Nella serata di ieri, lunedì 26 aprile 2021, su Rai1 – dalle 21.38 alle 23.31 – il finale della fiction La Fuggitiva ha appassionato 5.311.000 spettatori pari al 22.2%. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.14 - L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 2.877.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Rai2 Finalmente Sposi ha interessato 888.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha intrattenuto 1.511.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.291.000 spettatori pari ad uno share del 9.3% (presentazione dalle 21.18 alle 21.34: 1.628.000 – 6%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 908.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Chernobyl ha registrato 542.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 427.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Centurion ha raccolto 288.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai4 Sputnik segna 540.000 spettatori e il 2.2%. Su Iris Dorian Gray raccoglie 295.000 spettatori e l’1.2%. Su Rai Movie Sfida nella Città Morta raccoglie 319.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai Premium Top Dieci registra 173.000 spettatori con lo 0.7%. Sui canali Sky Lazio-Milan raccoglie 1.232.000 spettatori e il 4.6%.

Ascolti TV Access Prime Time

Otto e Mezzo all’8.3% con Santoro.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.331.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.346.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 872.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.096.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.270.000 spettatori con il 5%.

Un Posto al Sole raccoglie 1.747.000 spettatori con il 6.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.222.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 1.097.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.245.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 487.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 508.000 spettatori con l’1.9%. Su Real Time la prima puntata in assoluto di Cortesie in Famiglia registra 402.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

Ritorno in sordina per Borghese a Cuochi di Italia.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.032.000 spettatori (18.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.614.000 spettatori (23%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.097.000 spettatori (13.9%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.467.000 spettatori (17.9%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 492.000 spettatori (2.7%), NCIS segna 924.000 spettatori (4%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 758.000 spettatori con il 4.3%. CSI ha ottenuto 537.000 spettatori (2.4%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.131.000 spettatori con il 14.7%. Blob segna 1.309.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 805.000 individui all’ascolto (3.5%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 124.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 281.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Little Big Italy segna 229.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Notte/Mattina

La prima parte di Storie Italiane leader.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 646.000 telespettatori con il 13.3% mentre Uno Mattina raccoglie 994.000 spettatori con il 17.6%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.064.000 spettatori (19.2%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 987.000 spettatori (17.5%), nella prima parte, 959.000 spettatori nella seconda parte (17.5%) e 853.000 spettatori (15.1%) nei Saluti di 6 minuti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 221.000 spettatori con il 3.9%.

Su Italia 1 C’èra una Volta Pollon raccoglie 116.000 spettatori pari al 2.6%. Più tardi sulla stessa rete CSI Miami ottiene un ascolto di 196.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione raccoglie 875.000 spettatori e il 14.7%. Agorà convince 486.000 spettatori pari all’8.5% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 319.000 spettatori con il 5.8%.

Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 110.000 spettatori (2%) e 176.000 spettatori (2.7%) nei due episodi di messa in onda. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 246.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Coffee Break ha informato 279.000 spettatori pari al 5%. Su Tv8 – dalle 2 di notte alle 6.21 – la Notte degli Oscar ha raccolto 74.000 spettatori con il 5%. Più tardi su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 36.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Mezzogiorno

Merlino al 7.1% nella prima parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.078.000 spettatori con il 16.2%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.779.000 spettatori con il 14.9% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.441.000 telespettatori con il 16.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 374.000 spettatori con il 5.4%, nella prima parte, e 881.000 spettatori con l’8.1%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI Miami ha ottenuto 256.000 spettatori con il 3.6%.Cotto e Mangiato Menù raccoglie 379.000 spettatori con il 3.8%.

Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 846.000 spettatori con il 6%. Sport Mediaset ha ottenuto 956.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Elisir ha interessato 495.000 spettatori con il 7.3%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.218.000 spettatori (12.8%). Quante Storie ha raccolto 903.000 spettatori (6.6%). Passato e Presente segna 738.000 spettatori col 4.7%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 178.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 635.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 476.000 spettatori con share del 7.1% nella prima parte, e 589.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 81.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Pomeriggio

L’informazione regionale di Rai3 sfiora il 20%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.923.000 spettatori pari al 13.8% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.039.000 spettatori con il 18.3%. Il TG1 ha informato 1.516.000 spettatori con il 14.2%. La Vita Diretta ha raccolto 2.026.000 spettatori con il 16.5% (presentazione: 1.719.000 – 15.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.709.000 spettatori con il 17%. Una Vita ha convinto 2.657.000 spettatori con il 17.4% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.890.000 spettatori con il 22.2% (finale: 2.275.000 – 19.8%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.088.000 spettatori (19.1%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.110.000 spettatori con il 19.4%.

Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.980.000 spettatori pari al 18.2% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.761.000 spettatori con il 15.5%, nella prima parte, a 1.940.000 spettatori nella seconda parte con il 15.5% (Social: 1.636.000 spettatori – 11.7%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 643.000 spettatori con il 4.3%. Detto Fatto ha ottenuto 504.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 822.000 spettatori (5.2%), nel primo episodio, 788.000 spettatori (5.3%), nel secondo episodio e 661.000 spettatori (4.8%) nel terzo episodio.

Big Bang Theory segna 456.000 spettatori (3.8%). Friends ha appassionato 362.000 spettatori con il 3.1%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 357.000 spettatori con il 2.8%. Il Punto Z ha ottenuto 314.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.148.000 spettatori con il 19.9%. #Maestri ha coinvolto 465.000 spettatori pari al 3.8%. Aspettando… Geo ha registrato 961.000 spettatori con l’8.5%.

Geo ha raccolto 1.492.000 spettatori e l’11.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 952.000 spettatori con il 6.5%. TG4 Speciale – dalle 15.33 alle 17.15 – ha informao 294.000 spettatori e il 2.6%. Su La7 Tagadà ha interessato 401.000 spettatori (share del 3.2%). Tagadoc ottiene 214.000 spettatori con l’1.8%. Su TV8 Il Ritmo dell’Amore ha ottenuto 262.000 spettatori e il 2.4%. Vite da Copertina ha raccolto 142.000 spettatori con l’1.2%. Su TV2000 Rosario in Diretta da Lourdes segna 606.000 spettatori con il 4.7%.

Seconda Serata

In calo Barbareschi. Bene Chiambretti.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 855.000 spettatori con il 7.7% di share. S’è Fatta Notte ha raccolto 342.000 spettatori con il 5.3%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 611.000 spettatori pari ad uno share del 15.5%. Su Rai2 Vieni a Vivere a Napoli segna 435.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai 3 In Barba a Tutto segna 774.000 spettatori con il 5.1%. TG3 Lineanotte ha informato 484.000 spettatori con il 5.7%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 534.000 spettatori con l’8.2% (presentazione di 8 minuti: 796.000 – 6.5%). Su Rete 4 Amami è stato scelto da 183.000 spettatori con il 4% di share.

