PIPPITEL! LA FICTION “LUCE DEI TUOI OCCHI 2” SU CANALE5 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16.3% DI SHARE E 2.6 MILIONI DI SPETTATORI – IL FILM “WONDER” SU RAI1 INCHIODA AL 10.3% DI SHARE E VIENE BATTUTO DA “CHI L’HA VISTO” SU RAI3 (11.8%) - “ROCCO SCHIAVONE” SU RAI2 (10.1%) – CONTINUA L’AGONIA DI “CONTROCORRENTE”: IL PROGRAMMA DI RETE4 CONDOTTO DA MARCELLO VINONUOVO, IN SOSTITUZIONE DI VERONICA GENTILI, SI ARENA AL 3.5% E VIENE SUPERATO DA “ATLANTIDE” SU LA7 (4.3%) - VESPA (20.6%), AMADEUS (21.7%), “STRISCIA” (18.6%). DAMILANO (6.8%), GRUBER (6.8%), PALOMBA (3.5%)

Marco Zonetti per Dagospia

luce dei tuoi occhi 2 5

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 19 aprile 2023 vedono, in prima serata, Rai1 annaspare nuovamente. Questa volta con il film Wonder , fermo a una media di 1.759.000 spettatori pari al 10.3% di share, battuto dalla seconda puntata della fiction Luce dei Tuoi Occhi 2 con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin, che ne ha totalizzati 2.668.000 con il 16.3% di share. Ma soprattutto superato da Chi l'ha visto? su Rai3 che, condotto da Federica Sciarelli, ha segnato 1.910.000 spettatori con l’11.8%.

Il film di Rai1 è risultato meno visto anche rispetto al finale della quinta stagione di Rocco Schiavone su Rai2. La serie con Marco Giallini ha infatti chiuso con una media di 1.793.000 affezionati (10.1%).

chi l'ha visto

Continua anche l'agonia di Controcorrente - condotto questa volta da Marcello Vinonuovo in sostituzione di Veronica Gentili - su Rete4, arenatosi al 3.5% di share con 478.0000 spettatori e superato da Atlantide condotto da Andrea Purgatori. Il programma di La7, dedicato ieri sera ai misteri relativi alla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, e alla morte di Simonetta Cesaroni, ha informato 571.000 individui all'ascolto con il 4.3%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori

1) Luce dei tuoi occhi 2 (Canale5) - 2.668.000

2) Chi l'ha visto? (Rai3) - 1.910.000

3) Rocco Schiavone (Rai2) - 1.793.000

4) Wonder (Rai1) - 1.759.000

5) Doctor Strange (Italia1) - 1.217.000

6) Atlantide (La7) - 571.000

7) Controcorrente (Rete4) - 478.000

8) Matrimonio a prima vista (Real Time) - 411.000

9) Mai Stati Uniti (Nove) - 388.000

10) L'avvocato del diavolo (Iris) - 364.000

11) Way Down - Rapina alla Banca di Spagna (Tv8) - 344.000

luce dei tuoi occhi 2 6

In access prime time su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa si assestano al 20.6%, gli Affari Tuoi di Amadeus al 21.7%, e su Canale 5 Striscia la Notizia al 18.6%. Per l'approfondimento, su Rai3 Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre segna il 6.8%, idem Lilli Gruber su La7 con il suo Otto e mezzo - ospite Michele Santoro - (6.8%), Barbara Palombelli con Stasera Italia su Rete4 totalizza il 3.5% e il 3.3%, e Tg2 Post il 3.8%.

