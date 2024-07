PIPPITEL! SU CANALE5 LA SERIE TURCA “SEGRETI DI FAMIGLIA” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 13.8% DI SHARE CON 1.6 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 L’ENNESIMA REPLICA DI “MINA SETTEMBRE” FA IL 12.6% – SU RAI2 IL TG2 CON LO SPECIALE SUL RITIRO DI BIDEN NON VA OLTRE IL 3.7% – SU ITALIA1 “TILT-TIENI IL TEMPO” (7%) – SU RAI3 “REPORT” IN REPLICA AL 7% – SU LA7 APRILE-TELESE IN PRIMA SERATA (5.8%) – “TG1-EDIZIONE STRAORDINARIA” (17.5%), “PAPERISSIMA SPRINT” (16.9%), BARRA-TELESE (5.3%) APRILE-TELESE IN ACCESS (8.5%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

segreti di famiglia 5

Nella serata di ieri, domenica 21 luglio 2024, su Rai1 – dalle 21.06 alle 22.56 – la replica di Mina Settembre ha conquistato 1.689.000 spettatori pari al 12.6% di share (primo episodio: 1.722.000 – 12.3%; secondo : 1.659.000 – 13%). Su Canale5 – dalle 21.38 alle 0.09 – la dizi turca Segreti di Famiglia ha ottenuto un a.m. di 1.668.000 spettatori pari al 13.8% di share (le anticipazioni). Su Rai2 – dalle 21.03 alle 22.06 – TG2 Speciale sul ritiro di Biden dalla corsa alla Casa Bianca ha raccolto 522.000 spettatori (3.7%). A seguire Il Velo Nuziale – Luna di miele in Grecia segna 406.000 spettatori e il 3.5%.

mina settembre

Su Italia1 Tilt – Tieni il Tempo ha collezionato 786.000 spettatori con il 7% di share (presentazione di 15 minuti: 696.000 – 5%). Su Rai3 Report in replica ha raccolto davanti al video 904.000 spettatori con il 7% (anteprima a 800.000 e il 5.7%, Plus a 706.000 – 7.2%). Su Rete4 – dalle 22.03 all’1.33 – Pearl Harbor viene visto da 452.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 – dalle 21.15 alle 22.33 – In Onda Prima Serata, al posto del film ha interessato 926.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 Italia’s got Talent ha registrato 404.000 spettatori con il 3.4%.

segreti di famiglia 4

Sul Nove la maratona Little Big Italy segna 323.000 spettatori con il 2.7%. Sul 20 Twister ha coinvolto 379.000 spettatori con il 3%. Su Rai4 Hot Summer Nights segna 192.000 spettatori con l’1.5%. Su Iris Gold: La Grande Truffa ha ottenuto 216.000 spettatori (1.8%). Su Rai Movie Robin Hood – L’origine della leggenda segna 430.000 spettatori e il 3.3%. Su Top Crime Maigret e i Testimoni Reticenti segna 309.000 spettatori con il 2.3%.

marianna aprile luca telese

Access Prime Time

NCIS al 6.9%.

Su Rai1 TG1 – Edizione Straordinaria fa sintonizzare 2.438.000 spettatori pari al 17.5%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.375.000 spettatori (16.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 964.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Sapiens Files – Un solo pianeta arriva a 546.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha convinto 640.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 746.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte in onda fino alle 21.55 (media delle 2 parti: 713.000 – 5.1%). Su La7 In Onda convince 1.203.000 spettatori pari all’8.5%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 490.000 spettatori (share del 3.5%).

Preserale

Lo sport fa calare le ammiraglie.

segreti di famiglia 3

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente sigla 1.846.000 spettatori con il 16.8% mentre Reazione a Catena fa sintonizzare 2.692.000 spettatori con il 22%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti Week end ha raccolto 1.008.000 spettatori (9.6%) mentre The Wall Week end ha intrattenuto 1.494.000 spettatori (12.6%). Su Rai2 Tour De France: Tour all’Arrivo segna 1.395.000 spettatori e il 12.7%. Dopo Toureplay di 11 minuti (807.000 – 6.5%), S.W.A.T. ha registrato 328.000 spettatori (2.5%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 369.000 spettatori (3.3%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 444.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 1.689.000 spettatori con il 13.5%. Blob raccoglie 545.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 445.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 The Women registra 165.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 – dalle 17.56 alle 19.42 – il Gran Premio di Fomula 1 d’Ungheria in differita raduna 1.014.000 spettatori (9.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi offre di più sigla 183.000 spettatori (1.5%).

mina settembre 6

Daytime Mattina

Weekly al 18.5%.

