PIPPITEL! CATASTROFE RAI3: NANNI MORETTI E MARIA LATELLA FANNO NUMERI DA RIUNIONE DI CONDOMINIO. IN PRIMA SERATA “IL SOL DELL’AVVENIRE” RACIMOLA IL 2.3% DI SHARE CON 431MILA SPETTATORI. FA ANCORA PEGGIO “A CASA DI MARIA LATELLA” CHE FA TRACOLLARE LA RETE ALL’1.5% CON APPENA 198MILA MORTI DI SONNO – “TEMPTATION ISLAND” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.7% DI SHARE E 2.8 MILIONI DI APPASSIONATI DI CORNA. INSEGUE SU RAI1 “I LEONI DI SICILIA” AL 15.2% - BERLINGUER (6.2%), FLORIS (8.2%) – VESPA (22.5%), DE MARTINO (25.5%), AMADEUS (3.6%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (16.4%), DAMILANO (6.1%), DEL DEBBIO (4.5%), GRUBER (8.2%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

temptation island 6

Nella serata di ieri, martedì 24 settembre 2024, su Rai1 I Leoni di Sicilia ha interessato 2.681.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale5 – dalle 21:39 alle 0:47 – Temptation Island raccoglie 2.870.000 spettatori con uno share del 20.7%. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 823.000 spettatori pari al 5.1% (presentazione dalle 21:32 alle 21:49: 583.000 – 2.9%). Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Torino-Empoli incolla davanti al video 1.027.000 spettatori con il 5.3% (primo tempo: 952.000 – 4.6%, secondo tempo: 1.094.000 – 6%). Su Rai3 Il Sol dell’avvenire segna 431.000 spettatori e il 2.3%.

il sol dell' avvenire

Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 843.000 spettatori (6.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.338.000 spettatori e l’8.2% mentre DiMartedì Più segna 424.000 spettatori e il 7.2%. Su Tv8 la nuova edizione di X Factor in chiaro ottiene 722.000 spettatori con il 4.4% (replica di terza serata serata: 202.000 – 4.3%). Sul Nove The Legend of Zorro raduna 416.000 spettatori (2.6%). Sul 20 La preda perfetta: a walk along the tombstones fa sintonizzare 512.000 spettatori (2.8%). Su Rai4 The Tank è scelto da 244.000 spettatori (1.3%). Su Iris I trecento di Fort Canby è seguito da 305.000 spettatori pari all’1.7%. Su Twentyseven The Rock raccoglie 327.000 spettatori e l’1.8%. Su Real Time Primo Appuntamento sigla 260.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time

Savino cresce prima di X Factor.

temptation island 5

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.399.000 spettatori (22.5%), mentre – dalle 20:49 alle 21:39 – Affari Tuoi raduna 5.317.000 spettatori (25.5%). Su Canale5 – dalle 20:45 alle 21:32 – Striscia la Notizia raccoglie 3.415.000 spettatori pari al 16.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 521.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 553.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.203.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.620.000 spettatori (7.7%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 861.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 937.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 ha interessato 1.702.000 spettatori con l’8.2%. Su Tv8 100% Italia gioca con 484.000 spettatori (2.4%). Sul Nove – dalle 20:41 alle 21:40 – la terza puntata di Chissà chi è, con Amadeus, raccoglie 734.000 spettatori con il 3.6%. Su RealTime – dalle 20:35 alle 21:34 – Casa a Prima Vista sigla 758.000 spettatori (3.7%). Su La5 la replica di Uomini e Donne segna 329.000 spettatori e l’1.7%.

a casa di maria latella

Preserale

La Ruota si avvicina a Reazione a Catena, Cash or Trash al 3.8%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.281.000 spettatori pari al 19.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.453.000 spettatori pari al 22.6%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.985.000 spettatori (18.6%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.111.000 spettatori (21.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (329.000 – 3.3%), Medici in Corsia totalizza 190.000 spettatori con l’1.5% nel primo episodio e 283.000 spettatori con l’1.6% nel secondo episodio.

temptation island 4

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 373.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 623.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.651.000 spettatori (16.4%). A seguire Blob segna 1.028.000 spettatori (5.6%) e Riserva Indiana sigla 852.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Terra Amara interessa 552.000 spettatori (3.1%). Su La7 Padre Brown raduna 202.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 376.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 669.000 spettatori con il 3.8%.

Daytime Mattina

Mattino Cinque vince facile.

stefano de martino

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 503.000 spettatori con il 13.7%. Dopo il TG1 delle 8 (942.000 – 20.7%), Unomattina intrattiene 775.000 spettatori con il 18.1% e Storie Italiane arriva a 698.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 594.000 spettatori con il 19.2% e TG5 Mattina delle 8 1.174.000 spettatori con il 25.7%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 988.000 spettatori con il 23.2% nella prima parte e 876.000 spettatori con il 22.5% nella seconda parte. Su Rai2 Radio2 Social Club raggiunge 188.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 113.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 173.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio.

