Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 3 marzo 2023 vedono, in prima serata su Rai1, la finale della terza stagione di The Voice Senior con Antonella Clerici conquistare il 23.6% battendo la quarta puntata della fiction Buongiorno Mamma con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta che ha ottenuto il 17.4%, in calo rispetto a sette giorni fa. Continua invece sulla Terza Rete l'esangue agonia dei documentari Rai, questa volta con Souvenir D'Italie arenatosi al 2.7% di share (aridatece Duilio Giammaria!). Fratelli di Crozza sul Nove, con Maurizio Crozza, è dal canto suo più visto del circoletto di Propaganda Live su La7, e attira lo stesso numero di spettatori di Quarto Grado su Rete4.

In access prime time, Amadeus conquista il 22.9% mentre Striscia ottiene il 18.5%, e Marco Damilano raccoglie il 6.7% battuto da Lilli Gruber con il 7.5%. Palombelli calamita il 4.5% e il 4.1%, e Tg2 Post il 4%. In fascia mattutina, bene su Rai2 I Fatti Vostri di Guardì-Sottile-Falchi che raggiungono ancora una volta la doppia cifra.

Ma vediamo di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: The Voice Senior 3.644.000 spettatori (23.6%). Canale5: Buongiorno, Mamma! 2 (quarta puntata) 2.867.000 spettatori (17.4%). Rai2: N.C.I.S. 814.000 spettatori (4.1%), N.C.I.S. Hawai’i 627.000 (3.6%). Italia1: John Wick – Capitolo 2 946.000 spettatori (5.3%). Rai3: Souvenir d’Italie 504.000 spettatori (2.7%). Rete4: Quarto Grado 1.083.000 spettatori (7.5%). La7: Propaganda Live 833.000 spettatori (5.8%). Tv8: 4 Ristoranti 347.000 spettatori (2.1%). Nove: Fratelli di Crozza 1.093.000 spettatori (5.8%).

Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.617.000 spettatori (22.9%). Canale5: Striscia la Notizia 3.736.000 spettatori (18.5%). Rai2: Tg2 Post 808.000 spettatori (4%). Italia1: N.C.I.S. 1.292.000 spettatori (6.4%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.355.000 spettatori (6.7%), Un Posto al Sole 1.635.000 spettatori (8.1%). Rete4: Stasera Italia 904.000 spettatori (4.5%) nella prima parte, 824.000 (4.1%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.520.000 spettatori (7.5%). Tv8: 100% Italia 466.000 spettatori (2.3%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 619.000 spettatori (3.1%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.217.000 spettatori (23%), L’Eredità 4.583.000 spettatori (27%). Canale5: Avanti il Primo 2.374.000 spettatori (17.8%), Avanti un Altro 3.533.000 spettatori (21.4%). Rai2: Hawaii Five-0 521.000 spettatori (3.3%), The Rookie 664.000 spettatori (3.5%). Italia1: C.S.I. 632.000 spettatori (3.5%). Rai3: Tg Regione 2.529.000 spettatori (14.2%), Blob 957.000 spettatori (5%), Caro Marziano 1.095.000 spettatori (5.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 814.000 spettatori (4.2%). La7 Lingo – La Prima Sfida: 193.000 spettatori (1.4%), Lingo – Parole in Gioco 281.000 (1.7%). Tv8: Home Restaurant 319.000 spettatori (1.8%). Nove: Cash or Trash 364.000 spettatori (2.1%).

Seconda serata

Rai1: Tv7 694.000 spettatori (13.1%). Canale5: Station 19 565.000 spettatori (7%). Rai2: ATuttoCalcio 283.000 spettatori (2.2%). Italia1: Mad Max: Fury Road 306.000 spettatori (4.1%). Rai3: Ossi di Seppia 258.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio, 208.000 spettatori (1.7%) nel secondo. Rete4: Music Line 269.000 spettatori (7%). La7: TgLa7 Notte 234.000 spettatori (5.3%). Tv8: 4 Hotel 177.000 spettatori (2.7%), 134.000 (4.1%). Nove: Accordi & Disaccordi 410.000 spettatori (3.1%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 321.000 spettatori (12.1%), Tg1 Ore 7.00 416.000 spettatori (9.8%), TgUnomattina 694.000 spettatori (12.9%), Tg1 Ore 8.00 1.082.000 (20.2%), Unomattina 885.000 spettatori (19.3%), Storie Italiane (prima parte) 833.000 spettatori (19.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 631.000 spettatori (18.8%), Tg5 Mattina 1.053.000 (19.7%), Mattino Cinque News 1.025.000 spettatori (21.5%) nella prima parte, 836.000 (19.4%) nella seconda. Rai2: Viva Rai2 846.000 spettatori (15.9%), …E Viva il Videobox 276.000 (5.2%), Tg2 Ore 8.30 306.000 spettatori (6%), Radio2 Social Club 303.000 spettatori (6.5%), Tg2 Ore 10.00 229.000 spettatori (5.3%), Campionati Mondiali di Sci 326.000 spettatori (6.8%). Italia1: Chicago Fire 174.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio, 237.000 spettatori (5.5%) nel secondo, Chicago P.D. 275.000 spettatori (5.7%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 419.000 spettatori (10.2%), TgR Buongiorno Regione 581.000 spettatori (10.5%), Agorà 305.000 spettatori (6.2%), presentazione 332.000 (6.2%), Extra 225.000 (5.2%). Rete4: Miami Vice 66.000 spettatori (1.4%), Hazzard 65.000 spettatori (1.5%). La7: Omnibus 169.000 spettatori (3.4%), Coffee Break 157.000 (3.6%).

