PIPPITEL! - LA FICTION DI RAI 1 “CHE DIO CI AIUTI 6” DOMINA LA PRIMA SERATA E CHIUDE LA STAGIONE CON IL 27.1% - “WONDER WOMAN” SU CANALE 5 SI FERMA AL 9.3% - SU RAI 2 ESORDIO FLOP CON UN MISERO 1.6% PER “ANNI 20” CON FRANCESCA PARISELLA. SU RAI3 INCURSIONE DI FRANCO DI MARE A “LUI È PEGGIO DI ME", IL PROGRAMMA DI GIALLINI E PANARIELLO CHE CHIUDE MALE LA STAGIONE: 4.3% - AMADEUS (20.1%), “STRISCIA” (15%) - PALOMBA (5%), GRUBER (8.2%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

che dio ci aiuti can yaman

Nella serata di ieri, giovedì 11 marzo 2021, su Rai1 – dalle 21.40 alle 23.57 – il finale di Che Dio Ci Aiuti 6 ha appassionato 6.113.000 spettatori pari al 27.1% (primo episodio: 6.401.000 – 24.4%, secondo episodio 5.881.000 – 30%; i dati del finale della quinta stagione). Su Canale 5 il film Wonder Woman ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.30 alle 23.27 – l’esordio di Anni 20 ha interessato 394.000 spettatori pari all’1.6% di share. Su Italia 1 Vacanze ai Caraibi ha intrattenuto 1.315.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 l’ultima puntata di Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 1.049.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%.

francesca parisella

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.196.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.154.000 spettatori con uno share del 6.1%. Su Tv8 Roma vs Shakhtar Donetsk segna 1.182.000 spettatori con il 4.5%. Sul Nove il ritorno di Cambio Moglie ha raccolto 391.000 spettatori con l’1.5%, nel nuovo episodio inedito, e 303.000 spettatori con l’1.7%, nell’episodio in replica. Su Rai4 Criminal Minds registra 521.000 spettatori (1.9%), nel primo episodio, 570.000 spettatori (2.3%), nel secondo episodio e 466.000 spettatori (2.3%) nel terzo episodio.

franco di mare a 'lui e' peggio di me' 2

Su Iris Testimone Involontario segna 542.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai Movie The Code raccoglie 476.000 spettatori pari all’1.8%. Su Sky Uno l’esordio di Family Food Fight raccoglie 144.000 spettatori pari allo 0.55% (242.000 spettatori cumulati se consideriamo anche gli altri passaggi, il +1 e l’on demand).

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus prende il largo.

che dio ci aiuti

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.551.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.146.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.114.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.343.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.584.000 spettatori con il 5.9%. Un Posto al Sole raccoglie 1.938.000 spettatori con il 7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.331.000 individui all’ascolto (5%), nella prima parte, e 1.079.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.244.000 spettatori (8.2%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 584.000 spettatori con il 2.1%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 317.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

Il 2.1% per il Milan in Europa League.

lui e' peggio di me copia

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.542.000 spettatori (19.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.152.000 spettatori (23.2%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.607.000 spettatori (15.6%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.992.000 spettatori (18.6%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 578.000 spettatori (2.9%), NCIS segna 1.016.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 733.000 spettatori con il 3.7%. CSI: NY ha ottenuto 783.000 spettatori (3.2%).

che dio ci aiuti 6

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.467.000 spettatori con il 15%. Blob segna 1.172.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 902.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 LA7 Doc Meravigie Senza Tempo ha appassionato 131.000 spettatori (share dello 0.6%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 365.000 spettatori con l’1.5%. Su Sky Sport Uno l’incontro di Europa League Manchester United-Milan segna 511.000 spettatori pari allo 2.1%.

