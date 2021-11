PIPPITEL - IL FLOP DELLA NAZIONALE CON L’IRLANDA DEL NORD È STATO VISTO IN DIRETTA DA 10 MILIONI E 775MILA ITALIANI. LA PARTITA DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI HA FATTO IL 40,1% DI SHARE DOPPIANDO IL “GRANDE FRATELLO VIP” (19%). MA DOPO I FISCHIO FINALE C'È MONICA MAGGIONI E RAI1 TRACOLLA - REPORT (7,7%) - PORRO (4,2%) – MORGAN FA FARE IL RECORD STAGIONALE A SERENA BORTONE (15,5%) – PALOMBA (3,8-2,8%) - GRUBER (4,5%)

1 - MAGGIONI PERDE 34 PUNTI DI SHARE DOPO L'ITALIA

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Gli ascolti Tv e i dati Auditel, in prima serata, vedono la partita della Nazionale valevole per la qualificazioni ai campionati mondiali del 2022 Irlanda del Nord-Italia conquistare 10.775.000 spettatori pari al 40.1% (totale pre e post gara: 9.082.000 – 35%). Su Canale 5, Il Grande Fratello Vip 6 ha retto il colpo totalizzando 3.103.000 spettatori con il 19% di share (GF Vip Night: 1.421.000 – 32.3%, GF Vip Live: 699.000 – 19.5%).

Quanto agli altri programmi della serata, Report su Rai3 raduna 1.896.000 spettatori con il 7.7% (presentazione: 1.203.000 – 4.4%), su Italia 1 Le Iene Presentano – L’Omicidio di Serena Mollicone: Un Mistero lungo vent’anni informa 1.067.000 spettatori con il 6% (880.000 – 3.2%), e su Rete4 Quarta Repubblica con Nicola Porro segna 772.000 spettatori con il 4.2% di share.

Il dato più eclatante, tuttavia è quello della seconda serata di Rai1. Malgrado il traino monstre della partita di calcio, infatti, Monica Maggioni - in pole position per dirigere il Tg1 - con il suo Sette Storie racimola solo il 6.1% di share con 867.000 individui all'ascolto, perdendo d'un botto dieci milioni di spettatori e 34 punti di share rispetto a Irlanda del Nord-Italia. Un record negativo senza precedenti.

Complice il deludente risultato di Sette Storie, nonostante il boom in prime time grazie al calcio, Rai1 in seconda serata viene battuta da Rai3 sia con La Versione di Fiorella condotto da Fiorella Mannoia (6.2% - 885.000 spettatori) sia in percentuale da Tg3 Linea Notte (6.4% - 543.000 spettatori). Non esattamente un biglietto da visita vincente da parte della Maggioni, per andare a dirigere il Tg1...

2 - ASCOLTI TV 16 NOVEMBRE 2021

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 15 novembre 2021, su Rai1 l’incontro decisivo per le Qualificazioni ai Mondiali Irlanda del Nord-Italia ha appassionato 10.775.000 spettatori pari al 40.1% (pre e post gara nel complesso: 9.082.000 – 35%).

Su Canale 5 – dalle 21.36 all’1.24 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.103.000 spettatori pari al 19% di share (GF Vip Night di 10 minuti: 1.421.000 – 32.3%, GF Vip Live di 5 minuti: 699.000 – 19.5%).

Su Rai2 Miracoli dal Cielo ha interessato 1.164.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Le Iene Presentano – L’Omicidio di Serena Mollicone: Un Mistero lungo vent’anni ha intrattenuto 1.067.000 spettatori pari al 6% (anteprima dalle 21.18 alle 21.37: 880.000 – 3.2%).

Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.896.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%(presentazione di 13 minuti: 1.203.000 – 4.4%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 772.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 360.000 spettatori con uno share dell’1.5% (presentazione di 21 minuti: 469.000 — 1.7%).

Su Tv8 Io Prima di Te segna 381.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 335 .000 spettatori con l’1.3%, nel primo episodio, e 185.000 spettatori con l’1.4%, nel secondo episodio in replica.

