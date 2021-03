PIPPITEL! LA FICTION DI RAI 1 “MÀKARI” DOMINA LA PRIMA SERATA CON IL 26.% DI SHARE E OLTRE 6 MILIONI DI SPETTATORI – SI DIFENDE “L’ISOLA DEI FAMOSI” CHE RECUPERA RISPETTO ALLA PUNTATA PRECEDENTE: 19.8% DI SHARE CON POCO MENO DI TRE MILIONI E MEZZO DI SPETTATORI – PORRO SU RETE 4 CON “QUARTA REPUBBLICA” AL 4.5%, SU RAI 3 "PRESA DIRETTA" AL 4.4% - AMADEUS (20.3%), “STRISCIA” (17.4%), PALOMBA (4.5%), GRUBER (7.6%)

Nella serata di ieri, lunedì 22 marzo 2021, su Rai1 la terza puntata della fiction Makari ha appassionato 6.389.000 spettatori pari al 26.5%. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.07 – il terzo appuntamento con L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 3.427.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Rai2 Uno, Nessuno, Cento Nino ha interessato 1.113.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Red 2 ha intrattenuto 1.590.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.122.000 spettatori pari ad uno share del 4.4% (presentazione di 14 minuti: 1.121.000 – 4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 938.000 spettatori con il 4.5% di share (I Saluti di 11 minuti: 397.000 – 4.7%).

Su La7 Donnie Brasco ha registrato 398.000 spettatori con uno share dell’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 578.000 spettatori con il 2.2%. A seguire 4 Hotel raggiunge 287.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove The Rock ha raccolto 358.000 spettatori con l’1.6%. Sul 20 Mine segna 475.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai4 Underwold – Il Risveglio registra 315.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai Movie The Salvation raccoglie 524.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai Storia Storia delle Nostre Città segna 77.000 spettatori con lo 0.3%. A seguire E’ L’Italia Bellezza raccoglie 71.000 spettatori con lo 0.3%. Su Sky Cinema 1 Honest Thief raccoglie 186.000 spettatori pari allo 0.7%.

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus supera il 20%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.728.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.914.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 969.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.438.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.346.000 spettatori con il 5%.

Un Posto al Sole raccoglie 1.795.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.244.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 1.178.000 spettatori (4.1%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.140.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 539.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 555.000 spettatori con il 2%.

Preserale

Lie To Me esordisce con lo 0.7%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.526.000 spettatori (19.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.372.000 spettatori (24.1%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.728.000 spettatori (15.9%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.227.000 spettatori (19.6%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 602.000 spettatori (3%), NCIS segna 1.036.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 819.000 spettatori con il 4.1%. CSI Miami ha ottenuto 805.000 spettatori (3.3%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.581.000 spettatori con il 15.4%. Blob segna 1.379.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 854.000 individui all’ascolto (3.4%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 150.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 341.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime Mattina

La Santa Messa di Tv2000 al 5.1%.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 614.000 telespettatori con il 12.4% mentre Uno Mattina raccoglie 1.094.000 spettatori con il 16.9%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 995.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.104.000 spettatori (17.1%), nella prima parte, 1.064.000 spettatori (17.4%( nella seconda parte e 928.000 spettatori (15.2%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 237.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia 1 Chicago PD ottiene un ascolto di 276.000 spettatori (4.3%).

Su Rai3 Agorà convince 536.000 spettatori pari all’8.3% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 371.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 138.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 223.000 spettatori con il 3.7%. A seguire Coffee Break ha informato 273.000 spettatori pari al 4.4%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 43.000 spettatori con lo 0.6%. Su Rai YoYo alle 8.40 Le Avventure di Paddington segna 174.000 spettatori pari al 2.6%. Su Tv2000 la Santa Messa raccoglie 342.000 spettatori pari al 5.1%.

Daytime Mezzogiorno

Testa a testa tra Elisir e la prima parte de I Fatti Vostri.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.090.000 spettatori con il 15%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.864.000 spettatori con il 14.1% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.626.000 telespettatori con il 16.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 532.000 spettatori con il 6.9%, nella prima parte, e 996.000 spettatori con l’8.2%, nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD raccoglie 408.000 spettatori con il 4.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.176.000 spettatori con il 6.8%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.104.000 spettatori con il 7%.

Su Rai3 Elisir ha interessato 522.000 spettatori con il 6.9%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.169.000 spettatori (11.1%). Quante Storie ha raccolto 833.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 205.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 695.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 360 .000 spettatori con share del 4.9% nella prima parte, e 553.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 101.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Pomeriggio

Risultatone per Uomini e Donne.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.808.000 spettatori pari al 12.7% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.201.000 spettatori con il 18%. Il TG1 ha informato 1.658.000 spettatori con il 14.1%. La Vita Diretta ha raccolto 2.369.000 spettatori con il 17.2% (presentazione: 1.861.000 – 15.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.979.000 spettatori con il 17.5%. Una Vita ha convinto 2.880.000 spettatori con il 18.4% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.221.000 spettatori con il 24.1% (finale: 2.680.000 – 21.8%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.597.000 spettatori (21.2%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.508.000 spettatori con il 20.8%.

Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 2.347.000 spettatori pari al 19.7% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.154.000 spettatori con il 17.2%, nella prima parte, a 2.342.000 spettatori con il 16% nella seconda parte (Social: 2.065.000 spettatori – 13.1%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 529.000 spettatori con il 3.5%. Detto Fatto ha ottenuto 547.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 902.000 spettatori (5.6%), nel primo episodio, 888.000 spettatori (5.8%), nel secondo episodio e 675.000 spettatori (4.8%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 447.000 spettatori (3.6%). Il doppio episodio di Modern Family ha raccolto 354.000 spettatori con il 2.9%. Friends ha appassionato 402.000 spettatori con il 3%.

Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 453.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.074.000 spettatori con il 18.8%. #Maestri ha coinvolto 505.000 spettatori pari al 4.1%. Il Grande Freddo segna 622.000 spettatori e il 5.1%. Aspettando… Geo ha registrato 978.000 spettatori con l’8.2%. Geo ha raccolto 1.581.000 spettatori e l’11%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 959.000 spettatori con il 6.4%. Su La7 Tagadà ha interessato 443.000 spettatori (share del 3.4%). Tagadoc ottiene 190.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 The Sand Dune ha ottenuto 215.000 spettatori con l’1.8%. Vite da Copertina ha raccolto 132.000 spettatori con l’1%. Su Tv2000 il Rosario in Diretta da Lourdes raccoglie 765.000 spettatori pari al 5.2%.

Seconda Serata

Iannacone riparte dal 5.1%.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 1.305.000 spettatori con l’11.4% di share. A seguire S’è Fatta Notte ottiene 441.000 spettatori con il 6.5%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 796.000 spettatori pari ad uno share del 18.8%. Su Rai2 Ve ne Siete Mai Accorti? segna 453.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai 3 Che Ci Faccio Qui segna 814.000 spettatori con il 5.1%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 449.000 spettatori con il 6.8% (presentazione di 20 minuti: 634.000 – 4.6%). Su Rete 4 Cerimonia Segreta è stato scelto da 177.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Our Godfather – La Vera Storia di Tommaso Buscetta segna 167.000 spettatori e il 2.3%.

