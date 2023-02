14 feb 2023 13:48

PIPPITEL! GLI ITALIANI NON VANNO A VOTARE, FIGURIAMOCI SE SI INFLIGGONO LA POLITICA IN TV: SU LA7 LA MARATONA MENTANA NON VA OLTRE IL 4.3%, SU RETE4 PORRO AL 3.6%. TG3 SPECIALE ELEZIONI FA IL 5.3% E ASFALTA LO SPECIALONE SU RAI2 (3.3%) – IN PRIMA SERATA PARTE BENE SU RAI1 “FIORI SOPRA L'INFERNO” (25.5%). IL “GF VIP” FA IL 19.8%. SU RAI2 IL CUCUZZARO DI “STASERA TUTTO È POSSIBILE” ALL’8.4% - “PRESA DIRETTA” (4.8%) - ZORO (4.2%) – AMADEUS (24.7%) SUPERA “STRISCIA” (17.9%). DAMILANO (6.7%), GRUBER (7.7%), PALOMBA (3.6%)