In seconda serata su Tv8 è da segnalare l'ennesimo flop della serie Tv di Gabriele Muccino, A casa tutti bene. Spostata di orario dopo i risultati deludenti in prima serata, si è fermata ieri all'1.5% di share con soli 62.000 spettatori nel secondo episodio.

atlantide 3

Prima serata

Rai1: Wonder 1.759.000 (10.3%). Canale5: Luce dei Tuoi Occhi 2 2.668.000 (16.3%). Rai2: Rocco Schiavone 1.793.000 (10.1%). Italia1: Doctor Strange 1.217.000 (6.9%). Rai3: Chi l’ha Visto? 1.910.000 (11.8%), presentazione 1.305.000 (6.5%). Rete4: Controcorrente Prima Serata 478.000 (3.5%). La7: Atlantide - Emanuela, Mirella, Simonetta – L’Ora della Verità 571.000 (4.3%). Tv8: Way Down – Rapina alla Banca di Spagna 344.000 (2%). Nove: Mai Stati Uniti 388.000 (2.2%). Iris L’avvocato del diavolo 364.000 (2.1%). Real Time Matrimonio a Prima Vista 411.000 (2.2%).

Access Prime Time

luce dei tuoi occhi 2 4

Rai1: Cinque Minuti 4.033.000 (20.6%), Affari Tuoi 4.353.000 (21.7%). Canale5: Striscia la Notizia 3.722.000 (18.6%). Rai2: TG2 Post 768.000 (3.8%). Italia1: NCIS 1.326.000 (6.6%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.349.000 (6.8%), Un Posto al Sole 1.780.000 (8.9%). Rete4: Stasera Italia 690.000 (3.5%) nella prima parte, 668.000 (3.3%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.370.000 (6.8%). Tv8: 100% Italia 452.000 (2.3%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 490.000 (2.5%).

Marcello Vinonuovo

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.776.000 (23.2%), L’Eredità 4.057.000 (26.7%). Canale5: Avanti il Primo 2.094.000 (18.7%), Avanti un Altro 3.100.000 (21.4%). Rai2: Hawaii Five O 515.000 (3.7%), The Rookie 736.000 (4.2%). Italia1: Studio Aperto Mag 281.000 (2.2%), CSI 549.000 (3.2%). Rai3: Tgr 2.335.000 (14.4%), Blob 1.002.000 (5.5%), La Gioia della Musica 985.000 (5.1%). Rete4: Tempesta d’Amore 686.000 (3.7%). La7: Lingo – La Prima Sfida 172.000 (1.5%), Lingo – Parole in Gioco 246.000 (1.7%). Tv8: Celebrity Chef 336.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash 325.000 (2%).

Seconda Serata

luce dei tuoi occhi 2 3

Rai1: Porta a Porta 551.000 (8.2%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 247.000 (8.6%). Canale5: Tg5 Notte 861.000 (10.8%), Quello che so sull’Amore 301.000 (7.9%). Rai2: Il meglio di Stasera C’è Cattelan su Rai2 443.000 (3.9%), Ancora 5 Minuti su Rai2 267.000 (3.5%). Rai3: Tg3 Linea Notte 559.000 (8.9%). Italia1: Hulk 424.000 (7.4%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 73.000 (2.5%). Tv8: A Casa Tutti Bene – La Serie 125.000 (1.5%) nel primo episodio, 62.000 (1.5%) nel secondo.

DAYTIME

Mattina

wonder 3

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 247.000 (9.3%), Tg1 Ore 7.00 389.000 (9.5%), TgUnoMattina 616.000 (12%), Tg1 Ore 8 913.000 (17.7%), Uno Mattina 661.000 (15.4%), presentazione 685.000 (14.7%), Storie Italiane (Prima Parte) 712.000 (18.6%). Canale5: Prima Pagina Tg5 651.000 (19.6%), Tg5 Mattina 1.184.000 (23%), Mattino Cinque News 975.000 (21.8%) nella prima parte, 718.000 (18.7%) nella seconda.