temptation island 3

A seguire C.S.I. New York totalizza 168.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia segna 365.000 spettatori (9.8%), TGR – Buongiorno Regione 442.000 (9.7%). Dopo la presentazione (210.000 – 4.6%), Agorà intrattiene 222.000 spettatori (5.1%) mentre ReStart totalizza 183.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni è visto da 51.000 spettatori (1.1%). Love is in the Air ha raccolto 79.000 spettatori (1.8%) mentre Tempesta d’Amore è seguito da 178.000 spettatori (4.5%). Su La7 Omnibus raduna 142.000 spettatori (3.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (260.000 – 5.7%), 203.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 171.000 spettatori (4.3%).

chissa chi e amadeus 5

Daytime Mezzogiorno

Stesso share (8.3%) per le due parti de I Fatti Vostri.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 833.000 spettatori (17.6%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.541.000 spettatori (17%). Su Canale5 Forum totalizza 1.319.000 spettatori con il 20%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (220.000 – 5.1%), I Fatti Vostri raduna 444.000 spettatori (8.3%) nel primo episodio e 729.000 spettatori (8.3%) nel secondo episodio. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 232.000 spettatori (4%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 615.000 spettatori (5.3%) e 506.000 spettatori (4.3%) nella parte Extra di pochi minuti.

temptation island 2

Su Rai3, dopo la presentazione (156.000 – 4%), Elisir sigla 234.000 spettatori (4.9%) e il TG3 delle 12 informa 639.000 spettatori (9%). A seguire Quante Storie conquista 534.000 spettatori (5%), mentre Passato e Presente è seguito da 518.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 184.000 spettatori pari al 3.9% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 496.000 spettatori pari al 4.6%.

Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 254.000 spettatori con il 5.2% nella prima parte e 384.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 93.000 spettatori (1.7%) e 4 Ristoranti 186.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 74.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 143.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio.

I leoni di sicilia

Daytime Pomeriggio

In calo la replica di Chissà chi è.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.252.000 – 18.8%), La Volta Buona colleziona 1.208.000 spettatori con il 10.4% nella prima parte chiamata La Volta Magazine e 1.207.000 spettatori con il 12.5% nella seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.437.000 spettatori con il 17.6%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.190.000 – 15.7%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.440.000 spettatori con il 19.1% nella presentazione e 1.739.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.266.000 spettatori pari al 19%, Endless Love sigla 2.237.000 spettatori pari al 19.4%. Uomini e Donne raccoglie 2.389.000 spettatori con il 24.8% (Finale: 1.872.000 – 22.1%). Dopo il Grande Fratello (1.581.000 – 19.4%), My Home My Destiny raduna 1.446.000 spettatori pari al 18%. La Promessa segna 1.400.000 spettatori pari al 18.2%.

temptation island 1

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.197.000 spettatori pari al 15.8% nella prima parte e 1.246.000 spettatori pari al 15.1% nella seconda parte (I Saluti a 1.235.000 e il 13.2%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 904.000 spettatori con l’8.3% e BellaMa’ intrattiene 414.000 spettatori con il 5%. A seguire Gli Specialisti è seguito da 144.00 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 507.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio, 559.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio e 436.000 spettatori (4.2%) nel terzo episodio. A seguire Magnum P.I. arriva a 313.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 356.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 296.000 spettatori (3.7%).

i leoni di sicilia 2

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.276.000 spettatori (19.2%), mentre Hudson & Rex coinvolge 273.000 spettatori (3.1%). A seguire, dopo Aspettando Geo (432.000 – 5.5%), Geo conquista 845.000 spettatori (9.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 725.000 spettatori con il 6.6%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 469.000 spettatori con il 5.5%. Su La7, dopo la presentazione (378.000 – 3.4%), Tagadà è visto da 378.000 spettatori pari al 4.3% e 262.000 spettatori pari al 3.4% nella parte chiamata #Focus, mentre The Royals arriva a 151.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 Scandalo Mortale segna 167.000 spettatori (2%). Sul Nove Chissà Chi è è scelto da 127.000 spettatori (1.1%). A seguire Ho vissuto con un killer segna 93.000 spettatori e lo 0.9%. Sul 20 – dalle 16:01 alle 20:19 – la Coppa Italia ha ottenuto 360.000 spettatori e il 3.3%.

chissa chi e amadeus 6

Seconda Serata

Niente da fare per la Latella.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 553.000 spettatori con il 7.6%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 614.000 spettatori (18.5%). Su Rai2 La Fisica dell’Amore raccoglie 238.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Coppa Italia Live raccoglie 557.000 spettatori e il 3.9%. Godzilla segna 173.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai3 A Casa di Maria Latella interessa 198.000 spettatori (1.5%), mentre TG3 Linea Notte totalizza 137.000 spettatori (2.1%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali è la scelta di 59.000 spettatori (2.2%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

i leoni di sicilia 1

TG1 2.896.000 (24.1%) – h.13:30 4.315.000 (23.2%) – h.20

TG2 1.409.000 (12.7%) – h.13 948.000 (4.7%) – h.20:30

TG3 1.273.000 (11.2%) – h.14:25 1.928.000 (14.5%) – h.19

TG5 2.695.000 (23.9%) – h.13 4.214.000 (22.3%) – h.20

STUDIO APERTO 1.016.000 (11%) – h.12:25 478.000 (4.8%) – h.18:30

TG4 369.000 (5.4%) – h.11:55 642.000 (4.9%) – h.19

TGLA7 614.000 (5.1%) – h.13:30 1.378.000 (7.3%) – h.20