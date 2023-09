PIPPITEL! - NELLA GUERRA DI REPLICHE DEL SABATO SERA “070” CON RENATO ZERO SU CANALE 5 OTTIENE 1.427.000 SPETTATORI E IL 12.9% DI SHARE E BATTE “BENEDETTA PRIMAVERA” CON LORETTA GOGGI SU RAI1 (11.8%)- IL FILM DI CARLO VERDONE "L'AMORE È ETERNO FINCHÉ DURA" SU RETE4 FA IL 4.7% - AL POMERIGGIO SU RAI3 "REPORT", CON LA QUARTA REPLICA DELLA PUNTATA SU VISIBILIA E LA SANTANCHÈ, HA TOTALIZZATO IL 6.6% (PROGRAMMA PIÙ VISTO DELLA TERZA RETE RAI A PARTE I TG) BATTENDO IN PERCENTUALE ANCHE LE PROVE DELLA MOTO GP...

Marco Zonetti per Dagospia

070 – speciale renato zero 9

Sabato sera televisivo caratterizzato dalla consueta guerra tra repliche fra le reti ammiraglie. E ancora una volta la vittoria è andata a Canale5 che, con il ripasso di 070 con Renato Zero, ha ottenuto 1.427.000 spettatori pari al 12.9% battendo la riproposizione di Benedetta Primavera con Loretta Goggi, Luca e Paolo, che su Rai1 soccombe con 1.307.000 teste e l'11.8%. Il film di Carlo VerdoneL'amore è eterno finché dura su Rete4 (4.7%) ha superato dal canto suo il finale della miniserie Il lato oscuro della mia famiglia (4.6%) e il film di Rai3 Cento giorni a Palermo (3.8%). Ecco la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

benedetta primavera 2

1) 070 (Canale5) - 1.427.000

2) Benedetta Primavera (Rai1) - 1.307.000

3) Windstorm 3 - Ritorno alle origini (Italia1) - 761.000

4) L'amore è eterno finché dura (Rete4) - 608.000

5) Il lato oscuro della mia famiglia (Rai2) - 571.000

6) Cento giorni a Palermo (Rai3) - 455.000

7) Best Eden - Un pianeta da salvare (La7) - 431.000

l’amore e?? eterno finche?? dura

8) Agnelli (Tv8) - 278.000

9) La contessa - il delitto dell'Olgiata - 260.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 totalizza il 18.9% mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate segna il 15.0%. Per l'approfondimento, In Onda Estate su La7 con Marianna Aprile e Luca Telese svetta al 6% mentre Controcorrente con Alessandra Viero su Rete4 con ha siglato il 4.8% e il 5.8% e Tg2 Post Estate il 4.3%.

benedetta primavera 1

Al pomeriggio, da segnalare su Rai3 l'inarrestabile Report condotto da Sigfrido Ranucci che, con la quarta replica della bombastica puntata su Visibilia e Daniela Santanchè, ha totalizzato il 6.6% con 519.000 spettatori, programma più visto della Terza Rete Rai a parte i Tg, battendo in percentuale anche le prove della Moto Gp su Tv8 (6.1%). Le prove della Formula 1 a Monza, dal canto loro, hanno segnato il 9.8%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

070 – speciale renato zero 8

Rai1: Benedetta Primavera ha to 1.307.000 (11.8%) . Canale5: 070 1.427.000 (12.9%). Rai2: Il Lato Oscuro della Mia Famiglia 571.000 (4.6%). Italia1: Windstorm 3 – Ritorno alle origini 761.000 (6.1%). Rai3: Cento giorni a Palermo 455.000 (3.8%). Rete4: L’amore è eterno finché dura 608.000 (4.7%). La7: Best Eden ha to 431.000 (3.8%). Tv8: Agnelli 278.000 (2.3%). Nove: La contessa – Il delitto dell’Olgiata 260.000 (2.1%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.576.000 (18.9%). Canale5: Paperissima Sprint Estate2.050.000 (15%). Rai2: Tg2 Post Estate 591.000 (4.3%). Italia1: N.C.I.S. 829.000 (6.1%). Rai3: Qui Venezia Cinema 392.000 2.9%) Illuminate 374.000 (2.7%). Rete4: Controcorrente Estate ha to 648.000 (4.8%) nella prima parte, 799.000 (5.8%) nella seconda. La7: In Onda Estate 820.000 (6%). Tv8: 4 Ristoranti429.000 (3.2%).

gabriella pession carlo verdone l'amore e' eterno finche' dura

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.800.000 (19.6%), Reazione a Catena ha to 2.880.000 (26.3%). Canale5:, , The Wall – I Protagonisti 1.228.000 (14.1%), The Wall 1.645.000 (15.6%). Rai2: N.C.I.S. Los Angeles 378.000 (3.7%) nel primo episodio e 521.000 (4.2%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 283.000 (3%), C.S.I. Miami 330.000 (2.8%). Rai3: Tg Regione 1.405.000 12.3%), Blob 478.000 3.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 538.000 (4.2%). Tv8: 4 Ristoranti 300.000 (2.7%). Nove: Only Fun – Comico Show 220.000 (1.7%).

Seconda Serata

070 – speciale renato zero 7

Rai1: Amore alle Fiji 369.000 (l’8.9%). Canale5: Tg5 Notte ha to 508.000 (11%). Rai2: Live Davide Van De Sfroos 2022 113.000 (1.3%). Italia1: Scrivimi una canzone 238.000 (3.7%). Rai3: Tg3 Mondo 296.000 (3.5%). Rete4: Vieni avanti cretino 210.000 (3.8%). La7: Intanto 140.000 (2.7%).

