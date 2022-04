PIPPITEL! IL DEBUTTO DI RAOUL BOVA IN “DON MATTEO 13” FA IL BOTTO E INCOLLA ALLA TV 6.4 MILIONI DI SPETTATORI CON IL 31.1% DI SHARE. SU CANALE5 TRACOLLO PER “BIG SHOW” CHE NON VA OLTRE IL 9.5%. SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 6.6%, SU LA7 “PIAZZAPULITA” AL 6.3% - AMADEUS CON IL 22.5% BATTE ANCORA “STRISCIA” (15.3%) – PALOMBA (4.6%), GRUBER (7%)

Nella serata di ieri, giovedì 28 aprile 2022, su Rai1 Don Matteo 13 ha interessato 6.486.000 spettatori pari al 31.1%. Su Canale 5 Big Show ha raccolto davanti al video 1.502.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 Il Professor Cenerentolo ha interessato 729.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 Run All Night – Una notte per sopravvivere ha intrattenuto 1.032.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Judy ha raccolto davanti al video 568.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.093.000 spettatori con il 6.6% di share.

Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.023.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su Tv8 l’incontro di Europa League West Ham United – Eintracht Francoforte segna 596.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Riddick ha raccolto 261 .000 spettatori con l’1.3%. Su Rai4 Chiudi gli occhi registra 183.000 spettatori con lo 0.8%. Su Iris Il Laureato ha ottenuto 239.000 spettatori con l’1.1%. Su Sky Uno Pechino Express 9 ha ottenuto 346.000 spettatori con l’1.6%

Ascolti TV Access Prime Time

Il picco della giornata è dei Soliti Ignoti con 7.098.000 spettatori alle 21.31 (30.2%).

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.183.000 spettatori con il %. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.519.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 793.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.283.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Bangla raccoglie .000 spettatori (%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.570.000 spettatori (%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato.000 individui all’ascolto (%), nella prima parte, e .000 spettatori (%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato .000 spettatori (%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito .000 spettatori con il %. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto .000 spettatori con %.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.822.000 spettatori (21.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.142.000 spettatori (25.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.377.000 spettatori (18.9%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.343.000 spettatori (20.8%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto .000 spettatori (%) mentre The Good Doctor ha raccolto .000 spettatori (%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie .000 spettatori con il %. CSI Miami ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto .000 spettatori con il %. Blob segna .000 spettatori con il %. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato.000 individui all’ascolto (%). Su La7 TGLA7 Speciale ha raccolto .000 spettatori (share del %). Su Tv8 Masterchef raccoglie .000 spettatori con il %. Sul Nove Cash or Trash registra .000 spettatori con il %.

Daytime Mattina

Su Rai1 TG1 Edizione Straordinaria ha raccolto .000 spettatori con il %. All’interno dell’edizione straordinaria il TG1 delle 8 ha informato .000 spettatori con il %. Uno Mattina dà il buongiorno a .000 telespettatori con il %. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte (I Saluti: .000 – %). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto .000 spettatori con il %.

Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di .000 spettatori (%), nel primo episodio, e .000 spettatori (%), nel secondo episodio. Chicago PD ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Agorà convince .000 spettatori pari all’% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rete 4 Hazzard registra una media di .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di .000 spettatori con il %, nelle News, e .000 spettatori con il %, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato .000 spettatori pari al %.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto .000 spettatori con il %. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Canale 5 Forum arriva a .000 telespettatori con il %. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie .000 spettatori (%), nella prima parte, e .000 spettatori (%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto .000 spettatori con il %. Dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short ha raccolto .000 spettatori con il %. Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Elisir segna .000 spettatori con il % (presentazione: .000 – %).

Il TG3 delle 12 ha ottenuto .000 spettatori (%). Quante Storie ha raccolto .000 spettatori (%). Passato e Presente ha interessato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato .000 spettatori con il %. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto .000 spettatori con il %. La Signora in Giallo ha ottenuto. 000 (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa .000 spettatori con share del % nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto .000 spettatori pari al % della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto .000 spettatori con il %. Dopo il TG1 Economia (.000 – %), La Vita in Diretta ha raccolto .000 spettatori (%), nella presentazione, e .000 spettatori (%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato .000 spettatori con il %. Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto .000 spettatori con il % (finale: .000 – %). Il daytime di Amici ha interessato .000 spettatori con il %. La breve striscia di Isola dei Famosi ha raccolto .000 spettatori con il %. Brave and Beautiful ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a.000 spettatori con il %, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle. e .000 spettatori con il % nella seconda parte (Saluti: .000 – %). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto .000 spettatori con il %. Detto Fatto ha ottenuto .000 spettatori con il %. TG2 Speciale ha interessato .000 spettatori con il %. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, .000 spettatori (%), nel secondo episodio, e .000 spettatori (%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha appassionato .000 spettatori con il %. Magnum PI segna .000 spettatori (%).

NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. #Maestri ha coinvolto .000 spettatori pari al %. Aspettando Geo… ha raccolto .000 spettatori con il %. Geo ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà interessato .000 spettatori (%). Tagadoc ha raccolto .000 spettatori con il %. Su TV8 il film ha raccolto .000 spettatori con il %.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Anni 20 Notte segna.000 spettatori con il %. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 Trafficanti è visto da. 000 spettatori (%). Su Rete 4 Il Successo è stato scelto da .000 spettatori con il% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)

TG2

Ore 13.00 .000 (%)

Ore 20.30 .000 (%)

TG3

Ore 14.25 .000 (%)

Ore 19.00 .000 (%)

TG5

Ore 13.00 .000 (%)

Ore 20.00.000 (%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 .000 (%)

Ore 18.30 .000 (%)

TG4

Ore 12.00 .000 (%)

Ore 18.55 .000 (%)

TGLA7

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)

