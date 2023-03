PIPPITEL! LA FICTION “RESTA CON ME” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20% DI SHARE E 3.8 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 IL “GRANDE FRATELLO VIP” FA IL 20.7%, MA CON UN MILIONE IN MENO DI TELEMORENTI – SU RAI2 VA SEMPRE BENE IL CUCUZZARO DI “STASERA TUTTO È POSSIBILE” (8.8%) – SU RAI3 “PRESA DIRETTA” AL 6%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” (4.9%). SU ITALIA1 “FREEDOM” AL 5% - VESPA AL 22.1% - AMADEUS CON "I SOLITI IGNOTI" - “STRISCIA” (18.2%) - GRUBER (7.2%) - DAMILANO (6.4%) - PALOMBA (4.7%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 27 marzo 2023 vedono, in prima serata, la fiction di Rai1 con Francesco Arca, Resta con me, dominare con una media di 3.864.000 spettatori pari al 20% di share, contro la semifinale del Grande Fratello Vip su Canale5 che raccoglie 2.857.000 affezionati e il 20.7% di share.

Al terzo posto si piazza l'ultima puntata della stagione di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino su Rai2, che diverte 1.484.000 spettatori pari all'8.8%, mentre Presa Diretta con Riccardo Iacona su Rai3, con una puntata dedicata alla Sanità Pubblica, chiude in bellezza con 1.213.000 e il 6% di share, distaccando ampiamente Nicola Porro e il suo Quarta Repubblica su Rete4, che segna 793.000 spettatori pari al 4.9%, battuto anche da Roberto Giacobbo con Freedom - Oltre il confine su Italia1 (881.000 - 5%). Ma vediamo di seguito i programmi di prima serata classificati per numero di spettatori:

1) Resta con me (Rai1): 3.864.000

2) Grande Fratello Vip (Canale5): 2.857.000

3) Stasera tutto è possibile (Rai2): 1.484.000

4) Presa diretta (Rai3): 1.213.000

5) Freedom - Oltre il confine (Italia1): 881.000

6) Quarta Repubblica (Rete4): 793.000

7) Irlanda-Francia (Tv8): 642.000

8) Rain Man - L'uomo della pioggia (La7): 608.000

9) Gli intoccabili (Iris): 555.000

10) The Misfits (Rai4): 494.000

11) Little Big Italy (Nove): 483.000

12) The Matrix (Canale 20): 429.000

In access prime time, Vespa con i suoi Cinque minuti totalizza il 22.1%, Amadeus con I soliti ignoti il 22.3% (ma con 300mila spettatori in più), Striscia il 18.2%. Gruber con il 7.2% supera Damilano (6.4%), Palombelli (4.7%-3.7%) e Tg2 Post (3.3%). In seconda serata, Dilemmi su Rai3 con Gianrico Carofiglio segna 474.000 spettatori contro i 292.000 di Restart con Annalisa Bruchi e la partecipazione di Aldo Cazzullo su Rai2. In fascia mattutina, da segnalare il 16.2% di Fiorello, in calo rispetto al solito malgrado l'ospitata di Laura Pausini (o forse a causa?), e il solito exploit pomeridiano di Uomini e Donne di Maria de Filippi su Canale5 (3.011.000 - 28.9%) che doppia Oggi è un altro giorno di Serena Bortone su Rai1 (1.612.000 - 15.2%). Di seguito, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Resta con Me 3.864.000 spettatori (20%). Canale5: Grande Fratello Vip 2.857.000 spettatori (20.7%). Rai2: Stasera Tutto è Possibile 1.484.000 spettatori (8.8%), Italia1: Freedom – Oltre il confine 881.000 spettatori (5%). Rai3: Presa Diretta 1.213.000 spettatori (6%). Rete4: Quarta Repubblica 793.000 spettatori (4.9%). La7: Rain Man – L’uomo della pioggia 608.000 spettatori (3.2%). Tv8: Calcio - Irlanda-Francia (qualificazioni Campionati Europei) 642.000 spettatori (2.9%). Nove: Little Big Italy 483.000 spettatori (2.3%). Rai4: The Misfits 494.000 spettatori (2.3%). Canale 20: The Matrix 429.000 (2.2%). Iris: Gli intoccabili 555.000 spettatori (2.7%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.665.000 spettatori (22.1%), Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.998.000 spettatori (22.3%). Canale5: Striscia la Notizia 4.081.000 spettatori (18.2%). Rai2: Tg2 Post 741.000 spettatori (3.3%). Italia1: N.C.I.S. 1.451.000 spettatori (6.6%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.369.000 spettatori (6.4%), Un Posto al Sole 1.653.000 spettatori (7.3%). Rete4: Stasera Italia 1.009.000 spettatori (4.7%) nella prima parte, 846.000 (3.7%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.621.000 spettatori (7.2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 714.000 spettatori (3.2%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.985.000 spettatori (23.5%), L’Eredità 4.213.000 spettatori (26.3%). Canale5: Avanti il Primo 2.031.000 spettatori (17.4%), Avanti un Altro 3.414.000 spettatori (22.3%). Rai2: Hawaii Five-0 557.000 spettatori (3.8%), The Rookie 764.000 spettatori (4%). Italia1: Studio Aperto Mag 391.000 spettatori (2.9%), C.S.I. 635.000 spettatori (3.5%).

Rai3: Tg Regione 2.515.000 spettatori (14.8%), Blob 969.000 spettatori (5%), Generazione Bellezza 984.000 spettatori (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 717.000 spettatori (3.6%). La7: Lingo – La Prima Sfida 192.000 spettatori (1.5%), Lingo – Parole in Gioco 314.000 (2%). Tv8: Celebrity Chef 381.000 spettatori (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 348.000 spettatori (2%).