Su Rai4 Inheritance – Eredità registra 251.000 spettatori con l’1%. Su Rai5 Nessun Dorma segna 42.000 spettatori con lo 0.2%. Su Rai Premium Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha ottenuto 379.000 spettatori con l’1.6%. Su Iris Una Folle Passione segna 347.000 spettatori con l’1.4%. Su La5 The Blind Side segna 274.000 spettatori con l’1.3%.

Ascolti TV Access Prime Time

Upas non si fa scalfire dalla Nazionale.

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.092.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 954.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.118.000 spettatori con il 4.2%.

Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.494.000 spettatori (6%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.717.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 973.000 individui all’ascolto (3.8%), nella prima parte, e 764.000 spettatori (2.8%), nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.209.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 316.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 344.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Funzionano solo le ammiraglie e l’informazione di Rai3.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.337.000 spettatori (19.5%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.731.000 spettatori (23.1%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.406.000 spettatori (14.9%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.894.000 spettatori (19.6%).

Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 514.000 spettatori (2.7%) mentre NCIS New Orleans ha raccolto 761.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 512.000 spettatori con il 2.8%. CSI ha ottenuto 613.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.210.000 spettatori con il 15.2%.

Blob segna 1.328.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 877.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 171.000 spettatori (share dell’1.1%), nel primo episodio, e 218.000 spettatori (share dell’1.1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 244.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 236.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Buongiorno Regione al 15.2% mentre a quell’ora Uno Mattina viaggia all’11.1%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 551.000 telespettatori con l’11.1%, nella lunga presentazione, e a 1.070.000 spettatori con il 19.4%. Dopo il breve tg (819.000 – 15.7%), la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 943.000 spettatori (17.7%).

Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 1.017.000 spettatori con il 18.5%, nella prima parte, e 974.000 spettatori con il 18.7% nella seconda parte (I Saluti: 957.000 – 17.3%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 263.000 spettatori con il 4.8%.

Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 118.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 833.000 spettatori pari al 15.2%. Agorà convince 475.000 spettatori pari all’8.6% di share.

A seguire Agorà Extra ha raccolto 368.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 99.000 spettatori (1.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 186.000 spettatori con il 3.5%. A seguire Coffee Break ha informato 182.000 spettatori pari al 3.4%.

Daytime Mezzogiorno

Si allarga la distanza tra Clerici e Palombelli.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.039.000 spettatori con il 15.8%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.624.000 spettatori con il 14.4%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.661.000 telespettatori con il 19.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 600.000 spettatori (8.2%), nella prima parte, e 1.002.000 spettatori (9.3%), nella seconda parte.

Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 143.000 spettatori con il 2%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 623.000 spettatori con il 4.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 743.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Elisir segna 412.000 spettatori con il 6.2% (presentazione: 289.000 – 5.1%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.030.000 spettatori (11.3%). Quante Storie ha raccolto 825.000 spettatori (6.4%).

Le Storie di Passato e Presente ha interessato 730.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 133.000 spettatori con il 2%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 214.000 spettatori con l’1.8%. La Signora in Giallo ha ottenuto 573.000 (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 344 .000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte, e 487.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Tra l’ospitata di Morgan e il tennis su Rai2, la Bortone segna il record stagionale.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 2.076.000 spettatori pari al 15.5% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.205.000 spettatori con il 19.2%. Dopo il TG1 Economia (1.828.000 – 16%), Vita in Diretta ha raccolto 2.155.000 spettatori (17.7%), nella presentazione, e 2.582.000 spettatori (18.5%).

MORGAN A OGGI E UN ALTRO GIORNO

Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.614.000 spettatori con il 17.7%. Una Vita ha convinto 2.526.000 spettatori con il 17.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.812.000 spettatori con il 22.3% (finale: 2.227.000 – 19.4%). Il daytime di Amici ha interessato 2.055.000 spettatori con il 17.9%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.094.000 spettatori con il 18.7%.

Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.909.000 spettatori pari al 15.8% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.697.000 spettatori con il 13.4%, nella presentazione in onda dalle 17.35 alle 17.46, e 2.102.000 spettatori con il 14.9% nella seconda parte (Saluti: 1.784.000 – 11.7%). Su Rai2 – dalle 14.04 alle 15.45 - il torneo ATP di Torino ha raccolto 371.000 spettatori con il 2.8%.