Su Rai1 Check Up Estate – Il Meglio ha convinto 361.000 spettatori con il 13.2%. Il TG1 delle 8 ha interessato 724.000 spettatori (19.2%). Weekly segna 787.000 spettatori con il 18.5% (presentazione di 7 minuti: 746.000 – 18.5%). Vista Mare è visto da 748.000 spettatori con il 16%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 307.000 spettatori (15.1%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 917.000 spettatori con il 23.1%. I Grandi Misteri della Bibbia sigla 499.000 spettatori (11.4%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 569.000 telespettatori con l’11.8% di share.

segreti di famiglia 2

Su Rai2 Performer Italian Cup raccoglie 98.000 spettatori (2.2%) e I Mestieri di Mirko ha tenuto compagnia a 103.000 spettatori con il 2.2% e a 125.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 The Middle colleziona 125.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 140.000 spettatori (3%) nel secondo episodio. Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 136.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio della giornata. Su Rai3 Protestantesimo raduna 120.000 spettatori (3%) mentre Sulla Via di Damasco convince 121.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Love is in the air ha coinvolto 167.000 spettatori con il 3.9%.

luca telese marianna aprile in onda 2

Dopo una presentazione (152.000 – 3.2%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 206.000 spettatori con il 3.7% (I Saluti: 210.000 – 3.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 116.000 spettatori con il 4.9% nelle News e, dopo il TG La7 a 182.000 spettatori (6.1%), di 236.000 spettatori con il 5.7% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 155.000 spettatori (3.4%).

Daytime Mezzogiorno

segreti di famiglia 1

Ottimo 4 Ristoranti.

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.064.000 spettatori con il 17.4%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.165.000 spettatori con il 19.5% e l’Angelus raccoglie 1.722.000 spettatori con il 21.4%. Linea Verde Estate ha registrato 2.556.000 spettatori con il 23.7% (breve presentazione: 1.857.000 – 19.8%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 561.000 spettatori (9.9%) e 874.000 spettatori (13.8%) mentre Melaverde raccoglie 1.678.000 spettatori con il 18.4%. Su Rai2 La Nave dei Sogni ha convinto 331.000 spettatori (4.1%).

luca telese marianna aprile in onda 4

Su Italia1 Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 183.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio e 212.000 spettatori (3.5%) nel terzo episodio della giornata. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 704.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 O Anche No Estate è la scelta di 179.000 spettatori (2.9%) mentre il TG3 delle 12 registra 549.000 spettatori (6.7%) e Play Books raccoglie 214.000 spettatori (1.8%). Su Rete4 Anni ’60 ha fatto compagnia a 275.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Uozzap! Classic segna 113.000 spettatori (2%). Il Marito raccoglie 145.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 4 Ristoranti raduna 331.000 spettatori (4%) mentre – dalle 13.06 alle 13.27 – la Superbike si porta a 346.000 spettatori (3%).

Daytime Pomeriggio

segreti di famiglia 6

Su Rai1 Domenica In – Il Meglio ha intrattenuto 1.323.000 spettatori (12.3%). Dalla Strada al Palco si porta a 1.311.000 spettatori con il 13.6% (presentazione: 1.008.000 – 9.9%). Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 1.742.000 spettatori con il 14.6%. Beautiful ha intrattenuto 1.726.000 spettatori (15.1%). My Home My Destiny 2 ha raccolto 1.558.000 spettatori (14.7%). La Promessa ha convinto 1.442.000 spettatori con il 14.1%. A seguire Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante ha convinto 980.000 spettatori (10.3%).

mina settembre 5

Su Rai2 Il Fiume della Vita: Murray ha raccolto 537.000 spettatori con il 5%. Il Tour de France – Tour Diretta ha radunato 1.060.000 spettatori (10.9%). Su Italia1 E-Planet raccoglie 349.000 spettatori (3%) mentre Austin Powers – La spia che ci provava ha registrato 189.000 spettatori (1.8%) mentre Superman & Lois colleziona 124.000 (1.4%) e 163.000 spettatori (1.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.068.000 spettatori con il 17.7%.

Newsroom ha ottenuto 770.000 spettatori (7.4%). Kilimangiaro Collection ha raccolto 567.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Maledetto il giorno che t’ho incontrato ha registrato 353.000 spettatori (3.4%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare arriva a 333.000 spettatori (3.2%). Su Tv8 la della Gara 2 di Superbike appassiona 572.000 spettatori (5%).

Seconda Serata

Dopo Report, bene il TG3 Speciale.

segreti di famiglia 5

Su Rai1 Speciale TG1 ha conquistato un ascolto di 516.000 spettatori (share del 5.9%). Su Canale5 Station 19 raccoglie 560.000 spettatori con l’11.2%. Su Rai2 La Domenica Sportiva Estate ha raccolto 183.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Una vita in vacanza: destinazione Sicilia segna un netto di 311.000 spettatori pari al 5.8% e di 201.000 pari al 5.2%. Su Rai3 TG3 Speciale ha informato 515.000 spettatori pari al 6.6%. Fondata sul lavoro ha raggiunto 224.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 TG4 Ultima Ora è la scelta di 100.000 spettatori (4%). Su La7 Truth – Il Prezzo della Verità segna 208.000 spettatori (2.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.307.000 (27.8%) TG1 Libri 2.927.000 (24.6%)

Ore 20:00 3.236.000 (24.5%)

TG2

segreti di famiglia 4

Ore 13:00 1.215.000 (10.5%)

Ore 20:30 874.000 (6.3%)

TG3

Ore 14:15 1.579.000 (14%)

Ore 19:00 1.057.000 (9.2%)

TG5

Ore 13:00 2.230.000 (19.2%)

Ore 20:00 2.489.000 (18.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 934.000 (9.3%)

Ore 18:30 478.000 (4.7%)

TG4

Ore 11:55 369.000 (4.5%)

Ore 18:55 372.000 (3.2%)

TG LA7

Ore 13:30 583.000 (4.9%)

Ore 20:00 936.000 (7%)

mina settembre 4

segreti di famiglia 3