PIPPITEL! SU CANALE5 GLI PSICODRAMMI DEGLI SVIPPATI DEL “GRANDE FRATELLO VIP” CONQUISTANO LA PRIMA SERATA CON IL 23% DI SHARE E 3.5 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 “NON MI LASCIARE” CHIUDE CON IL 18.9%. SU RAI3 “REPORT” AL 9% - SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.6%. LA PARROCCHIETTA DI “PROPAGANDA LIVE” AL 4.9% - “PRIMAFESTIVAL” AL 18.9% SEGUITO DA AMADEUS (21.3%), “STRISCIA” (17.6%), PALOMBA (4.8%), GRUBER (8.3%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

grande fratello vip 5

Nella serata di ieri, lunedì 31 gennaio 2022, su Rai1 l’ultima puntata di Non mi Lasciare ha conquistato 4.265.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 3.581.000 spettatori con uno share del 23% (Night di 14 minuti a 1.740.000 e il 37.3%, Live di 3 minuti a 702.000 e il 18.8%). Su Rai2 Delitti in Paradiso in replica ha interessato 931.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 782.000 spettatori pari al 4% (presentazione a 790.000 e il 3.1%).

non mi lasciare

Su Rai3 Report è visto da 2.105.000 spettatori con il 9% (presentazione a 1.261.000 e il 4.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.002.000 spettatori (5.6%). Su La7 Propaganda Live registra 832.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 4 Hotel segna 306.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Air Force One è seguito da 481.000 spettatori pari al 2.3%. Sul 20 Man of Tai Chi è la scelta di 333.000 spettatori (1.4%). Su RaiMovie Io non credo a nessuno è visto da 370.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time

Su Rai1 PrimaFestival è visto da 4.749.000 spettatori con il 18.9%, mentre Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 5.507.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.528.000 spettatori pari al 17.6%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 922.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.395.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.250.000 spettatori (5.1%) e Un Posto al Sole da 1.729.000 spettatori (6.8%).

grande fratello vip 4

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.196.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.079.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.145.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 347.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 364.000 spettatori (1.4%). Su La5 la replica di Uomini e Donne è vista da 388.000 spettatori pari all’1.6% (Finale a 304.000 e l’1.2%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 336.000 spettatori (1.3%).

SIGFRIDO RANUCCI DI REPORT

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.619.000 spettatori pari al 19.6%, mentre L’Eredità è visto da 4.939.000 spettatori pari al 23.4%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.836.000 spettatori (16.1%), mentre Avanti un Altro ha convinto 4.090.000 spettatori (19.8%). Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 712.000 spettatori (3.6%) e 9-1-1 974.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Chicago P.D. è visto da 586.000 spettatori (2.6%).

grande fratello vip 3

Su Rai3 Tg Regione informa 3.017.000 spettatori pari al 13.9%, mentre Blob segna 1.430.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 839.000 spettatori (3.6%). Su La7 Ghost Whisperer ha totalizzato 185.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 218.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 309.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 245.000 spettatori (1.1%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 572.000 spettatori (12.1%) nella presentazione dalle 7:10 alle 7:55, 1.028.000 spettatori (16.8%) nella prima parte dalle 8:32 alle 8:56 e 1.058 spettatori (18.2%) nella seconda parte chiamata Speciale Sanremo dalle 9:09 alle 9:49; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.067.000 spettatori (18.9%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 1.054.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:57 informa 596.000 spettatori con il 18.1% e Tg5 Mattina 1.189.000 spettatori con il 20.8%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 1.096.000 spettatori con il 18.4% nella prima parte dalle 8:40 alle 9:47 e 1.069.000 spettatori con il 18.5% nella seconda parte dalle 9:52 alle 10:38 (I Saluti di 2 minuti a 992.000 e il 16.1%).

non mi lasciare 6

Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 233.000 spettatori (3.9%), mentre Tg2 Italia è visto da 189.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 185.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 193.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. segna 229.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:58 alle 7:39 realizza un ascolto pari a 481.000 spettatori e l’11.5%, mentre TgR – Buongiorno Regione dalle 7:42 alle 8:02 714.000 spettatori e il 13.6%. A seguire Agorà convince 469.000 spettatori pari all’8% e Agorà Extra 330.000 spettatori pari al 5.7%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 134.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 209.000 spettatori (3.9%) e Coffee Break di 288.000 spettatori (4.9%).

