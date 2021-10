PIPPITEL! “I BASTARDI DI PIZZOFALCONE” SU RAI 1 SI PRENDONO LA PRIMA SERATA CON IL 19.1% E 4 MILIONI DI SPETTATORI. CALA AL 14.4% “SCHERZI A PARTE” SU CANALE 5 – BUONA LA PRIMA PER FAZIO SU RAI3 (9.8%). GENTILI SU RETE4 RACIMOLA IL 3.9% - NEL POMERIGGIO “AMICI” (19.1%) CONTRO “DOMENICA IN” (16.3%), “VERISSIMO” (16.5%) ALLUNGA SU “DA NOI A RUOTA LIBERA” (13.1%) – PARTENZA FLOP PER “CITOFONARE RAI 2” CON PEREGO- VENTURA AL 3.9% - AMADEUS (19.8%), “PAPERISSIMA SPRINT” (12.7%), PARENZO-DE GREGORIO (3.9%), “CONTROCORRENTE” (4.7%)

Nella serata di ieri, domenica 3 ottobre 2021, su Rai1 - dalle 21.36 alle 23.25 - I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 3.994.000 spettatori pari al 19.13% di share. Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 23.47 – la quarta puntata di Scherzi a Parte ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.914.000 spettatori pari al 14.43% di share (Highlights: 1.479.000 – 12.57%). Su Rai2 NCIS Los Angeles in prima tv assoluta ha catturato l’attenzione di 924.000 spettatori (3.93%). A seguire la settima stagione di NCIS News Orleans ha raccolto 798.000 spettatori con il 3.61%. Su Italia1 il film La Mummia ha intrattenuto 1.046.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 32 minuti (1.497.000 – 6.97%), il ritorno di Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.277.000 spettatori (9.81%) dalle 20.37 alle 21.57, e 1.479.000 spettatori (7.64%) dalle 22.01 alle 23.39 nella parte denominata Il Tavolo (L’Ora di Marzullo di 2 Minuti: 709.000 – 5.44%).

Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 765.000 spettatori con il 3.9% di share (Saluti: 435.000 – 4.23%). Su La7 Atlantide ha interessato 456.000 spettatori con il 2.12%, dalle 21.22 alle 23.17, e 258.000 spettatori con il 2.7%, dalle 23.23 0.59. Su Tv8 il Motomondiale - Gran Premio delle Americhe - è stato seguito da 516.000 spettatori (2.2%), con la gara di Moto 2 in onda dalle 21.21 alle 22.14, e 657.000 spettatori (4.4%), con la gara di Moto GP in onda dalle 23.07 alle 23.55 (il Motociclismo netto dalle 19.57 alle 23.55: 561.000 – 2.8%). Sul Nove The Italian Job segna 313.000 spettatori (1.54%). Su Rai4 Doppio Sospetto ha ottenuto 247.000 spettatori con l’1.13%. Su Iris Il Conte di Montecristo segna 469.000 spettatori e il 2.3%. Su Cine 34 Scuola di Ladri raccoglie 225.000 spettatori pari all’1%. Su Sky Uno Antonino Chef Academy segna 80.000 spettatori e lo 0.36%. Su DAZN (parte rilevata da Auditel) Atalanta-Milan segna 786.000 spettatori e il 3.44%.

Ascolti TV Access Prime Time

Vittoria netta di Soliti Ignoti.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 4.578.000 spettatori con il 19.82%. Su Canale 5 la nuova edizione di Paperissima Sprint ha ottenuto 2.921.000 spettatori con il 12.71%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.164.000 spettatori (5.09%). Su Rete 4 Controcorrente segna 1.053.000 spettatori (4.7%), nella prima parte, e 921.000 spettatori (3.96%), nella seconda parte. Su La7 In Onda segna 735.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 la gara di Moto 3 ha interessato 631.000 spettatori pari al 2.8% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 382.000 spettatori con l’1.7%. Su Sky Sport Moto Gp la Moto GP - dalle 20.38 alle 21.44 – segna 305.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Contro le partite su DAZN, L’Eredità al di sotto del 20%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto un ascolto medio di 2.387.000 spettatori (15.64%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 3.524.000 spettatori (19.27%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.971.000 spettatori (13.29%) mentre Caduta Libera ha raccolto 2.915.000 spettatori (16.26%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 690.000 spettatori (4.37%).

Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 630.000 spettatori con il 3.08%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 463.000 spettatori con il 2.79%. CSI ha totalizzato 572.000 spettatori (2.85%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 849.000 spettatori con il 4.06%. Su Rai3 l’informazione della TGR ha raccolto 2.588.000 spettatori con il 13.58%. Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 227.000 spettatori (share dell’1.61%), nell’episodio delle 18.07, e 211.000 spettatori (share dell’1.23%), nell’episodio delle 18.58.

Daytime Mattina

Basso il mattino di Rai3.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 246.000 spettatori con l’11.84%, nella presentazione dalle 6.29 alle 6.58, 560.000 spettatori con il 15.52% nella prima parte, e 1.524.000 spettatori con il 22.85% nella seconda parte. Paesi che Vai... segna 1.337.000 spettatori con il 18.31%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.487.000 spettatori pari ad uno share del 18.12%. La Santa Messa segna 1.710.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 971.000 spettatori con il 17.27%. Sindone: Storia di un Mistero ha ottenuto 559.000 spettatori con il 7.94%.