Daytime Mattina

Daniele meglio di Panicucci.

lui e' peggio di me

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 679.000 telespettatori con il 13.9% mentre Uno Mattina raccoglie 1.137.000 spettatori con il 18.3%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 978.000 spettatori (17.6%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.080.000 spettatori (17.4%), nella prima parte, 944.000 spettatori (17.1%) nella seconda parte e 824.000 spettatori (14.7%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 221.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia 1 Chicago PD ottiene un ascolto di 257.000 spettatori (4.3%).

che dio ci aiuti 6 copia

Su Rai3 Agorà convince 498.000 spettatori pari al 7.9% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 276.000 spettatori con il 5%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 146.000 spettatori (2.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 224.000 spettatori con il 3.7%. A seguire Coffee Break ha informato 257.000 spettatori pari al 4.6%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 56.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mezzogiorno

Clerici sopra al 15%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.114.000 spettatori con il 16.7%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.871.000 spettatori con il 15.1% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.529.000 telespettatori con il 17%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 462.000 spettatori con il 6.5%, nella prima parte, e 956.000 spettatori con l’8.4%, nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD raccoglie 357.000 spettatori con il 4.3%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.082.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Elisir ha interessato 432.000 spettatori con il 6.3%.

amadeus soliti ignoti 1

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 985.000 spettatori (10.1%). Quante Storie ha raccolto 782.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 203.000 spettatori con l’1.6%. La Signora in Giallo ha ottenuto 693.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 429 .000 spettatori con share del 6.3% nella prima parte, e 653.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 109.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Pomeriggio

Ancora sopra la media Amici, Daydreamer sfiora il 20%.

franco di mare a 'lui e' peggio di me' 1

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.859.000 spettatori pari al 13.2% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.116.000 spettatori con il 17.9%. Il TG1 ha informato 1.752.000 spettatori con il 15.4%. La Vita Diretta ha raccolto 2.382.000 spettatori con il 17.5% (presentazione: 2.051.000 – 17.2%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.793.000 spettatori con il 16.7%. Una Vita ha convinto 2.588.000 spettatori con il 16.9% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.106.000 spettatori con il 23.5% (finale: 2.510.000 – 21.1%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.483.000 spettatori (21.1%).

amadeus soliti ignoti 3

Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 2.326.000 spettatori pari al 19.9% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.054.000 spettatori con il 16.7%, nella prima parte, a 2.449.000 spettatori nella seconda parte con il 17.1% (Social: 2.259.000 spettatori – 14.3%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 527.000 spettatori con il 3.5%. La corsa Tirreno-Adriatico di Ciclismo ha ottenuto 472.000 spettatori con il 3.8%. Dalle 16.21 alle 17.19 Detto Fatto (ribattezzato Quasi Detto Fatto) ha ottenuto 513.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 716.000 spettatori (4.3%), nel primo episodio, 941.000 spettatori (6%), nel secondo episodio e 916.000 spettatori (6.3%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 530.000 spettatori (4.1%).

anni 20

Friends ha appassionato 373.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.154.000 spettatori con il 19.2%. #Maestri ha coinvolto 462.000 spettatori pari al 3.7%. Vola Luna Rossa segna 549.000 spettatori pari al 4.7%. Aspettando… Geo ha registrato 1.002.000 spettatori con l’8.4% (durata 17 minuti). Geo ha raccolto 1.697.000 spettatori e il 12%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 877.000 spettatori con il 6%. Su La7 Tagadà ha interessato 524.000 spettatori (share del 4.1%). Tagadoc ottiene 226.000 spettatori con l’1.7%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 104.000 spettatori con lo 0.8%.

Seconda Serata

suor angela protagonista della fiction che dio ci aiuti

Bene Vespa col traino di Che Dio Ci Aiuti.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.237.000 spettatori con il 15.5% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 411.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rai2 Veloce come il Vento segna 172.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai 3 Blob raccoglie 437.000 spettatori e il 2.7% mentre il Tg3 Linea Notte segna 450.000 spettatori con il 5.1%. Su Italia1 I Babysitter è visto da 586.000 spettatori (5.3%). Su Rete 4 Vacanze Romane è stato scelto da 154.000 spettatori con il 3.6% di share.

amadeus soliti ignoti 2 LILLI GRUBER barbara palombelli stasera italia che dio ci aiuti 6 1