PIPPITEL! - CATTELAN RIESCE IN UNA VERA IMPRESA “DA GRANDE” SHOWMAN: RIUSCIRE A FAR PEGGIO DELL’ESORDIO – LA SECONDA E ULTIMA PUNTATA DEL POMPATISSIMO PROGRAMMA DI RA1 INCHIODA AL 12% CON 2.1 MILIONI DI SPETTATORI – “SCHERZI A PARTE” SU CANALE5 VINCE LA SERATA CON IL 17.3% DI SHARE E 3 MILIONI DI SPETTATORI – MA IL COLETTA CHE SI DICEVA NON INTERESSATO AI NUMERI DOPO IL FLOP È LO STESSO CHE SI È ESALTATO PER I DATI AUDITEL DEL SABATO SERA DISCOTECARO DI AMADEUS? - VIDEO

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 26 settembre 2021 vedono, in prima serata su Rai1, la seconda e ultima puntata di Da grande, strombazzatissimo show condotto da Alessandro Cattelan, al suo esordio in prime time sull'Ammiraglia Rai. Esordio che, nella prima puntata, si era fermato a uno scarso 12.77% di share con 2.376.000 spettatori, risultato assai deludente per un programma realizzato con un duplice appalto a società esterne, la Fremantle e la solita Friends & Partners per gli ospiti canori.

E la seconda puntata è riuscita a far peggio della precedente, con il 12.0% di share e 2.196.000 spettatori, distaccato nettamente da “Scherzi a parte” con Enrico Papi su Canale5 che ha vinto la serata con il 17.3% di share e 3.043.000 spettatori.

La settimana scorsa, commentando un'intervista rilasciata alla Stampa, Dagospia parlava di arrampicata sugli specchi del Direttore di Rai1 per giustificare il flop clamoroso. "A me i numeri non interessano, non sono mai interessati" si schermiva Stefano Coletta (salvo poi, qualche giorno più tardi, precipitarsi a esaltare con un comunicato stampa il successo di ascolti di Amadeus con Arena '60 '70 '80), dando la colpa del disastro di Da grande a "eventi imponderabili" come gli Europei di Pallavolo su Rai3.

E confidando con sicurezza in un 16% di share (aspettativa già bassa per la prima serata di Rai1) nella seconda puntata. Ieri gli "eventi imponderabili" non c'erano, eppure Do grande è riuscito a peggiorare il risultato dell'esordio, ottenendo quattro punti di share in meno rispetto alle previsioni (già al ribasso). Quale argomento tirerà fuori il "Superdirettore dell' Entertainment Prime Time Coletta per giustificare questo cocente fiasco, che per giunta non è il primo?

