PIPPITEL! “I BASTARDI DI PIZZOFALCONE” NON HANNO RIVALI: RAI 1 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON 4.4 MILIONI DI SPETTATORI E IL 21.5% DI SHARE – SU CANALE5 LE SORTI DEI MORTI DI FAMA DEL “GRANDE FRATELLO VIP” AL 19.2% CON 2.8 MILIONI DI SPETTATORI . SU RAI3 “PRESADIRETTA” AL 5.4%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 4.9% - AMADEUS (19.1%), IL RITORNO DI “STRISCIA LA NOTIZIA” AL 19.8%, PALOMBA (4.3%), GRUBER (6.8%)

Fabio Fabretti per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, lunedì 27 settembre 2021, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha conquistato 4.458.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip – dalle 21:51 all’1:13 – ha incollato davanti al video 2.828.000 spettatori con uno share del 19.2% (Night dall’1:18 all’1:26 a 1.171.000 e il 27.4%, Live dall’1:31 all’1:41 a 650.000 e il 18.3%). Su Rai2 Il giustiziere della notte ha interessato 1.206.000 spettatori (5.4%).

Su Italia1 The Foreigner ha raccolto 1.080.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Presadiretta è visto da 1.186.000 spettatori pari al 5.4% (presentazione a 975.000 e il 4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 823.000 spettatori (4.9%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare in replica registra 363.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 Creed – Nato per combattere segna 365.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 361.000 spettatori (2%). Su Iris Cuori ribelli è scelto da 339.000 spettatori (1.7%). Su RaiMovie I magnifici sette arriva a 458.000 spettatori (2.1%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.620.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.790.000 spettatori pari al 19.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 881.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.224.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.472.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole da 1.722.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.010.000 individui all’ascolto (4.3%) nella prima parte e 889.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.643.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 291.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 434.000 spettatori (1.8%). Su La5 Uomini e Donne – dalle 19:51 alle 21:15 – arriva a 308.000 spettatori pari all’1.4% (Finale a 317.000 e l’1.3%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 347.000 spettatori (1.5%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.726.000 spettatori pari al 21.2%, mentre L’Eredità è visto da 4.241.000 spettatori pari al 24.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.836.000 spettatori (14.9%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.893.000 spettatori (17.3%). Su Rai2 Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 306.000 spettatori (2%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 824.000 spettatori (4%).

Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 613.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.691.000 spettatori pari al 14.5%, mentre Blob segna 1.076.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 852.000 spettatori (4%). Su La7 Ghost Whisperer ha totalizzato 92.000 spettatori (0.8%) nel primo episodio e 126.000 spettatori (0.8%) nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco ha conquistato 315.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 605.000 spettatori (12.2%) nella presentazione dalle 7:11 alle 7:55 e 883.000 spettatori (16.9%) dalle 8:37 alle 9:50; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.093.000 spettatori (20.5%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Storie Italiane nella prima parte è seguito da 860.000 spettatori (17.2%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 577.000 spettatori con il 17% e Tg5 Mattina 1.117.000 spettatori con il 20.9%, mentre Mattino Cinque ha raccolto 836.000 spettatori con il 16.1% nella prima parte e 846.000 spettatori con il 17% nella seconda parte (I Saluti a 740.000 e il 14.8%).

Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 182.000 spettatori (3.5%), mentre Tg2 Italia è visto da 161.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 95.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 123.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York è scelto da 121.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio. Su Rai3 Agorà convince 391.000 spettatori pari al 7.5% (presentazione a 383.000 e il 7.2%, Extra a 279.000 e il 5.6%). A seguire Elisir segna 393.000 spettatori pari al 6.8%. Su Rete4 The Closer ha raccolto 98.000 spettatori con il 2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 153.000 spettatori (3%) e Coffee Break di 159.000 spettatori (3.2%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 937.000 spettatori (16.2%). A seguire L’incontro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le Nazionali di pallavolo maschile e femminile Campioni d’Europa è seguito da 1.093.000 spettatori (13%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno – dalle 12:41 alle 13:24 – conquista 1.767.000 spettatori (14.5%). Su Canale5 Forum totalizza 1.347.000 spettatori con il 17.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 246.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 617.000 spettatori (6.1%) nella seconda parte; tra le due parti, dalle 11:28 alle 12:17, Rai Parlamento Speciale raccoglie 209.000 spettatori (3%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 177.000 spettatori (2.5%).

A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 741.000 spettatori (5.9%) e Sport Mediaset a 997.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 informa 1.031.000 spettatori con il 12.7% (Fuori Tg a 854.000 e l’8.6%), Quante Storie conquista 810.000 spettatori (6.8%) e Passato e Presente arriva a 433.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Detective in Corsia ha incollato 163.000 spettatori (2.8%) e, dopo il tg, Il Segreto 232.000 spettatori (2.2%). A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 553.000 spettatori (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 207.000 spettatori con il 3.5% nella prima parte e 396.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 123.000 spettatori (1.6%) e 4 Hotel 194.000 spettatori (1.5%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.457.000 spettatori (12%) e Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.715.000 spettatori (17.5%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.777.000 spettatori con il 18% (presentazione di 22 minuti a 1.515.000 e il 16.5%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.419.000 spettatori (17.3%) e Una Vita 2.568.000 spettatori (19.3%), mentre Uomini e Donne sigla 2.678.000 spettatori pari al 23.5% (Finale a 2.158.000 e il 21.5%), Amici 1.902.000 spettatori (19.9%), Grande Fratello Vip 1.832.000 spettatori (19.8%) e Love Is In The Air 1.577.000 spettatori (17.1%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.271.000 spettatori pari al 13.7% nella presentazione dalle 17:36 alle 17:47 e 1.362.000 spettatori pari al 13.5% dalle 17:51 alle 18:30 (I Saluti a 1.256.000 e l’11.3%). Su Rai2 Ore 14 conquista 539.000 spettatori con il 4.2%, mentre Detto Fatto incolla 347.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 688.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio, 770.000 spettatori (6%) nel secondo episodio e 635.000 spettatori (5.4%) nel terzo episodio. A seguire Big Bang Theory ha conquistato 456.000 spettatori (4.3%), Young Sheldon 407.000 spettatori (4%) e Mom 314.000 spettatori (3.3%); alle 18:04 Grande Fratello Vip interessa 162.000 spettatori (1.6%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.560.000 spettatori (18.6%); Il Commissario Rex è seguito da 500.000 spettatori (4.7%) e a seguire Aspettando… Geo arriva a 528.000 spettatori (5.5%) e Geo a 897.000 spettatori (9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 793.000 spettatori con il 6.3%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 326.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 Tagadà è visto da 262.000 spettatori (2.4%) e Tagadoc da 149.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Luna di miele fatale incolla 250.000 spettatori (2%) e Una serata speciale 237.000 spettatori (2.5%). A seguire Vite da Copertina raccoglie 131.000 spettatori (1.4%).

Seconda Serata

Su Rai1 Sette Storie è seguito da 668.000 spettatori con il 7.2% e S’è fatta Notte da 184.000 spettatori con il 3.4%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 494.000 spettatori pari al 17.2%. Su Rai2 Avengers Age Of Ultron segna 353.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 343.000 spettatori con il 6.1% (presentazione a 568.000 e il 4.9%). Su Rai3 Che Ci Faccio Qui interessa 691.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Gone è stato scelto da 183.000 spettatori (4.1%). Su La7 TgLa7 informa 81.000 spettatori (1.1%).

