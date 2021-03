PIPPITEL! GLI “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI PARTONO CON IL BOTTO E CONQUISTANO IL 28.7% DI SHARE: MIGLIOR DEBUTTO DI SEMPRE PER IL SERALE DEL TALENT CHE ATTIZZA 6 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI 1 LA REPLICA DI “IN ARTE NINO” AL 14% - BENE SU RAI 3 CORRADO AUGIAS E LE SUE “CITTÀ SEGRETE” (8%) - SU ITALIA 1 “L’ERA GLACIALE“ AL 5.4% - IL PAPA SUL NOVE CONQUISTA UN MISERO 0.96% - AMADEUS (19.2%),“STRISCIA” (18.4%), GRAMELLINI SU RAI 3 (7%), GENTILI (4.3%), GRUBER (5.6%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

maria de filippi

Nella serata di ieri, sabato 20 marzo 2021, su Rai1 la replica di In Arte Nino ha conquistato 3.576.000 spettatori pari al 14.07% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 0.49 - la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 20 ha raccolto davanti al video 6.016.000 spettatori pari al 28.73% di share (Buonanotte di 5 minuti: 3.066.000 – 35.67%; qui i dati del debutto lo scorso anno). Il talent ha ottenuto 13.552.000 contatti con un picco di 7.064.724 alle 22.

in arte nino

Su Rai2 la quarta stagione di FBI in prima visione ha catturato l’attenzione di 1.508.000 spettatori (5.46%) mentre Blue Bloods ha ottenuto 1.381.000 spettatori (5.15%). Su Italia1 L’era glaciale ha intrattenuto 1.457.000 spettatori con il 5.47% di share. Su Rai3 – dalle 21.59 alle 23.56 - la nuova edizione di Città Segrete ha raccolto davanti al video 1.851.000 spettatori pari ad uno share del 7.99% (presentazione 7 minuti: 1.851.000 – 6.68%).

Su Rete4 Poliziotto Superpiù è stato visto da 947.000 spettatori con il 3.78% di share. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha interessato 505.000 spettatori con il 2.29%. Su Tv8 The Bounce Back – I Passi dell’Amore è stato seguito da 295.000 spettatori con l’1.11% di share. Sul Nove Vizi e Virtù – Conversazione con Papa Francesco segna 255.000 spettatori (0.96%).

Ascolti TV Access Prime Time

citta' segrete

Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 5.243.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha ottenuto 5.045.000 spettatori con il 18.45%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.402.000 spettatori (5.17%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.179.000 spettatori con il 4.39%, nella prima parte, e 1.154.000 spettatori con il 4.21% nella seconda parte. Su Rai3 Le Parole della Settimana ha interessato 1.942.000 spettatori pari al 7.08% di share (presentazione: 1.482.000 – 5.6%). Su La7 Otto e Mezzo ha ottenuto 1.542.000 spettatori con il 5.66%. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 465.000 spettatori pari all’1.7%. Sul Nove Fratelli di Crozza segna 414.000 spettatori pari all’1.6%.

vizi e virtu – conversazione con papa francesco

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.607.000 spettatori (18.63%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 5.235.000 spettatori (23.07%). Su Canale 5 Avanti Il Primo segna 2.789.000 spettatori (15.17%) mentre Avanti un Altro raccoglie 4.111.000 spettatori (18.64%). Su Rai2 Dribbling ha appassionato 476.000 spettatori (2.2.7%). Hawaii Five O segna 980.000 telespettatori (3.95%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 791.000 spettatori (3.26%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 835.000 spettatori con il 3.42%. Su Rai3 TGR ha raccolto 3.466.000 spettatori con il 14.71%. Blob segna 1.246.000 spettatori con il 4.92%. Su La7 - dalle 19.34 alle 19.49 - Anteprima Downton Abbey ha appassionato 154.000 spettatori (share dello 0.66%).

