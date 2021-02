PIPPITEL! I CATFIGHT TELEPILOTATI DEL "GF VIP" CONQUISTANO LA PRIMA SERATA CON IL 19%. SU RAI1 LA SEMIFINALE DEL "CANTANTE MASCHERATO" DI MILLY CARLUCCI RIMONTA AL 17.4% - SU RAI2 "THE GOOD DOCTOR" (5.4%), SU ITALIA 1 "FREEDOM – OLTRE IL CONFINE" (5.1%), SU RETE4 "QUARTO GRADO" (6.1%), SU LA7 "PROPAGANDA LIVE" (5.7%) – AMADEUS (18.5%) "STRISCIA" (14.7%), , PALOMBA (5.5%), GRUBER AL 9.2% - VIDEO: LO SCAZZO TRA DAYANE MELLO E ROSALINDA CANNAVO'

Un faccia a faccia molto duro tra Dayane e Rosalinda: tra l'accusa di essere gelosa e quella di essere "furba", sembra lontano un punto di incontro... #GFVIP pic.twitter.com/ugHcl3oJ5v — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2021

Stefania Stefanelli per "www.davidemaggio.it"

grande fratello vip

Nella serata di ieri, venerdì 19 febbraio 2021, su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 21.41 alle 24.16, ha conquistato 3.743.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.48 alle 25.05, ha raccolto davanti al video 3.491.000 spettatori pari al 19% di share (Grande Fratello Vip Night 1.783.000 – 28.5% e Grande Fratello Vip Live 813.000 – 15.8%). Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.455.000 spettatori pari al 5.4% di share e The Residence è stato visto da 1.043.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 1.013.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 516.000 spettatori pari ad uno share del 2.3%.

propaganda live

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.208.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.100.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su TV8 Spider-Man 2 ha segnato il 2.1% con 495.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.489.000 spettatori (5.7%). Su Rai4 Ashfall – The Final Countdown sigla l’1.9% con 448.000 spettatori e su Rai Premium la replica de Il Commissario Ricciardi si porta all’1.2% con 307.000 spettatori. Su Iris Debito di Sangue è la scelta di 704.000 spettatori con il 2.8% di share. Su Real Time Cake Star – Pasticcerie in Sfida interessa a 424.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV Access Prime Time

Otto e Mezzo oltre il 9%.

giulia salemi e pier paolo pretelli

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.927.000 spettatori con il 18.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.933.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.8% con 1.026.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.263.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.412.000 spettatori pari al 5.6% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.730.000 spettatori pari al 6.5%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.400.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.204.000 (4.5%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.452.000 spettatori (9.2%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 541.000 spettatori con il 2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 572.000 spettatori con il 2.2%.

Preserale

Blob al 5.3%.

amadeus

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.533.000 spettatori (20.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.931.000 spettatori (23.7%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.271.000 spettatori con il 13.8% di share e Caduta Libera 3.384.000 con il 16.8% di share. Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 574.000 spettatori (3%) e NCIS 1.057.000 (4.5%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il 3.8% con 703.000 spettatori e CSI Miami segna il 2.9% con 687.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 3.400.000 spettatori con il 15.7% di share e Blob segna 1.225.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.6% con 816.000 spettatori. Su La7 Body of Proof interessa 137.000 spettatori (0.7%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 331.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 215.000 spettatori (1.1%).