Rai 2: Viva Asiago 10 168.000 (5.1%), Viva Rai2! Glass Cam 245.000 (6.8%), Viva Rai2:! 820.000 (16.1%), …E Viva il Videobox 347.000 (6.7%), Radio 2 Social Club 320.000 (7.3%). Italia1: Georgie 195.000 (3.8%), Chicago Fire 175.000 (4%), Chicago PD 185.000 (4.6%). Rai3: Buongiorno Italia 358.000 (9.1%), Tgr Buongiorno Regione 494.000 (9.3%), Agorà (presentazione) 282.000 (5.5%), Agorà 283.000 (6.2%), Agorà Extra 195.000 (4.9%). Rete4: Un Detective in Corsia 78.000 (2%). La7: Omnibus (News) 112.000 (2.9%), Omnibus (Dibattito) 150.000 (3.2%), Coffee Break 151.000 (3.9%).

luce dei tuoi occhi 2 2

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (Seconda Parte) 745.000 (15.6%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.639.000 (17.1%). Canale5: Forum 1.512.000 (22%). Rai2: I Fatti Vostri 579.000 (10.6%) nella prima parte, 849.000 (9.2%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 287.000 (4.6%), Sport Mediaset 807.000 (6.6%). Rai3: Elisir (presentazione) 141.000 (3.9%), Elisir 219.000 (4.5%), Tg3 Ore 12.00 655.000 (8.7%), Quante Storie 625.000 (5.6%), Passato e Presente 487.000 (3.9%). Rete4: Hazzard 90.000 (1.9%), Il Segreto 147.000 (1.5%), La Signora in Giallo 579.000 (4.8%). La7: L’Aria che Tira 247.000 (4.9%), L'Aria che Tira (Oggi) 387.000 (3.9%) nella seconda.

rocco schiavone 6

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.384.000 (19.3%), Oggi è un Altro Giorno 1.653.000 (16.3%), presentazione 1.680.000 (13.9%), Il Paradiso delle Signore 1.809.000 (21.6%), Tg1 1.406.000 (18.1%), La Vita in Diretta 1.974.000 (21.5%), presentazione 1.610.000 (20.4%). Canale5: Beautiful 2.581.000 (20.6%), Terra Amara 2.851.000 (23.7%), Uomini e Donne 2.779.000 (27.7%), finale 2.176.000 (24.7%), Amici 1.676.000 (19.9%), Isola dei Famosi 17 1.433.000 (18%), Un Altro Domani 1.234.000 (15.7%), Pomeriggio Cinque 1.627.000 (17.6%), Presentazione 1.383.000 (16.6%), Saluti 1.475.000 (14.4%).

luce dei tuoi occhi 2 1

Rai2: Ore 14 653.000 (5.8%), Bella Ma’ 473.000 (5.5%), Candice Renoir 269.000 (3.3%). Italia1: I Simpson 475.000 (3.8%) nel primo episodio, 581.000 (4.9%) nel secondo, 522.000 (4.7%) nel terzo. I Griffin 384.000 (3.9%), NCIS New Orleans 322.000 (3.6%) nel primo episodio, 298.000 (3.8%) nel secondo, Person of Interest 254.000 (2.9%). Rai3: Tgr 1.882.000 (15.3%), Rai Parlamento Question Time 272.000 (2.8%), Aspettando… Geo 557.000 (7%), Geo 1.023.000 (11%).

Rete4: Lo Sportello di Forum 713.000 (6.3%), Tg4 Diario del Giorno 348.000 (4%). La7: Tagadà (Presentazione) 274.000 (2.3%), Tagadà 300.000 (3.2%), Tagadà (Focus) 325.000 (4%), C'era una volta il Novecento 139.000 (1.5%). Tv8: La Meta del Cuore 235.000 (2.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

luce dei tuoi occhi

13.30 - 3.051.000 (24.5%)

20.00 - 4.427.000 (24%)

TG2

13.00 - 1.454.000 (12.5%)

20.30 - 1.142.000 (5.7%)

TG3

14.25 - 1.234.000 (10.4%)

19.00 - 1.690.000 (12.6%)

TG4

11.55 - 278.000 (3.9%)

18.55 - 582.000 (4.2%)

TG5

13.00 - 2.776.000 (23.5%)

20.00 - 4.097.000 (21.9%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.009.000 (10.3%)

18.30 - 424.000 (4%)

luce dei tuoi occhi 6

TGLA7:

13.30 - 438.000 (3.5%)

20.00 - 1.070.000 (5.7%)

rocco schiavone 5 rocco schiavone 4

wonder 5 wonder 4