PIPPITEL! DISASTRO “TUTTA COLPA DI FREUD” CHE FA TRACOLLARE CANALE 5 AL 7.9% - A “PINOCCHIO” SU RAI 1 BASTA IL 16.4% PER CONQUISTARE LA PRIMA SERATA. SU RAI2 “MARE FUORI” CHIUDE AL 6.1% - SU RAI3” CHI L’HA VISTO?” AL 10.4%. “ZONA BIANCA” SU RETE4 AL 4.9% - AMADEUS (19.3%), “STRISCIA” (14.9%), PALOMBA (4.1%), GRUBER (6.8%) – MYRTA MERLINO “SNOBBA” DRAGHI, FA FLOP E VIENE BACCHETTATA DA MENTANA: “HO DOVUTO TRADIRE LA7 PER VEDERE LA CONFERENZA STAMPA…” - VIDEO

#lariachetira Enrico #Mentana (Direttore TG La7) a @MyrtaMerlino: "Speravo di vedere la conferenza stampa di Draghi da te, invece ho dovuto vederla altrove, ma non dico dove..." https://t.co/Y7oDwVEpKU — La7 (@La7tv) December 22, 2021

1. MYRTA MERLINO "SNOBBA" DRAGHI, MENTANA LA BACCHETTA IN DIRETTA, E IL PROGRAMMA FA FLOP

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

myrta merlino enrico mentana l'aria che tira

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 22 dicembre 2021 vedono, in fascia mattutina, L'Aria che tira condotto da Myrta Merlino ottenere un risicato share del 3.2% nella prima parte con 200.000 spettatori, e del 3.3% con 358.000 nella seconda parte dal titolo ‘Oggi’.

I numeri deludenti soprattutto nella prima parte sono frutto di una scelta editoriale rivelatasi fallimentare, ovvero quella di non trasmettere integralmente la diretta della conferenza stampa di Mario Draghi, alternandola invece con lo studio e altri collegamenti.

mario draghi

Una linea di condotta stigmatizzata dallo stesso Enrico Mentana, Direttore del TgLa7 ospite poco più tardi della stessa Merlino, bacchettata in diretta da Chicco, che alla reprimenda ha aggiunto un commento sibillino: "Ho dovuto tradire La7 per vedere la conferenza stampa. Io speravo di vederla da te, invece tu hai alternato e allora ho dovuto vederla altrove. Non dico dove…“ Visti gli ascolti bassi, il rimprovero di Mentana - liquidato con nonchalance da Myrta Merlino - si è infine, purtroppo per la conduttrice e La7, rivelato alquanto lungimirante.

myrta merlino

2. PINOCCHIO VINCE COL 16.4%, DISASTRO FREUD (7.9%). IL FINALE DI MARE FUORI 6.1%

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 22 dicembre 2021, su Rai1 la prima tv di Pinocchio di Matteo Garrone ha interessato 3.147.000 spettatori pari al 16.4%. Su Canale 5 il finale di Tutta Colpa di Freud ha raccolto davanti al video 1.543.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Mare Fuori 2 ha interessato 1.208.000 spettatori pari al 6.1% di share (nel dettaglio primo episodio: 1.156.000 – 5.1%, secondo episodio: 1.263.000 – 7.5%).

pinocchio

Su Italia 1 Now You See Me – I Maghi del Crimine ha intrattenuto 1.202.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.987.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% (presentazione: 1.335.000 – 5.6%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 774.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Speciale Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 497.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Guess My Age – XMas Edition segna 282.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove l’esordio di Wild Teens – Contadini in Erba ha raccolto 234.000 spettatori con l’1.1%.

tutta colpa di freud – la serie

Sul 20 X-Men Conflitto Finale segna 370.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 La Forma dell’Acqua registra 245.000 spettatori con l’1.2%. Su Iris Lo Squalo ha raccolto 357.000 spettatori con il 2.6%. Su Real Time The Real Housewives di Napoli ha ottenuto 160.000 spettatori con lo 0.7%. Sui Sky e DAZN (parte rilevata da Auditel) Empoli-Milan ha raccolto 760.000 spettatori e il 3.3%.

