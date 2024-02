PIPPITEL! - IL FILM "CALIFANO" CONQUISTA LA PRIMA SERATA DI IERI CON IL 22.8% DI SHARE. SU RAI 1 SI SONO SINTONIZZATI 4.1 MILIONI DI TELE-MORENTI - "CHE TEMPO CHE FA" SEGNA IL 9.5% NELLA PRIMA PARTE E L'8.6% NELLA SECONDA - LO "SHOW DEI RECORD", SU CANALE 5, OTTIENE IL 14.3%, 2.1 MILIONI DI PERSONE - "REPORT" 8.1% - "DOMENICA IN - SPECIALE SANREMO": 38.5% - 40.8% - 34.9% - "CHESARÀ" DI SERENA BORTONE, CON L'OSPITATA DI DAGO, ARRIVA AL 4.2% (857MILA SPETTATORI...)

Nella serata di ieri, domenica 11 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:38 alle 23:37 – il film tv Califano ha conquistato 4.174.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale5 – dalle 21:33 alle 00:46 – la seconda puntata de Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 2.164.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 794.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 790.000 spettatori (4%). Su Italia1 La mummia ha collezionato 996.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rai3, dopo una presentazione (1.378.000 – 6.5%), Report ha raccolto davanti al video 1.604.000 spettatori con l’8.1% (Plus: 1.051.000 – 6.4%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 567.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Il cliente ha interessato 363.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 Petra in replica ha registrato 404.000 spettatori con il 2.1%.

Sul Nove, preceduto da un’anteprima (1.161.000 – 5.7%), Che Tempo Che Fa segna 1.998.000 spettatori con il 9.5% nella prima parte e 1.166.000 spettatori con l’8.6% nella seconda parte chiamata Il Tavolo (L’Importante È Finire: 377.000 – 6.4%). Sul 20 Shoot’em up – Spara o muori! ha coinvolto 274.000 spettatori con l’1.4%. Su Iris U-571 ha ottenuto 283.000 spettatori (1.5%). Su RaiMovie Belle & Sebastien – L’avventura continua interessa 209.000 individui (1%). Su RaiPremium Il lato oscuro della mia matrigna intrattiene .000 spettatori (%). Su TopCrime Maigret e Felicie appassiona 289.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time

Su Rai1 Dietrofestival fa sintonizzare 5.586.000 spettatori pari al 26.4%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 3.088.000 spettatori (14.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.239.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Chesarà… arriva a 857.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha convinto 502.000 spettatori (2.4%) nella prima parte e 516.000 spettatori (2.4%) nella seconda parte. Su La7 Uozzap! convince 562.000 spettatori pari al 2.7%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 664.000 spettatori (share del 3.2%).

Preserale

Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha raccolto 1.743.000 spettatori (10.7%) mentre Avanti un Altro! Story ha intrattenuto 2.669.000 spettatori (14.7%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha registrato 679.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 542.000 spettatori (2.7%) nella seconda parte dal nome ‘Tempi Supplementari’. Su Italia1 Freedom Pills segna 297.000 spettatori (2%). Dopo Studio Aperto, Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 525.000 spettatori (3%) mentre C.S.I. Miami ha siglato 748.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.413.000 spettatori con il 12.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha appassionato 484.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Bad Company – Protocollo Praga ottiene 225.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Cucine da Incubo raduna 270.000 spettatori (1.7%) e 4 Ristoranti si porta a 425.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Little Big Italy segna 280.000 spettatori (1.7%) e Che Tempo Che Farà raccoglie 488.000 spettatori (2.6%).

