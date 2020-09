PIPPITEL! LA CONTESSA NON TRASCINA GLI ASCOLTI DEL “GF VIP” CHE SI FERMA AL 14.8% E VIENE BATTUTO DALLA PRIMA PUNTATA DI “TALE E QUALE SHOW” AL 18.9% - “QUARTO GRADO” AL 6.2%, “PROPAGANDA LIVE” SU LA7 AL 4.7% - PALOMBA (5,2%) GRUBER (6,9%) - AMADEUS (18,9%), PAPERE (15%) – E.DANIELE (14,2-16,1%) – “FORUM” CON IL 16.8% SPAZZA VIA IL DUO FALCHI-CONVERTINI (9,1-8,1%) - BORTONE (9.7%) - "LA VITA IN DIRETTA" (14.1%) – D’URSO (12,5-14,2%) - LIORNI (19.8%-24.5%) SCOTTI (14.2% - 16.4%)

Stefania Stefanelli per "www.davidemaggio.it"

tale e quale show

Nella serata di ieri, venerdì 18 settembre 2020, su Rai1 la prima puntata di Tale e Quale Show, in onda dalle 21.33 alle 24.01, ha conquistato 3.524.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.32 alle 24.43, ha raccolto davanti al video 2.440.000 spettatori pari al 14.8% di share (Grande Fratello Vip Night, in onda dalle 24.47 alle 25.16, 1.519.000 – 25.2%).

Su Rai2 NCIS ha interessato 1.203.000 spettatori pari al 5.4% di share e The Rookie 1.006.000 (4.9%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 824.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Beata Ignoranza ha raccolto davanti al video 884.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 999.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 766.000 spettatori con uno share del 4.7%.

scazzo patrizia de blanck flavia vento 7

Su TV8 X Factor ha segnato il 2.8% con 538.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.088.000 spettatori (5.1%). Su Real Time Bake Off Italia piace a .000 spettatori con il % di share. Su Rai Movie Giovane e Bella si porta al 2% con 426.000 spettatori. Sul 20 Outlander – L’Ultimo Vichingo sigla il 2.1% con 431.000 spettatori e su La5 Inga Lindstrom – Sonata Romantica il 2% con 412.000 spettatori.

fausto leali valerio scanu versione anna oxa a tale e quale show

Ascolti TV Access Prime Time

Stasera Italia al 5.2% in entrambi i segmenti.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.139.000 spettatori con il 18.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.289.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.7% con 824.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.013.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Tutto su mia Madre ha convinto 933.000 spettatori pari al 4.5% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.368.000 spettatori pari al 6.2%.

scazzo patrizia de blanck flavia vento 6

Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.107.000 individui all’ascolto (5.2%) nella prima parte e 1.157.000 (5.2%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.522.000 spettatori (6.9%). Su TV8 Guess my Age piace a 533.000 spettatori con il 2.5% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 392.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti piace a .000 spettatori (%).

francesco monte come ed sheeran a tale e quale show

Preserale

La replica di Gino cerca Chef si ferma allo 0.6%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.347.000 spettatori (19.8%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 3.904.000 spettatori (24.5%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.580.000 spettatori con il 14.2% di share e Caduta Libera 2.474.000 con il 16.4% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 560.000 spettatori (4%) e Castle 910.000 (4.8%).

barbara palombelli

Su Italia1 Dr. House segna il 3.1% con 580.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.387.000 spettatori con il 14% di share e Blob segna 791.000 spettatori con il 4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.7% con 879.000 spettatori. Su La7 Little Murders piace a 194.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 219.000 spettatori (1.2%). Sul Nove la replica di Gino cerca Chef piace a 93.000 spettatori (0.6%).

Daytime Mattina

Ogni Mattina all’1.4%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 694.000 telespettatori con il 15.6% di share e la puntata di Storie Italiane è stata seguita da 723.000 spettatori con il 16.1% di share nella prima parte e da 824.000 spettatori (14.2%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 635.000 spettatori (13.6%) nella prima parte, 630.000 (14.2%) nella seconda e 549.000 (12.1%) nei Saluti. Su Rai 2 Tg2 – Italia sigla l’1.9% con 88.000 spettatori. Su Italia 1 The Mentalist piace a 90.000 spettatori (1.8%).

eleonora daniele

Su Rai3 Agorà convince 326.000 spettatori pari al 7% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5.4% con 244.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con I Cesaroni registra 88.000 spettatori con share dell’1.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 140.000 spettatori con il 3.7% nelle News e 172.000 (3.5%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 176.000 spettatori pari al 3.9%. Su TV8 Ogni Mattina piace a 72.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Famiglie da Incubo convince 106.000 spettatori (2.4%).

