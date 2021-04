PIPPITEL! LA FICTION DI RAI 1 “LA FUGGITIVA” CONTINUA A MACINARE ASCOLTI E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.5% DI SHARE E 5 MILIONI DI SPETTATORI – RISCHIA DI AFFONDARE “L’ISOLA DEI FAMOSI” AL 17.5% – SU RAI 3 “REPORT” AL 9.4%, PORRO SU RETE 4 CON “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.5% - AMADEUS (20.2%), “STRISCIA” (16.9%) - GRUBER (7.7%), PALOMBA (5.1%) – IN SECONDA SERATA L’ESORDIO DI BARBARESCHI FA IL 6.1%. SU RAI 1 LA MAGGIONI CON “SETTE STORIE” FERMA AL 7.3 % NONOSTANTE IL TRAINO DELLA FICTION…

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

la fuggitiva

Nella serata di ieri, lunedì 19 aprile 2021, su Rai1 la fiction La Fuggitiva ha appassionato 5.094.000 spettatori pari al 21.5%. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.09 - L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 3.001.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Rai2 Tutte le Vogliono ha interessato 1.149.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 6 ha intrattenuto 1.475.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.386.000 spettatori pari ad uno share del 9.4% (presentazione dalle 21.12 alle 21.25: 1.473.000 – 5.4%).

paul gascoigne 8

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.151.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Chernobyl ha registrato 510.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 441.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Allarme Rosso ha raccolto 346.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai4 Revolt segna 455.000 spettatori con l’1.8%. Su Iris La Legge della Notte raccoglie 383.000 spettatori con l’1.6%. Su La5 per il ciclo Rosamunde Pilcher Fidarsi è bene, Innamorarsi è meglio registra 290.000 spettatori con l’1.2%. Su Sky Cinema Uno Siberia ha raccolto 66.000 spettatori e lo 0.6%.

la fuggitiva 3

Ascolti TV Access Prime Time

Soliti Ignoti leader col 20.2%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.475.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.593.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.002.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.187.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.242.000 spettatori con il 4.9%.

l'isola dei famosi

Un Posto al Sole raccoglie 1.785.000 spettatori con il 6.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.333.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 1.363.000 spettatori (5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.080.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 517.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 576.000 spettatori con il 2.1%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 424.000 spettatori con l’1.6%.

l'isola dei famosi 4

Preserale

Bene Insinna.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.189.000 spettatori (19.7%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.850.000 spettatori (23.8%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.406.000 spettatori (15.6%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.834.000 spettatori (19.6%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 541.000 spettatori (2.9%), NCIS segna 1.041.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 713.000 spettatori con il 3.9%. CSI ha ottenuto 613.000 spettatori (2.7%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.292.000 spettatori con il 15.3%. Blob segna 1.292.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 877.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 141.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 raccoglie 269.000 spettatori con l’1.2%.

la fuggitiva 1

Daytime Mattina

CSI Miami debutta al 3.6% al mattino.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 574.000 telespettatori con il 12% mentre Uno Mattina raccoglie 1.078.000 spettatori con il 17.8%. Il breve TG1 delle 9.51 registra 919.000 spettatori pari al 16.2%. A seguire la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.000.000 spettatori (17.6%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.121.000 spettatori (18.5%), nella prima parte, 1.075.000 spettatori (19.1%) nella seconda parte e 940.000 spettatori (16.3%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 263.000 spettatori con il 4.4%.

luca barbareschi in barba a tutto 2

Su Italia 1 un doppio episodio di Chicago Fire segna 209.000 spettatori con il 3.5%. CSI Miami ottiene un ascolto di 207.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 959.000 spettatori con il 16.3%. A seguire Agorà convince 460.000 spettatori pari al 7.6% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 300.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 135.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 2o6.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Coffee Break ha informato 199.000 spettatori pari al 3.5%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 47.000 spettatori con lo 0.8%.

paul gascoigne

Daytime Mezzogiorno

Clerici sopra la media.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.065.000 spettatori con il 15.7%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.882.000 spettatori con il 15.4% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.623.000 telespettatori con il 17.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 488.000 spettatori con il 6.8%, nella prima parte, e 986.000 spettatori con l’8.8%, nella seconda parte.