Daytime Notte/Mattina

Su Rai1 – dalle 2:00 alle 2:42 – l’ultima parte della finale del 74° Festival di Sanremo ha raccolto 8.465.000 spettatori pari all’89.6% di share. A seguire Milleeunlibro Scrittori in TV ha registrato 867.000 spettatori (36.9%). Uno Mattina in Famiglia – Speciale Sanremo ha convinto 326.000 spettatori (17.7%) nella presentazione, 890.000 spettatori (27.6%) nella prima parte, 2.480.000 spettatori (38.8%) nella seconda parte e 2.933.000 spettatori (38%) nella terza parte. Tra la presentazione e la prima parte il TG1 delle 7, dalla durata di 5 minuti, ha dato il buongiorno a 489.000 spettatori (21.8%) mentre tra prima e seconda parte il TG1 delle 8, dalla durata maggiore, ha interessato 1.564.000 spettatori (33.5%) e all’interno della seconda parte il TG1 delle 9, dalla durata di 4 minuti, ha informato 2.593.000 spettatori (38.5%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 302.000 spettatori (13.2%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 790.000 spettatori con il 15.4%.

I misteri del Santo Sepolcro sigla 548.000 spettatori (7.6%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 729.000 telespettatori con il 9.4% di share. Su Rai2 TG2 Dossier accoglie 87.000 spettatori (1.4%) e Radio2 Happy Family Rewind ha tenuto compagnia a 119.000 spettatori con l’1.6% (Saluti a 167.000 e il 2.2%). Su Italia1 The Looney Tunes Show raccoglie 59.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 96.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio. Due Uomini e 1/2 sigla 70.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio, 92.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio e 145.000 spettatori (1.9%) nel terzo episodio mentre Will & Grace colleziona 176.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 209.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio.

Su Rai3 Sorgente di vita raduna 37.000 spettatori (1.4%) mentre Sulla via di Damasco convince 46.000 spettatori (1.2%). Agorà Weekend ha raccolto 176.000 spettatori con il 3% (presentazione a 75.000 e l’1.6%) e Mi Manda RaiTre – Storie ha interessato 271.000 spettatori pari al 3.6% (presentazione a 184.000 e il 2.6%) mentre O Anche No è la scelta di 145.000 spettatori (1.9%). Su Rete4 il doppio episodio di Poirot ha coinvolto 65.000 spettatori (1.1%) mentre Casa Vianello ha divertito 116.000 spettatori (1.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 79.000 spettatori con il 3% nelle News e, dopo il TG La7 a 184.000 spettatori (5%), di 157.000 spettatori con il 2.5% nel Dibattito.

Camera con Vista è la scelta di 99.000 spettatori (1.3%) mentre Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso interessa 57.000 spettatori (0.7%). Su Tv8 Natale a Greenpine Grove realizza un ascolto di 45.000 spettatori (share dello 0.7%) mentre Finché Natale non vi separi fa compagnia a 143.000 spettatori (share dell’1.8%). Sul Nove Blue Planet II raduna 118.000 spettatori (1.7%) e 141.000 spettatori (1.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.284.000 spettatori con il 25.4%. Al suo interno la Santa Messa raduna 2.080.000 spettatori con il 24.1% e l’Angelus raccoglie 2.472.000 spettatori con il 23.1%. Linea Verde ha registrato 3.376.000 spettatori con il 24% (breve presentazione: 2.494.000 – 20.5%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 756.000 spettatori (9%) e 1.087.000 spettatori (12%) mentre Melaverde raccoglie 2.013.000 spettatori con il 16.9%. Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 411.000 spettatori con il 5.2% nella presentazione, 772.000 spettatori con l’8.9% nella prima parte e 1.117.000 spettatori con il 9.6% nella seconda parte (tra presentazione e prima parte TG Sport Giorno a 591.000 e il 7.1%).