DAYTIME

Mattina

l'amore e' eterno finche' dura

Rai1: Azzurro – Storie di Mare 336.000 (11%), Tg1 Ore 8.00 798.000 (20.3%), Tg1 Dialogo 781.000 (18.7%), Weekly 770.000 (18%) nella prima parte, 733.000 (18.5%) nella seconda, Buongiorno Benessere Estate 634.000 (15.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 409.000 17.8%), Tg5 Mattina 1.110.000 (27.2%), Cina – Antico regno naturale 640.000 (15.3%), Il grande dizionario degli animali 448.000 (11.4%). Rai2: Califano. Tutto in un tempo piccolo145.000 (3.5%), Radio2 Happy Family 166.000 (4%) e Bellissima Italia 191.000 (4.9%). Italia1: Friends 80.000 (1.8%) nel primo episodio, 92.000 (2.2%) nel secondo, 95.000 (2.4%) nel terzo, Will & Grace 78.000 (2%) nel primo episodio, 64.000 (1.6%) nel secondo. Rai3: Totò, Peppino e i fuorilegge 128.000 (3.1%), Geo 142.000 3.5%), Il segno delle donne 130.000 3.3%). Rete4: I Cesaroni 2 42.000 (1.1%) nel primo episodio, 64.000 (1.5%) nel secondo, Totò d’Arabia 132.000 (3.1%). La7: Omnibus 156.000 (4.2%), Coffee Break Estate 145.000 (3.7%).

benedetta primavera 3

Mezzogiorno

Rai1: Linea Verde Tour 738.000 (14.8%), Linea Verde Bike 1.077.000 (16.6%), Linea Verde Sentieri 1.726.000 (18.7%) nella prima parte, 1.967.000 (16.9%) nella seconda. Canale5: Forum (il meglio di) 1.140.000 (17.2%). Rai2: Tg Sport 190.000 (4.5%), TgSport Speciale (conferenza stampa di Luciano Spalletti, nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio)214.000 (4.5%), Felicità – La Stagione dell’Amicizia e del Rispetto 287.000 (3.5%). Italia1: Mom 101.000 (2.3%) nel primo episodio, 108.000 (2.2%) nel secondo, 167.000 (2.5%) nel terzo, Sport Mediaset 863.000 (7%). Rai3: Storia delle nostre città 160.000 (3.3%), Tg3 Ore 12.00 621.000 (9%), Sarajevo l’universale 290.000 (2.4%). Rete4:, Il Segreto 149.000 (1.6%), La Signora in Giallo 407.000 (3.3%). La7: L’Aria che Tira Estate – Il Diario 155.000 (2.4%), Like – Tutto Ciò che Piace 196.000 (1.7%).

Pomeriggio

070 – speciale renato zero 5

Rai1: Linea Blu 1.317.000 (11.4%), Passaggio a Nord Ovest 901.000 (9.5%), A Sua Immagine 702.000 (8%) nella prima parte, 698.000 (8.1%) nella seconda, Tg1 781.000 (9.3%), Quello che conta di più 714.000 (9.2%). Canale5: Beautiful 2.438.000 (19.5%), Terra Amara 2.478.000 (21.4%), La Promessa 2.037.000 (20.4%), My Home My Destiny 1.640.000 (18.3%), Love in Aruba 1.118.000 (14%). Rai2: Il Commissario Dupin 376.000 (3.5%), Candice Renoir 470.000 (5.4%), Top – Tutto Quanto fa Tendenza 365.000 (4.7%). Italia1: Freedom Summer 273.000 (2.7%), Lucifer 187.000 (2.4%), Due Uomini e Mezzo 153.000 (2%). Rai3: Tg Regione 2.113.000 (17.3%), Ribelli 461.000 (4.6%), Hudson e Rex 290.000 (3.2%) nel primo episodio, 293.000 (3.4%) nel secondo, Report 519.000 (6.6%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 651.000 (5.8%), La battaglia dei giganti 279.000 (3.3%). La7: La7 Doc – Ramstein, The Pierced Heart 126.000 (1.1%), Cocoon – L’energia dell’universo 130.000 (1.5%), Bad Company – Protocollo Praga 154.000 (1.7%). Tv8: MotoGp – Sprint Race 647.000 (6.1%), Formula 1 – Prove GP Italia e Monza 859.000 (9.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

Ore 13:30 3.168.000 (24.8%)

Ore 20:00 3.182.000 (24.7%)

TG2

Ore 13:00 1.349.000 (11.5%)

Ore 20:30 954.000 (7.1%)

TG3

Ore 14:25 1.394.000 (12%)

Ore 19:00 1.043.000 (10.5%)

070 – speciale renato zero 6

TG4

Ore 11:55 362.000 (5.5%)

Ore 18:55 538.000 (4.2%)

TG5

Ore 13:00 2.732.000 (22.9%)

Ore 20:00 2.329.000 (17.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

Ore 12:25 1.036.000 (11.1%)

Ore 18:30 454.000 (5.5%)

TGLA7

Ore 13:30 527.000 (4.1%)

Ore 20:00 698.000 (5.4%)

070 – speciale renato zero 3 070 – speciale renato zero 1 070 – speciale renato zero 4 benedetta primavera 4