Quelli che il tennis ha ottenuto 276.000 spettatori con il 2.4%. Dalle 16.16 alle 17.12, Quasi Detto Fatto segna 375.000 spettatori con il 3.3%. Una Parola di Troppo ha interessato 372.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 585.000 spettatori (4%), nel primo episodio, 583.000 spettatori (4.1%), nel secondo episodio, e 484.000 spettatori (3.6%), nel terzo episodio.

Young Sheldon segna 359.000 spettatori (3%). Big Bang Theory ha appassionato 300.000 spettatori con il 2.6%. I tre episodi di Due Uomini e Mezzo hanno ottenuto un netto di 236.000 spettatori pari all’1.9%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 197.000 spettatori con l’1.4%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.579.000 spettatori con il 17.5%. #Maestri ha coinvolto 442.000 spettatori pari al 3.8%. Aspettando Geo… ha raccolto 907.000 spettatori con il 7.9%. Geo ha registrato 1.646.000 spettatori con il 12%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 782.000 spettatori con il 5.7%. Su La7 Tagadà interessato 354.000 spettatori con il 2.9% (presentazione 20 minuti: 324.000 – 2.3%). Tagadoc ha raccolto 175.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 Una Bugia per Amore segna 295.000 spettatori con il 2.6%. Vite da Copertina ha raccolto 123.000 spettatori con lo 0.9%.

Seconda Serata

Rai1 crolla al 6.1% dopo la partita.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 867.000 spettatori con il 6.1% di share. S’è Fatta Notte raccoglie 333.000 spettatori con il 3.9%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 563.000 spettatori pari ad uno share del 17.6%. Su Rai2 Il Commissario Lanz segna 378.000 spettatori con il 3.1%.

Performer Italian Cup segna 141.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 La Versione di Fiorella raggiunge 885.000 spettatori con il 6.2%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 543.000 spettatori con il 6.4%. Su Italia1 Interceptor (Mad Max) è visto da 213.000 spettatori 4.6% (rilevazione fino all’1.57). Su Rete 4 Gone è stato scelto da 178.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Rai Sport il post partita di Irlanda del Nord – Italia segna 309.000 spettatori con il 2%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.351.000 (22.5%)

Ore 20.00 6.118.000 (26.3%)

TG2

Ore 13.00 1.959.000 (14.2%)

Ore 20.30 1.342.000 (5.2%)

TG3

Ore 14.25 1.735.000 (12.1%)

Ore 19.00 2.640.000 (13.9%)

TG5

Ore 13.00 2.959.000 (21%)

Ore 20.00 4.510.000 (19%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.240.000 (10.9%)

Ore 18.30 726.000 (4.6%)

TG4

Ore 12.00 324.000 (3.5%)

Ore 18.55 670.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 579.000 (3.9%)

Ore 20.00 1.241.000 (5.2%)

Dati auditel per fasce (share %)

RAI 1 20.9 16.7 16.96 16.24 17.43 21.99 37.19 11.15

RAI 2 4.31 3.45 5.5 7.3 2.98 3.04 4.22 4.08

RAI 3 8.29 11.47 6.85 9.25 7.74 11.48 6.39 7.29

RAI SPEC 5.79 7.1 7.34 6.28 7.03 5.02 3.97 5.88

RAI 39.29 38.73 36.65 39.06 35.18 41.53 51.77 28.4

CANALE 5 17.66 18.56 18.8 18.95 18.61 17.78 12.55 22.82

ITALIA 1 3.93 1.77 1.88 5.17 2.44 2.91 3.74 7.29

RETE 4 3.5 1.15 1.99 4 3.78 3.52 3.17 4.73

MED SPEC 8.08 8.69 8.55 6.74 8.55 7.71 6.93 8.64

MEDIASET 33.18 30.18 31.21 34.85 33.38 31.92 26.39 43.48

LA7+LA7D 3.19 3.78 4.58 3.79 2.73 2.7 3.37 2.69

SATELLITE 12.53 14.81 15.14 11.24 15.44 12.36 8.75 13.2

TERRESTRI 11.81 12.5 12.42 11.06 13.27 11.5 9.72 12.23

ALTRE RETI 24.34 27.31 27.56 22.29 28.72 23.86 18.47 25.43