMa’ 491.000 spettatori pari al 5.3%. A seguire Nei tuoi Panni sigla 287.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 596.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 639.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio e 538.000 spettatori (4.6%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 405.000 spettatori (4%).

A seguire N.C.I.S. Los Angeles ha conquistato 329.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 357.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist 301.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.251.000 spettatori (16.9%); Aspettando… Geo arriva a 675.000 spettatori (7.4%) e Geo a 1.459.000 spettatori (12.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 710.000 spettatori con il 5.9%, mentre Tg4 – Diario del Giorno è seguito da 308.000 spettatori con il 3.3%. A seguire Rullo di tamburi è la scelta di 477.000 spettatori con il 4.4%. Su La7 Tagadà è visto da 344.000 spettatori pari al 3.4% (presentazione a 300.000 e il 2.4%, #Focus a 308.000 e il 3.4%). A seguire C’era una volta… I mondi e la storia raggiunge 185.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 Uno chalet per due sigla 251.000 spettatori (2.1%) e Un weekend sulla neve 2 329.000 spettatori (3.6%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 671.000 spettatori con l’8.9%. Su Canale5 Coppa Italia Live è visto da 1.335.000 spettatori (9.8%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan su Raidue segna 385.000 spettatori pari al 6.3% (Ancora Cinque Minuti su Raidue a 201.000 e il 4.9%). Su Italia1 Chucky ottiene 293.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 346.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Testimone silenziosa – Prima parte in prima tv è la scelta di 129.000 spettatori (3.7%). Su La7 TgLa7 Notte informa 114.000 spettatori (2.5%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.285.000 (25%)

Ore 20:00 5.045.000 (24.8%)

TG2

Ore 13:00 1.765.000 (14.6%)

Ore 20:30 1.092.000 (5.1%)

TG3

Ore 14:25 1.458.000 (11.7%)

Ore 19:00 2.008.000 (12.4%)

TG5

Ore 13:00 2.827.000 (23%)

Ore 20:00 4.604.000 (22.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.109.000 (11%)

Ore 18:30 620.000 (4.7%)

TG4

Ore 11:55 256.000 (3.4%)

Ore 18:55 715.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13:30 492.000 (3.7%)

Ore 20:00 1.112.000 (5.4%)