Su Italia 1 CSI Miami segna 258.000 spettatori e il 3.5%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 322.000 spettatori con il 3.2%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 876.000 spettatori con il 6%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.116.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Elisir ha interessato 473.000 spettatori con il 6.7%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.096.000 spettatori (11.1%). Quante Storie ha raccolto 1.028.000 spettatori (7.3%). Passato e Presente ha raccolto 820.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 182.000 spettatori con l’1.4%. La Signora in Giallo ha ottenuto 662.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 387.000 spettatori con share del 5.6% nella prima parte, e 599.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 69.000 spettatori con lo 0.6%.

luca barbareschi in barba a tutto

Daytime Pomeriggio

Punto Z ancora al di sotto del 2%, è il “punto più basso” del palinsesto di Italia1 dalle 7.30 alla notte.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.846.000 spettatori pari al 13.3% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.123.000 spettatori con il 18.6%. Il TG1 ha informato 1.624.000 spettatori con il 14.7%. La Vita Diretta ha raccolto 2.193.000 spettatori con il 17.3% (presentazione: 1.892.000 – 16.9%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.652.000 spettatori con il 16.6%. Una Vita ha convinto 2.503.000 spettatori con il 16.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.759.000 spettatori con il 21.1% (finale: 2.302.000 – 20.1%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.173.000 spettatori (19.1%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.074.000 spettatori con il 18.6%.

monica maggioni sette storie

Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.907.000 spettatori pari al 17.2% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.891.000 spettatori con il 16.1%, nella prima parte, a 2.115.000 spettatori nella seconda parte con il 15.8% (Social: 1.905.000 spettatori – 13.3%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 661.000 spettatori con il 4.5%. Detto Fatto ha ottenuto 485.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 906.000 spettatori (5.8%), nel primo episodio, 940.000 spettatori (6.3%), nel secondo episodio e 726.000 spettatori (5.2%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 420.000 spettatori (3.5%). Friends ha appassionato 262.000 spettatori con il 2.2%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 307.000 spettatori con il 2.3%. Il Punto Z ha ottenuto 257.000 spettatori con l’1.9%.

luca barbareschi in barba a tutto 3

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.114.000 spettatori con il 19.9%. #Maestri ha coinvolto 500.000 spettatori pari al 4.2%. Aspettando… Geo ha registrato 839.000 spettatori con il 7.5%. Geo ha raccolto 1.495.000 spettatori e l’11.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 898.000 spettatori con il 6.2%. Su La7 Tagadà ha interessato 497.000 spettatori (share del 3.9%). Tagadoc ottiene 247.000 spettatori con il 2%. Su TV8 Giovani Ossessioni segna 316.000 spettatori con il 2.2%. Con Tutto il Mio Cuore ha ottenuto 237.000 spettatori con il 2.1%.

la fuggitiva 2

Vite da Copertina ha raccolto 130.000 spettatori con l’1%. Su Rai4 la serie storica Batman segna 106.000 spettatori (0.7%), nel primo episodio, e 59.000 spettatori (0.4%). A seguire Daredevil raccoglie 99.000 spettatori e lo 0.8%. Su Rai Premium – dalle 17.40 alle 19.28 – Il Maresciallo Rocca ottiene 310.000 spettatori con il 2.1%. Su TV2000 il Rosario in Diretta da Lourdes segna 657.000 spettatori con il 4.9%.

Seconda Serata

nicola porro quarta repubblica

Barbareschi esordisce col 6.1%, Maggioni ferma al 7.3%.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 814.000 spettatori con il 7.3% di share. A seguire S’è Fatta Notte ha ottenuto 356.000 spettatori con il 5.5%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 630.000 spettatori pari ad uno share del 15.4%. Su Rai2 Insensibile segna 513.000 spettatori con il 3.6%. A seguire I Lunatici raccoglie 140.000 spettatori e il 2.7%.

report

Su Rai 3 In Barba a Tutto segna 1.043.000 spettatori con il 6.1%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 592.000 spettatori con il 6.5%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 505.000 spettatori pari al 7.5% (presentazione di 9 minuti: 795.000 – 6.3%). Su Rete 4 Matrimonio con l’Ex è stato scelto da 178.000 spettatori con il 3.5% di share.