BARBARA PALOMBELLI MASCHERINA

Daytime Mezzogiorno

Elisir sfiora il 6%.

Su Rai1 C’è Tempo per… sigla il 9.1% con 893.000 spettatori e C’è Tempo per… Extra l’8.1% con 1.122.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.310.000 telespettatori con il 16.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 343.000 spettatori con il 5.4% nella prima parte e 780.000 spettatori (7.7%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist piace a 221.000 spettatori con il 3.1% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 6.7% di share con 894.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.132.000 spettatori con il 7.6%.

la reazione di barbara d'urso alla contessa de blanck nuda 2

Su Rai3 Elisir è seguito da 342.000 spettatori (5.9%), Quante Storie si porta al 5.8% con 689.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 103.000 spettatori con l’1.7% di share nella prima parte e 205.000 (1.8%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 505.000 spettatori (3.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 277.000 spettatori con share del 4.8% nella prima parte e 397.000 spettatori con il 3.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.9% con 121.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso al 16.7%, Il Segreto al 14.7%.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.225.000 spettatori (9.7%) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.790.000 spettatori (16.7%). La Vita in Diretta informa 1.348.000 spettatori con il 14.1% (presentazione 1.150.000 – 11.6%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.687.000 spettatori (18.1%), Una Vita ha convinto 2.345.000 spettatori con il 17.4% di share mentre Uomini e Donne si porta al 20.8% con 2.483.000 spettatori (finale 1.752.000 – 16.1%); il Grande Fratello Vip sigla il 15.6% di share con 1.646.000 spettatori e Il Segreto il 14.7% con 1.482.000 spettatori.

BARBARA PALOMBELLI FORUM

Pomeriggio Cinque si porta al 12.5% con 1.181.000 spettatori nella prima parte, al 14.2% con 1.352.000 spettatori nella seconda e al 12.9% con 1.292.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 il Tour de France ha convinto 644.000 spettatori (5.3%) nella diretta e 1.007.000 (10%) all’arrivo, Toureplay 391.000 (4.2%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 786.000 spettatori (5.6%) nel primo episodio, 772.000 (5.9%) nel secondo e 634.000 (5.1%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 517.000 spettatori (4.5%) e Modern Family diverte 433.000 spettatori (4%); il Grande Fratello Vip sigla il 3.5% di share con 335.000 spettatori.

amadeus

Su Rai3 il Tg3 Regione ha fatto compagnia a 2.534.000 spettatori (17.6%) e Geo a 662.000 spettatori con il 6.8% di share (Aspettando Geo 458.000 – 4.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 865.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 363.000 spettatori con il 3.1% e Tagadà #ViaggioinItalia piace a 239.000 spettatori (2.4%); Senti chi Mangia diverte 127.000 spettatori con l’1.3% di share e Senti chi Mangia – Non si Butta via Niente 112.000 (1.2%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 136.000 spettatori (1.4%).

Seconda Serata

Il documentario su Venezia al 3.8%.

amadeus soliti ignoti 3

Su Rai1 TV7 convince 583.000 spettatori con il 7.7% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 471.000 spettatori pari ad uno share del 12.7%. Su Rai2 Venezia – La Sfida Tecnologica segna 567.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 2.3% con 199.000 spettatori. Su Italia1 Ultime Ore della Terra viene visto da una media di 240.000 ascoltatori con il 4.4% di share. Su Rete4 Donnavventura Italia ha segnato il 3.8% con 178.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.740.000 (18.2%)

Ore 20.00 4.900.000 (24.9%)

TG2

Ore 13.00 2.105.000 (15.1%)

Ore 20.30 1.402.000 (6.6%)

TG3

Ore 14.25 1.514.000 (11.5%)

Ore 19.00 1.695.000 (12.1%)

TG5

amadeus soliti ignoti 2

Ore 13.00 2.955.000 (20.9%)

Ore 20.00 3.651.000 (18.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.483.000 (13.6%)

Ore 18.30 583.000 (5.5%)

TG4

Ore 12.00 292.000 (3.5%)

Ore 18.55 507.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 497.000 (3.3%)

Ore 20.00 933.000 (4.7%)

TG8

Ore 12.00 71.000 (0.8%)

la reazione di barbara d'urso alla contessa de blanck nuda 1 amadeus soliti ignoti