amici 1

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno ha raccolto 156.000 spettatori con il 7.96%. Uno Mattina in Famiglia ha interessato 1.594.000 spettatori con il 21.79%, nella prima parte, 1.432.000 spettatori con il 19.22% nella seconda parte, e 1.387.000 spettatori con il 18.57% nella terza parte. Buongiorno Benessere ha portato a casa un a.m. di 1.253.000 spettatori pari ad uno share del 15.95%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.199.000 spettatori con il 18.07% e i documentari di Planet raccolgono un ascolto di 474.000 telespettatori con il 6.35% di share. Su Rai2 la serie I Durrell ha tenuto compagnia a 205.000 spettatori (2.75%). Su Italia1 The Vampire Diaries segna 114.000 spettatori con l’1.52%, nel primo episodio, e 113.000 spettatori con l’1.49%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Elisir convince .000 spettatori con il % di share. Su Rete 4 Il Giudice Mastrangelo ha coinvolto 185.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 276.000 spettatori con il 4.49% di share.

in arte nino 2

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Passaggio a Nord Ovest ha raccolto 1.578.000 spettatori (15.51%). Linea Verde Life ha intrattenuto 2.860.000 spettatori (17.37%). Su Canale 5 Forum ha interessato 1.496.000 spettatori con il 13.38%. Su Rai2 Shakespeare & Hathaway ha raccolto 216.000 spettatori con il 2.43%. Domani è Domenica ha ottenuto 450.000 spettatori con il 3.37%. Su Italia1 The Vampire Diaries segna l’1.93% con 176.000 spettatori. Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 1.279.000 spettatori con il 6.55%. Su Rai3 I Grandi Protagonisti registra 000 spettatori con uno share dell’%. Su Rete4 Il Segreto ha raccolto 217.000 spettatori con l’1.42%. Sempre Verde ha ottenuto 275.000 (1.42%). Su La7 Like Tutto Ciò che Piace è stata scelta da 157.000 spettatori con lo 0.87di share.

Daytime Pomeriggio

amici 2

Su Rai1 Linea Bianca ha ottenuto 2.305.000 spettatori con il 12.17%. TV7 ha raccolto 1.173.000 spettatori con il 6.95%. A Sua Immagine ha raccolto un ascolto medio di 985.000 spettatori pari al 6.14%, nella prima parte e 853.000 spettatori con il 5.45%, nella seconda parte. Italia Sì ha intrattenuto 1.464.000 spettatori pari ad uno share del 9.69%, nella prima parte, e 1.912.000 spettatori pari ad uno share dell’11.52%, nella seconda parte. . Su Canale 5 Beautiful ha raccolto 2.951.000 spettatori (14.98%). A seguire Amici di Maria De Filippi Aspettando Stasera ha convinto 3.138.000 spettatori con il 17.69% (presentazione di 7 minuti: 3.038.000 – 15.54%).

l’era glaciale 3

Verissimo ha appassionato 2.891.000 spettatori (18.57%), nella prima parte, e 2.695.000 spettatori (16.68%), nella seconda parte. Su Rai2 la Milano – Sanremo ha convinto .000 spettatori (%). Stop and Go segna il % con 000 spettatori. Magazzini Musicali ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 I Griffin raccoglie .000 spettatori. A seguire The Flash ha convinto .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’informazione dei TGR ha interessato .000 spettatori con il %. Presa Diretta ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum ha registrato .000 spettatori con il %. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato .000 spettatori (share dell’%).

Seconda Serata

amici 3

Su Rai 1 Ciao Maschio ha conquistato un ascolto di 1.085.000 spettatori pari ad uno share del 7.56%. Su Canale 5 Speciale TG5 – Nino 100 Anni Fa ha intrattenuto 1.298.000 spettatori con il 23.03% di share. Su Rai2 Instinct segna 000 spettatori (%). Su Italia1 I Simpson segna un netto di .000 ascoltatori con il % di share. Su Rai 3 Un Giorno in Pretura è visto da .000 spettatori (%). Su Rete 4 A Dangerous Man – Solo Contro Tutti è la scelta di 000 spettatori (%).

l’era glaciale 1 l’era glaciale sid era glaciale

amici 4 sabrina ferilli ad amici citta' segrete 1