Su Italia1 Young Sheldon ha intrattenuto 238.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio, 228.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio e 253.000 spettatori (2.4%) nel terzo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 811.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Timeline è la scelta di 237.000 spettatori (3%) mentre il TG3 delle 12 registra 563.000 spettatori (5.2%) e L’oro d’Italia raccoglie 323.000 spettatori (2%). Su Rete4, dopo una presentazione (154.000 – 2%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 273.000 spettatori con il 3.2%. Dopo il TG, Il ritorno di Colombo ha fatto compagnia a 320.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Uozzap! segna 85.000 spettatori (1%) mentre La7 Doc raduna 100.000 spettatori (1%) e L’Aria che Tira – Il Diario raccoglie 171.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 4 Ristoranti sigla 186.000 spettatori (1.8%) e 287.000 spettatori (1.9%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Libri (5.237.000 – 32.7%), Domenica In – Speciale Sanremo ha intrattenuto 4.969.000 spettatori (31.3%) nella presentazione dalle 14:06 alle 14:33, 5.751.000 spettatori (38.5%) nella prima parte dalle 14:33 alle 15:51, 5.656.000 spettatori (40.8%) nella seconda parte dalle 15:56 alle 17:08 e 5.619.000 spettatori (34.9%) nella terza parte dalle 17:19 alle 19:54. Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.564.000 spettatori con il 15.7%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 2.482.000 spettatori (16.6%) mentre Verissimo ha convinto 1.722.000 spettatori (12.5%) nella prima parte e 1.565.000 spettatori (10.4%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. Su Rai2 Paesi che vai ha radunato 368.000 spettatori (2.3%) e Origini ha convinto 331.000 spettatori (2.3%).

I World Aquatics: Nuoto hanno raccolto 453.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 E-Planet raccoglie 403.000 spettatori (2.5%) mentre Dragon – La storia di Bruce Lee ha interessato 317.000 spettatori (2.2%). Magnum P.I. ha collezionato 312.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.076.000 spettatori con il 13%. In Mezz’Ora ha ottenuto 759.000 spettatori (5%) nella prima parte e 451.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Dopo una presentazione (433.000 – 3.1%), Rebus Speciale ha coinvolto 607.000 spettatori con il 4.4% mentre Kilimangiaro ha raccolto 710.000 spettatori (5.2%) nella presentazione, 761.000 spettatori (5.5%) nella prima parte, 841.000 spettatori (5.9%) nella seconda parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 1.142.000 spettatori (7.4%) nell’ultima parte.

Su Rete4 I tre giorni del Condor ha registrato 341.000 spettatori (2.4%) mentre L’assedio di fuoco ha raggiunto 428.000 spettatori (2.9%). Su La7 Vajont – La diga del disonore è visto da 295.000 spettatori (2%) e La7 Doc arriva a 177.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 4 Hotel appassiona 284.000 spettatori (1.8%) mentre la seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby: Irlanda-Italia raccoglie 352.000 spettatori con il 2.5% (primo tempo a 356.000 e il 2.5%, secondo tempo a 348.000 e il 2.5%). Sul Nove Io, Robot segna 287.000 spettatori (1.9%) mentre Una Notte al Museo raccoglie 260.000 spettatori (1.9%).

Seconda Serata

Su Rai1, dopo 7 minuti di TG1 (2.098.000 – 16.8%), Speciale TG1 – Perché Sanremo è Sanremo ha conquistato un ascolto di 998.000 spettatori (share del 13.4%) mentre Applausi arriva a 353.000 spettatori (11%). Su Canale5 TG5 Notte raccoglie 443.000 spettatori con l’11.1%. Su Rai2 La Domenica Sportiva ha raccolto 643.000 spettatori (3.7%) nella presentazione e 784.000 spettatori (7%) mentre L’Altra DS ha siglato 240.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Pressing Speciale segna un netto di 445.000 spettatori pari al 3.8% mentre il Super Bowl (rilevazione dalle 00:22 alle 01:59) raggiunge 338.000 spettatori con il 7.1%.

Su Rai3 In barba a tutto ha raggiunto 418.000 spettatori (3.4%) mentre TG3 Mondo è visto da 203.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 The Las Vegas Job è la scelta di 130.000 spettatori (3.6%) nella prima parte. Su La7 City of Lies – L’ora della verità segna 113.000 spettatori con l’1.5% (all’interno TG La7 Notte a 119.000 e il 2.2%). Su Tv8 Quelle Brave Ragazze convince 155.000 spettatori (1.4%) e 74.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica è la scelta di 135.000 spettatori (3.7%).