A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 916.000 telespettatori con il 12.25% di share. Su Rai2 O Anche No hanno tenuto compagnia a 166.000 spettatori (2.29%). Su Italia1 The Bold Type segna 142.000 spettatori con l’1.93%, nel primo episodio, e 139.000 spettatori con l’1.75%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 222.000 spettatori con il 3.7% di share. Mi Manda Rai3 ha raggiunto 275.000 spettatori con il 3.85%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 147.000 spettatori (1.98%) e 213.000 spettatori (2.84%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 138.000 spettatori con il 2.57% di share.

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde sfiora i 3 milioni.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.259.000 spettatori (21.21%). Linea Verde ha intrattenuto 2.983.000 spettatori (21.89%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 768.000 spettatori (9.47%) e 1.064.000 spettatori (11.79%). Melaverde raccoglie 1.857.000 con il 15.65%. Su Rai2 dopo il TGSport Giorno (267.000 – 3.31%), l’esordio di Citofonare Rai2 ha convinto 419.000 spettatori con il 3.95%.

Su Italia1 The Bold Type segna l’1.81% con 179.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 902.000 spettatori con il 5.81%. Su Rai3 il TG3 ha informato 599.000 spettatori con il 5.46%. Radici registra 396.000 spettatori con uno share del 2.54%. Su Rete4 Poirot ha fatto compagnia a 184.000 spettatori con l’1.24%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 89.000 spettatori con l’1.05% di share. L’Aria che Tira il Diario ha raccolto 95.000 spettatori con lo 0.76% di share.

Daytime Pomeriggio

Rai2 sfiora il 10% col Ciclismo.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.499.000 spettatori pari ad uno share del 16.34%, nella prima parte, e 2.015.000 spettatori pari ad uno share del 14.78%, nella seconda parte in onda dalle 15.03 alle 17.02. Dopo il TG1 (1.661.000 – 12.77%), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.731.000 spettatori pari al 13.11%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.339.000 spettatori con il 14.74%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 2.756.000 spettatori (19.12%). A seguire Verissimo ha appassionato 2.155.000 spettatori con il 16.57%, dalle 16.30 alle 17.40, e 2.106.000 spettatori con il 15.69%, dalle 17.44 alle 18.39 nella parte col titolo Giri di Valzer. Su Rai2 Il Ranger ha convinto 593.000 spettatori pari al 3.99%. Ciclismo – Parigi-Roubaix ha raccolto 1.326.000 spettatori con il 9.94%.

Su Italia1 Lucifer raccoglie 332.000 spettatori (2.26%), nel primo episodio, e 297.000 spettatori (2.16%), nel secondo episodio. A seguire Walker ha convinto 256.000 spettatori (1.95%), nel primo episodio, e 235.000 spettatori (1.82%), nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.365.000 spettatori con il 14.92%. La Guerra dei Roses ha ottenuto 616.000 spettatori con il 4.36%. Kilimangiaro Collection ha ottenuto 869.000 spettatori con il 6.5%. Su Rete 4 Le Montagne della Luna ha registrato 306.000 spettatori con il 2.13%. Su La7 Scent of a Woman – Profumo di Donna ha appassionato 203.000 spettatori (share dell’1.44%). A seguire Ghost Whisperer ha raggiunto 144.000 spettatori con l’1.12%. Su Rai Sport – dalle 12.25 alle 15.37 – la gara di Ciclismo Parigi-Roubaix ha ottenuto 406.000 spettatori con il 2.76%.

Seconda Serata

Bene la Domenica Sportiva.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 749.000 spettatori pari ad uno share dell’8.55%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 766.000 spettatori con l’8.94% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.013.000 spettatori con il 9.44% (presentazione di 27 minuti: 1.013.000 – 5.11%) mentre L’Altra DS ha raggiunto 342.000 spettatori con il 6.12%. Su Italia1 Pressing segna un netto di 372.000 ascoltatori con il 6.81% di share (Pressing Highlights di 23 minuti: 689.000 – 5.61%). Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 434.000 spettatori (5.05%). Su Rete 4 The Blind Side è la scelta di 164.000 spettatori (3.33%). Su La5 la replica di Amici di Maria De Filippi segna 82.000 spettatori e lo 0.88%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.184.000 (26.34%) Billy: 3.666.000 (23.37%)

Ore 20.00 4.826.000 (22.77%)

TG2

Ore 13.00 1.485.000 (9.88%)

Ore 20.30 1.477.000 (6.57%)

TG3

Ore 14.25 1.674.000 (10.8%)

Ore 19.00 1.984.000 (11.73%)

TG5

Ore 13.00 2.729.000 (17.96%)

Ore 20.00 4.000.000 (18.64%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.077.000 (8.42%)

Ore 18.30 619.000 (4.31%)

TG4

Ore 12.00 356.000 (3.24%)

Ore 18.55 560.000 (3.27%)

TGLA7

Ore 13.30 365.000 (2.3%)

Ore 20.00 766.000 (3.57%)