Ascolti TV Access Prime Time

La seconda parte di Stasera Italia cala al 3.3%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.571.000 spettatori con il 19.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.518.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.094.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.242.000 spettatori (5.6%).

pinocchio garrone

Un Posto al Sole ha appassionato 1.696.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 936.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 784.000 spettatori (3.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.595.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 Quattro Ristoranti ha divertito 295.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove una replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 295.000 spettatori con l’1.3%. Su Iris Walker Texas Ranger segna 401.000 spettatori e l’1.8%.

chi l'ha visto

Preserale

Il 16.1% per la replica di Caduta Libera.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.130.000 spettatori (19.2%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.098.000 spettatori (22.1%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.204.000 spettatori (13.9%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.936.000 spettatori (16.1%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 512.000 spettatori (2.9%) mentre Bull ha raccolto 714.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 508.000 spettatori con il 3%.

pinocchio garrone

CSI Miami ha ottenuto 526.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.735.000 spettatori con il 14.1%. Blob segna 1.059.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 775.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 181.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 227.000 spettatori (share dell’1.3%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Hotel raccoglie 231.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 163.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Mattina

Uno Mattina meglio di Mattino Cinque News.

zona bianca

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 583.000 telespettatori con il 12.3%, nella lunga presentazione, e a 1.036.000 spettatori con il 18.7%. Tra le due parti il TG1 ha informato 1.157.000 spettatori con il 20.3%. Dopo il breve tg, dalle 9.57 alle 10.24 Storie Italiane ha ottenuto 823.000 spettatori (16%). Speciale TG1 – Conferenza Stampa Presidente del Consiglio ha raccolto 937.000 spettatori con il 13.9%.

Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 991.000 spettatori con il 18%, nella prima parte, e 919.000 spettatori con il 17.8% nella seconda parte (I Saluti: 829.000 – 16%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 183.000 spettatori con il 3.4%. Speciale TG2 ha raccolto 141.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 158.000 spettatori (3%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha informato 814.000 spettatori con il 15.5%.

pinocchio garrone

Agorà convince 488.000 spettatori pari all’8.7% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 352.000 spettatori con il 6.8%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 83.000 spettatori (1.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 100.000 spettatori con il 2.5%, nelle News, e 175.000 spettatori con il 3.1%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 143.000 spettatori pari al 2.8%. Su Rai News – dalle 10.35 alle 12.37 – Rai News in Diretta raccoglie 46.000 spettatori con lo 0.7%. Su Rai Sport la Coppa del Mondo Femminile di Sci segna 109.000 spettatori e il 2.1%.

Daytime Mezzogiorno

Non paga la decisione della Merlino di seguire Draghi in alternanza con lo studio (aveva ragione Mentana!).

tutta colpa di freud – la serie 6

Su Rai1 – dalle 12.38 alle 13.24 – E’ Sempre Mezzogiorno Menù ha ottenuto 1.807.000 spettatori con il 14.9%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.305.000 telespettatori con il 16.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie .000 spettatori (%), nella prima parte, e .000 spettatori (%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 239.000 spettatori con il 3.7%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 548.000 spettatori con il 4.3%. Sport Mediaset ha ottenuto 668.000 spettatori con il 4.9% (Extra: 489.000 – 3.5%).

Su Rai3 Elisir segna 401.000 spettatori con il 6.5% (presentazione: 349.000 – 6.5%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 796.000 spettatori (9.6%). Quante Storie ha raccolto 632.000 spettatori (6%). Le Storie di Passato e Presente hanno interessato 430.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4 dopo il lungo che ha seguito la conferenza di Draghi (165.000 – 2.4%), La Signora in Giallo ha ottenuto 505.000 (3.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 200.000 spettatori con share del 3.2% nella prima parte, e 358.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

mare fuori 2 episodio nina muore cast uscita raiplay

Daytime Pomeriggio

Che confusione Rai2 che nella fascia 15-18 viene superata da TV8 (2.7% vs 3.2%).