Daytime Mattina

Lo Sci al 4%.

il cantante mascherato 3

Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 555.000 telespettatori con l’11.8% di share e Uno Mattina informa 1.033.000 spettatori (17.3%); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 882.000 spettatori con il 15.2% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 959.000 spettatori (16.2%) nella prima parte e 894.000 (15.6%) nella seconda (i saluti 757.000 – 12.8%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.6% con 211.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 250.000 spettatori (4.3%) e Chicago Med si porta al 3.8% con 236.000 spettatori. Su Rai3 Agorà convince 501.000 spettatori pari all’8.3% di share; il Campionato del Mondo di Sci si porta al 4% con 237.000 spettatori.

dayane mello vs rosalinda cannavo'

Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 145.000 spettatori con share del 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 163.000 spettatori con il 3.7% nelle News e 252.000 (4.1%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 277.000 spettatori pari al 4.8%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 56.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri, in onda dalle 12.05 alle 12.59, al 7.7%.

freedom – oltre il confine

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 1.011.000 spettatori (14.7%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 14.7% con 1.784.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.441.000 telespettatori con il 15.8%. Su Rai2 l’Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti sigla il 3.6% con 255.000 spettatori e I Fatti Vostri segna 895.000 spettatori con il 7.7%. Su Italia 1 Chicago P. D. è la scelta di 340.000 spettatori con il 4.1% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 5.5% di share con 783.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Su Rai3 Elisir è seguito da 340.000 spettatori (4.7%), Quante Storie si porta al 6.7% con 928.000 spettatori. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 197.000 spettatori con l’1.6% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 655.000 spettatori (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 510.000 spettatori con share del 7.3% nella prima parte e 686.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.5% con 76.000 spettatori.

il cantante mascherato 1

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso oltre il 18%, la scelta di Sophie di Uomini e Donne al 22.9%.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.744.000 spettatori (12.3%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.114.000 spettatori (18.1%). La Vita in Diretta informa 2.230.000 spettatori con il 16.7% (presentazione 1.885.000 – 16.3%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.699.000 spettatori (16.5%), Una Vita ha convinto 2.433.000 spettatori con il 15.7% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.9% con 3.022.000 spettatori (finale 2.519.000 – 21.1%); Amici di Maria De Filippi interessa a 2.152.000 spettatori (18.8%), il Grande Fratello Vip sigla il 18.4% di share con 2.090.000 spettatori e Day Dreamer – Le Ali del Sogno il 17.3% con 1.980.000 spettatori.

dayane mello 1

Pomeriggio Cinque si porta al 15.2% con 1.843.000 spettatori nella prima parte e al 14.4% con 2.036.000 spettatori nella seconda (Pomeriggio Cinque Social 11.7% – 1.800.000 spettatori). Su Rai 2 il Campionato del Mondo di Sci sigla il 4.6% con 740.000 spettatori, Ore 14 informa 367.000 spettatori (2.7%), Detto Fatto ha convinto 501.000 spettatori con il 4.3% di share, Campioni di Domani 214.000 (1.7%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 735.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, 740.000 (5%) nel secondo e 622.000 (4.5%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 447.000 spettatori (3.6%) e Due Uomini e Mezzo intrattiene 246.000 spettatori (2.1%). Friends diverte 305.000 spettatori (2.4%) mentre il Grande Fratello Vip sigla l’1.9% di share con 269.000 spettatori.

the good doctor

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 1.877.000 spettatori (12.4%) e Geo 1.524.000 spettatori con l’11.4% di share (Aspettando Geo 899.000 – 7.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.131.000 spettatori con il 7.7%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 432.000 spettatori con il 3.4% e Tagadoc convince 224.000 spettatori (1.7%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 131.000 spettatori (1%).

Seconda Serata

Misteri ai Raggi X al 6.1%.

alfonso signorini

Su Rai1 TV7 convince 574.000 spettatori con il 7% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 525.000 spettatori pari ad uno share del 12.2%. Su Rai2 Gli Specialisti segna 414.000 spettatori con il 3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 4.1% con 442.000 spettatori. Su Italia1 Misteri ai Raggi X viene visto da una media di 364.000 ascoltatori con il 6.1% di share. Su Rete4 Motive ha segnato il 4.4% con 243.000 spettatori. Sul Nove/+1 La Confessione si porta al 2.2% con 489.000 spettatori.

antonella elia stefania orlando rosalinda cannavo' samantha de grenet dayane mello