Daytime Mezzogiorno

soleil sorge

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.153.000 spettatori (15.7%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.888.000 spettatori (15.4%). Su Canale5 Forum totalizza 1.667.000 spettatori con il 17.8%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 322.000 spettatori e il 4.8%, I Fatti Vostri segna 635.000 spettatori (8%) nella prima parte e 1.056.000 spettatori (9.1%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. è seguito da 306.000 spettatori (3.5%).

grande fratello vip 2

A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 731.000 spettatori (5.1%) e Sport Mediaset a 855.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Elisir interessa 383.000 spettatori pari al 5.2% (presentazione a 303.000 e il 4.9%), il Tg3 delle 12 informa 984.000 spettatori (10%), Quante Storie conquista 946.000 spettatori (6.8%) e Passato e Presente arriva a 722.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Carabinieri ha incollato 139.000 spettatori (2%) e, dopo il tg, Il Segreto 178.000 spettatori (1.5%) e La Signora in Giallo 676.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 434.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 574.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Hotel raccoglie 129.000 spettatori (0.9%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 2.059.000 spettatori (14.5%), mentre Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.295.000 spettatori (18.3%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a .000 e il %, Tg1 Economia a .000 e il %), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.994.000 spettatori con il 15.4% nella presentazione dalle 17:06 alle 17:26 e 2.448.000 spettatori con il 16.6% dalle 17:26 alle 18:44.

gianmaria antinolfi

Su Canale5 Beautiful conquista 2.686.000 spettatori (17.2%) e Una Vita 2.664.000 spettatori (17.5%), mentre Uomini e Donne sigla 3.088.000 spettatori pari al 22.8% (Finale a 2.708.000 e il 21.5%), Amici 2.416.000 spettatori (19.4%), Grande Fratello Vip 2.378.000 spettatori (19%) e Love Is In The Air 2.046.000 spettatori (15.9%). A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.951.000 spettatori pari al 14.8% nella presentazione dalle 17:25 alle 17:42 e 2.338.000 spettatori pari al 15.8% dalle 17:46 alle 18:29 (I Saluti di 7 minuti a 2.169.000 e il 13.1%). Su Rai2 Ore 14 conquista 608.000 spettatori con il 4.1%, Detto Fatto incolla 522.000 spettatori con il 4.1% e Castle interessa 374.000 spettatori con il 2.8%.

non mi lasciare 5

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 611.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 682.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio e 615.000 spettatori (4.3%) nel terzo episodio. A seguire Young Sheldon ha conquistato 423.000 spettatori (3.2%), Big Bang Theory 383.000 spettatori (3.1%), Modern Family 278.000 spettatori (2.2%) e Due uomini e mezzo 330.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.851.000 spettatori (18.1%); Aspettando… Geo arriva a 1.004.000 spettatori (8%) e Geo a 1.860.000 spettatori (12.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 932.000 spettatori con il 6.4%, mentre Dalla Parte degli Animali arriva a 332.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Tagadà è visto da 429.000 spettatori (3.2%) e Tagadoc da 191.000 spettatori (1.4%).

quarta repubblica

Seconda Serata

Su Rai1 l’esordio di Via delle Storie è seguito da 966.000 spettatori con l’8.4%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 571.000 spettatori pari al 17.4%. Su Rai2 Ore 14 – Speciale: Lo stupro di Primavalle segna 337.000 spettatori (3%). Su Italia1 Cose di Questo Mondo è visto da 360.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 La Versione di Fiorella interessa 852.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Motive è la scelta di 192.000 spettatori (3.5%). Su La7 TgLa7 informa 163.000 spettatori (3.1%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.584.000 (23.1%)

Ore 20.00 5.772.000 (24.2%)

grande fratello vip 1

TG2

Ore 13.00 1.993.000 (13.5%)

Ore 20.30 1.522.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.746.000 (11.7%)

Ore 19.00 2.578.000 (12.9%)

TG5

Ore 13.00 3.161.000 (21.3%)

Ore 20.00 4.685.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.290.000 (10.6%)

Ore 18.30 709.000 (4.2%)

TG4

Ore 11.55 275.000 (2.9%)

Ore 18.55 669.000 (3.3%)

TGLA7

Ore 13.30 684.000 (4.4%)

delia duran 1 non mi lasciare 4

Ore 20.00 1.523.000 (6.3%)