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.891.000 spettatori pari al 15.2% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.047.000 spettatori con il 18.9%. Dopo il TG1 Economia (1.700.000 – 15.7%), Vita in Diretta ha raccolto 1.885.000 spettatori (16.6%), nella presentazione, e 2.269.000 spettatori (17.2%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.403.000 spettatori con il 17.3%. Una Vita ha convinto 2.375.000 spettatori con il 17.7% di share.

pinocchio garrone

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.627.000 spettatori con il 22.1% (finale: 2.126.000 – 19.7%). Il daytime di Amici ha interessato 1.874.000 spettatori con il 17.3%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.777.000 spettatori con il 16.4%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.559.000 spettatori pari al 13.9% di share. Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.455.000 spettatori con il 12.2%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.47, e 1.721.000 spettatori con il 12.7% (Saluti: 1.808.000 – 12.1%). Su Rai2 la prima parte di Quasi Detto Fatto ha ottenuto 353.000 spettatori con il 2.7%.

tutta colpa di freud – la serie 5

A seguire Rai Parlamento Question Time ha raccolto 120.000 spettatori con l’1%. La seconda parte Quasi Detto Fatto ha raccolto 408.000 spettatori con il 3.7%. Una Parola di Troppo ha interessato 392.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 559.000 spettatori (4.1%), nel primo episodio, 640.000 spettatori (4.9%), nel secondo episodio, e 567.000 spettatori (4.6%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha appassionato 392.000 spettatori con il 3.5%. Due Uomini e Mezzo ha interessato 297.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.425.000 spettatori con il 17.6%.

pinocchio garrone

Inaugurazione Auditorium Maggio Musicale Fiorentino ha coinvolto 422.000 spettatori pari al 3.8%. Dalle 16.50 alle 17.10, Aspettando Geo… ha raccolto 786.000 spettatori con il 7.2%. Geo ha registrato 1.545.000 spettatori con l’11.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 681.000 spettatori con il 5.3%. Su La7 Tagadà interessato 382.000 spettatori con il 3.3% (presentazione: 340.000 – 2.6%%). Tagadoc ha raccolto 170.000 spettatori con l’1.5%. Su TV8 il film delle 13.53 La Squadra di Natale ha raccolto 350.000 spettatori con il 2.7%. A seguire Gli Stivali di Babbo Natale segna 362.000 spettatori con il 3.3%. Un Incontro Speciale raggiunge 310.000 spettatori e il 2.2%.

mare fuori

Seconda Serata

Buon risultato per lo speciale Minacelentano.

Su Rai1 Minacelentano è stato seguito da 908.000 spettatori con l’11.9% di share. Su Canale 5 Natale a Quattro Zampe ha totalizzato una media di 625.000 spettatori pari ad uno share dell’8.7%. Su Rai2 Novantesimo Minuto segna 357.000 spettatori con il 5%. Su Rai 3 TGR – Notte segna 1.043.000 spettatori con il 10%. 1941 Italia in Guerra segna 427.000 spettatori con il 6.9%. Su Italia1 Pressing Speciale è visto da 465.000 spettatori (6.5%). Su Rete 4 il film Detrompez-Vous è stato scelto da 151.000 spettatori con il 3.7% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.216.000 (23.2%)

tutta colpa di freud – la serie 4

Ore 20.00 4.878.000 (22.8%)

TG2

Ore 13.00 1.820.000 (14%)

Ore 20.30 1.213.000 (5.3%)

TG3

Ore 14.25 1.657.000 (12.5%)

Ore 19.00 2.140.000 (12.2%)

TG5

Ore 13.00 2.642.000 (20.1%)

Ore 20.00 3.898.000 (18%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.053.000 (10%)

Ore 18.30 665.000 (4.4%)

TG4

Ore 10.10 – 12.54 165.000 (2.4%)

Ore 18.55 586.000 (3.3%)

TGLA7

tutta colpa di freud – la serie 3

Ore 13.30 463.000 (3.3%)

Ore 20.00 1.011.000 (4.7%)

mare fuori 4 mare fuori 3

tutta colpa di freud vittoria puccini vinicio marc x Tutta colpa di Freud