Seconda Serata

Rai1: Storie di Sera 1.410.000 spettatori (11.2%) nella prima parte, 547.000 spettatori (7.1%) nella seconda. Rai2: Restart 292.000 spettatori (4.4%). Italia1: La cosa 192.000 spettatori (3.5%). Rai3: Dilemmi 474.000 spettatori (3.5%). Rete4: Rizzoli & Isles 147.000 spettatori (3%). La7: Target 110.000 spettatori (1.8%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 220.000 spettatori (9.5%), Tg1 Ore 7.00 354.000 spettatori (10%), TgUnomattina 585.000 spettatori (11.7%), Tg1 Ore 8.00 791.000 (15.5%), Unomattina 812.000 spettatori (18%), Storie Italiane (prima parte) 771.000 spettatori (17.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 540.000 spettatori (18.2%), Tg5 Mattina 1.094.000 spettatori (21.5%), Mattino Cinque News 931.000 spettatori (19.9%) nella prima parte, 801.000 spettatori (18.4%) nella seconda, I Saluti 848.000 (18.2%).

Rai2: Viva Asiago 10 144.000 spettatori (5%), Viva Rai2! Glass Cam 192.000 spettatori (6.1%), Viva Rai2 765.000 (16.2%), …E Viva il Videobox 260.000 spettatori (5.1%), Tg2 Ore 8.30 300.000 (5.9%), Radio2 Social Club 298.000 (6.5%), Tg2 Italia 225.000 (5.1%), Tg2 Flash 280.000 (5.8%). Italia1: Chicago Fire 132.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio, 166.000 (3.8%) nel secondo, Chicago P.D. 173.000 (3.6%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 382.000 spettatori (11%), TgR Buongiorno Regione 483.000 spettatori (9.7%), Agorà (presentazione) 288.000 spettatori (5.7%). Agorà 303.000 (6.4%), Agorà Extra 233.000 (5.3%). Rete4: Miami Vice 79.000 spettatori (1.7%), Hazzard 119.000 (2.7%). La7: Omnibus 170.000 spettatori (3.7%), Coffee Break 214.000(4.8%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 807.000 spettatori (15.3%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.563.000 (15.9%). Canale5: Forum 1.482.000 spettatori (20.4%). Rai2: Tg Sport 311.000 spettatori (6.4%), I Fatti Vostri 611.000 10.4%) nella prima parte, 918.000 (9.7%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. (secondo episodio) 314.000 spettatori (4.8%), Grande Fratello Vip 554.000 spettatori (4.8%), Sport Mediaset 659.000 (5.2%). Rai3: Elisir (presentazione) 262.000 spettatori (5.7%), Elisir 329.000 (6.1%), Tg3 Ore 12.00 745.000 spettatori (9.5%), Quante Storie 654.000 spettatori (5.7%), Passato e Presente 528.000 (4.2%). Rete4: Monk 124.000 spettatori (2.3%), Il Segreto 145.000 (1.5%), La Signora in Giallo 588.000 (4.8%). La7 L’Aria che Tira 318.000 spettatori (5.8%), L'Aria che tira (Oggi) 409.000 (4.1%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.330.000 spettatori (18.4%), Oggi è un Altro Giorno 1.612.000 spettatori (15.2%), presentazione 1.646.000 (13.4%), Il Paradiso delle Signore 1.710.000 spettatori (19.5%), Tg1 1.274.000 spettatori (15.8%), La Vita in Diretta 2.155.000 spettatori (21.6%), presentazione 1.606.000 (18.9%). Canale5: Beautiful 2.582.000 spettatori (20.3%), Terra Amara 2.852.000 spettatori (23.4%), Uomini e Donne 3.011.000 (28.9%), Finale 2.546.000 (27.6%), Amici 2.012.000 spettatori (22.9%), Grande Fratello Vip 1.631.000 spettatori (19.3%), Un Altro Domani 1.398.000 spettatori (16.8%), Pomeriggio Cinque 1.457.000 (16.6%) nella presentazione, 1.743.000 (17.5%), 1.658.000 (15.2%) ne I Saluti.

Rai2: Ore 14 696.000 spettatori (5.9%), BellaMa’ 482.000 (5.4%), Candice Renoir 261.000 spettatori (2.9%). Italia1: I Simpson 622.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio, 605.000 (5%) nel secondo, 538.000 (5%) nel terzo, N.C.I.S. New Orleans 316.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio, 343.000 (4.1%) nel secondo, Person of Interest 292.000 (3.1%). Rai3: Tg Regione 2.070.000 spettatori (16.6%), Aspettando… Geo 481.000 (5.7%), Geo 1.073.000 (10.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum 635.000 spettatori (5.4%), Tg4 – Diario del Giorno 305.000 spettatori (3.3%), Sing Sing 222.000 spettatori (2.3%). La7: Tagadà 351.000 spettatori (3.6%), presentazione 358.000 (3%), #Focus 299.000 (3.5%), C’era una volta il Novecento 152.000 spettatori (1.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.028.000 (23.8%)

20.00 - 4.947.000 (24.9%)

TG2

13.00 - 1.625.000 (13.6%)

20.30 - 1.191.000 (5.5%)

TG3

14.25 - 1.313.000 (10.9%)

19.00 - 1.864.000 (13%)

TG4

11.55 - 243.000 (3.2%)

18.55 - 554.000 (3.8%)

TG5

13.00 - 2.902.000 (23.9%)

20.00 - 4.232.000 (21%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.159.000 (11.6%)

18.30 - 473.000 (4.2%)

TGLA7

13.30 - 527.000 (4.2%)

20.00 - 1.268.000 (6.3%)

