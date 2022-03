PIPPITEL! - SU CANALE5 LA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA FIORENTINA-JUVENTUS CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.7% DI SHARE E 5.7 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 LA PRIMA TV DI “BENTORNATO PAPÀ” INCHIODA AL 14.1% - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” AL 9.4% - SU RAI2 “UN’ORA SOLA VI VORREI” AL 4.5%, SU ITALIA1 “LE IENE SHOW” NON VANNO OLTRE L’8%, SU RETE4 “CONTROCORRENTE” FA IL 5.4% - AMADEUS CON IL 18.1% BATTE “STRISCINA” AL 16.8%. PALOMBA (4.7%), GRUBER (7.8%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

fiorentina juventus

Nella serata di ieri, mercoledì 2 marzo 2022, su Rai1 la prima tv di Bentornato papà ha conquistato 3.176.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale5 la semifinale di Coppa Italia Fiorentina-Juventus ha incollato davanti al video 5.986.000 spettatori con uno share del 24.7% (primo tempo a 6.257.000 e il 24.3%, secondo tempo a 5.726.000 e il 25.2%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei – Booster Edition ha interessato 1.042.000 spettatori (4.5%).

bentornato papa' 7

Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.263.000 spettatori pari all’8% (presentazione a 1.380.000 e il 5.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.877.000 spettatori con il 9.4% (presentazione a 1.371.000 e il 5.3%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 919.000 spettatori (5.4%). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi registra 701.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 4 Hotel segna 340.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Accordi & Disaccordi è visto da 244.000 spettatori pari all’1%. Su Rai4 47 metri – Uncaged incolla 316.000 spettatori (1.3%). Su Iris Seven sigla 525.000 spettatori (2.4%). Su RealTime Matrimonio a Prima Vista Italia arriva a 569.000 spettatori (2.3%).

Access Prime Time

fiorentina juventus 5

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.647.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale5 Striscina la Notizina, in onda dalle 20:35 alle 20:47, raccoglie una media di 4.162.000 spettatori pari al 16.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.332.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.492.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.320.000 spettatori (5.4%) e Un Posto al Sole da 1.780.000 spettatori (6.9%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.160.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 899.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.996.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 326.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 410.000 spettatori (1.6%). Su La5 la replica di Uomini e Donne è scelta da 437.000 spettatori pari all’1.8% (Finale a 315.000 e l’1.2%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 346.000 spettatori (1.4%).

chi l’ha visto?

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.218.000 spettatori pari al 19.5%, mentre L’Eredità è visto da 4.809.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.515.000 spettatori (15.7%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.686.000 spettatori (19%). Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 694.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1 830.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 650.000 spettatori (3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.884.000 spettatori pari al 13.8%, mentre Blob segna 1.107.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 917.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 247.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 272.000 spettatori (1.3%).

fiorentina juventus 6

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1 – Edizione Straordinaria dalle 7 alle 9 è seguita da 1.178.000 spettatori (20%), mentre Unomattina dalle 9:06 alle 9:52 segna 1.174.000 spettatori (19.2%). A seguire la prima parte di Storie Italiane arriva a 958.000 spettatori (16.6%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:56 informa 654.000 spettatori con il 17.5% e Tg5 Mattina 1.336.000 spettatori con il 21%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 1.106.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte dalle 8:42 alle 9:49 e 971.000 spettatori con il 16.7% nella seconda parte dalle 9:54 alle 10:40 (I Saluti di 3 minuti a 853.000 e il 15%).

bentornato papa' 2

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 226.000 spettatori (3.7%), mentre Tg2 Italia arriva a 312.000 spettatori (5.4%) e Tg2 Flash a 397.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 158.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 191.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. è scelto da 222.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio.

Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:59 alle 7:26 realizza un ascolto pari a 610.000 spettatori e il 13.5%, mentre TgR – Buongiorno Regione dalle 7:30 alle 8 804.000 spettatori e il 13.3%. A seguire Agorà convince 401.000 spettatori pari al 6.4% e Agorà Extra 382.000 spettatori pari al 6.6%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 123.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 251.000 spettatori (4.2%) e Coffee Break di 322.000 spettatori (5.5%).

fiorentina juventus 3

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 948.000 spettatori (13.9%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.838.000 spettatori (15.5%). Su Canale5 Forum totalizza 1.521.000 spettatori con il 16.9%. Su Rai2, preceduto da Tg Sport a 371.000 spettatori (5.9%), I Fatti Vostri segna 677.000 spettatori (9%) nella prima parte e 1.025.000 spettatori (9%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. è seguito da 283.000 spettatori (3.4%).

un’ora sola vi vorrei

A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 686.000 spettatori (5%) e Sport Mediaset a 625.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Elisir interessa 368.000 spettatori pari al 5.3% (presentazione a 322.000 e il 5.5%), Tg3 Speciale dalle 12 alle 12:58 informa 1.013.000 spettatori (9.2%), Geo conquista 577.000 spettatori (4.1%) e Passato e Presente arriva a 510.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Carabinieri ha incollato 182.000 spettatori (2.8%) e, dopo il tg, Il Segreto 179.000 spettatori (1.5%) e La Signora in Giallo 672.000 spettatori (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 520.000 spettatori con il 7.4% nella prima parte e 631.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 147.000 spettatori (1.1%).

Daytime Pomeriggio

fiorentina juventus 1

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.853.000 spettatori (14.5%), mentre Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.078.000 spettatori (18.7%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.653.000 e il 15.3%, Tg1 Economia a 1.745.000 e il 16.1%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.751.000 spettatori con il 15.8% nella presentazione dalle 17:07 alle 17:24 e 2.162.000 spettatori con il 16.9% dalle 17:24 alle 18:41. Su Canale5 Beautiful conquista 2.583.000 spettatori (17.4%) e Una Vita 2.464.000 spettatori (17.7%), mentre Uomini e Donne sigla 2.892.000 spettatori pari al 23.8% (Finale a 2.443.000 e il 21.4%), Amici 2.131.000 spettatori (19.4%), Grande Fratello Vip 1.969.000 spettatori (18.2%) e Love is in the Air 1.685.000 spettatori (15.3%).

belen a le iene

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.502.000 spettatori pari al 13.2% nella presentazione dalle 17:24 alle 17:37 e 1.867.000 spettatori pari al 14.5% dalle 17:41 alle 18:29 (I Saluti di 8 minuti a 1.880.000 e il 12.7%). Su Rai2 Ore 14 conquista 689.000 spettatori con il 5% e Question Time dalle 14:57 alle 16:01 incolla 151.000 spettatori con l’1.3%. A seguire Detto Fatto in onda per 50 minuti interessa 332.000 spettatori con il 3%, mentre Speciale Tg2 – Bombe, Minacce e Negoziati dalle 17:30 alle 19:01 sigla 383.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 468.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio, 519.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio e 539.000 spettatori (4.2%) nel terzo episodio.

controcorrente

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 373.000 spettatori (3.2%), The Goldbergs 239.000 spettatori (2.2%), Modern Family 231.000 spettatori (2.1%) e Due uomini e mezzo 313.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.248.000 spettatori (15.6%); Aspettando… Geo arriva a 851.000 spettatori (7.7%) e Geo a 1.372.000 spettatori (10.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 797.000 spettatori con il 6%, mentre Tg4 – Diario di Guerra dalle 15:38 alle 16:30 arriva a 398.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Tagadà è visto da 505.000 spettatori con il 4.3% (presentazione a 520.000 e il 3.8%, #Focus a 473.000 e il 4.4%). A seguire TgLa7 Speciale dalle 17:01 alle 19:55 totalizza 528.000 spettatori con il 3.5%.

bentornato papa'

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 952.000 spettatori con il 10.6%. Su Canale5 Coppa Italia Live totalizza una media di 1.782.000 spettatori pari all’11.4%. Su Rai2 Re Start segna 368.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Buoni o Cattivi è visto da 311.000 spettatori (8%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 706.000 spettatori con il 9.5%. Su Rete4 La doppia ora è la scelta di 158.000 spettatori (3.7%). Su La7 TgLa7 informa 219.000 spettatori (5.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.659.000 (24.5%)

Ore 20.00 6.053.000 (25.9%)

TG2

Ore 13.00 2.297.000 (16.2%)

Ore 20.30 1.884.000 (7.5%)

TG3

fiorentina juventus

Ore 14.25 1.650.000 (12%)

Ore 19.00 2.405.000 (13.1%)

TG5

Ore 13.00 3.120.000 (21.8%)

Ore 20.00 4.938.000 (21.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.261.000 (10.6%)

Ore 18.30 721.000 (4.8%)

TG4

Ore 11.55 417.000 (4.5%)

Ore 18.55 876.000 (4.6%)

TGLA7

Ore 13.30 716.000 (4.8%)

Ore 20.00 1.498.000 (6.3%)

fiorentina juventus 6