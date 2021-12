PIPPITEL! “BLANCA” SU RAI 1 CONTINUA A MACINARE ASCOLTI E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.9% E 5.4 MILIONI DI SPETTATORI. NUOVO RECORD PER IL “GRANDE FRATELLO VIP” CHE SALE AL 23.5% - SU RAI 3 “REPORT” ALL’8%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 4.2% - SU RAI 2 “IL COLLEGIO” SPROFONDA AL 3.2% - AMADEUS (20.7%), “STRISCIA” (16.6%), PALOMBA (4.4%), GRUBER (6.5%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

blanca

Nella serata di ieri, lunedì 13 dicembre 2021, su Rai1 – dalle 21.41 alle 23.35 – la quarta puntata di Blanca ha appassionato 5.431.000 spettatori pari al 24.9%. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.23 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.694.000 spettatori pari al 23.5% di share (GF Vip Night: 1.733.000 – 36%). Su Rai2 Il Collegio ha interessato 674.000 spettatori pari al 3.2% di share (presentazione di 8 minuti: 787.000 – 3.2%). Su Italia 1 Live! Corsa contro il Tempo ha intrattenuto 974.000 spettatori (4.3%).

soleil sorge delia duran alex belli 4

Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.818.000 spettatori pari ad uno share dell’8% (presentazione di 16 minuti: 1.318.000 – 5.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 754.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 323.000 spettatori con uno share dell’1.5% (presentazione: 442.000 – 1.8%). Su Tv8 I Predatori dell’Arca Perduta segna 316.000 spettatori con l’1.4%.

Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 340.000 spettatori con l’1.5%, nel primo episodio inedito, e 196.000 spettatori con l’1.4%, nel secondo episodio in replica. Su Rai4 La Settima Musa registra 210.000 spettatori con lo 0.9%. Su Rai Movie I Quattro dell’Ave Maria registra 364.000 spettatori con l’1.6%. Su Iris Miami Vice ha convinto 300.000 spettatori pari all’1.4%. Su Rai Premium The Voice Senior ha ottenuto 135.000 spettatori con lo 0.6%.

Ascolti TV Access Prime Time

blanca 7

Ritorno magro per Greggio e Iacchetti a Striscia.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.033.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.058.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 978.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.352.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.274.000 spettatori (5.5%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.639.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.035.000 individui all’ascolto (4.4%), nella prima parte, e 831.000 spettatori (3.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.584.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 383.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove una nuova puntata di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 370.000 spettatori con l’1.5%.

SIGFRIDO RANUCCI DI REPORT

Preserale

Caduta Libera al 16.9% con una replica.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.439.000 spettatori (20.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.656.000 spettatori (23.8%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.302.000 spettatori (14.6%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.200.000 spettatori (16.9%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 519.000 spettatori (2.9%) mentre Bull ha raccolto 768.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 412.000 spettatori con il 2.4%. CSI Miami ha ottenuto 708.000 spettatori (3.4%).

blanca 5

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.100.000 spettatori con il 15.4%. Blob segna 1.209.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 820.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 176.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 232.000 spettatori (share dell’1.2%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 231.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 209.000 spettatori con l’1%.

Daytime Mattina

Esordio vincente per Vecchi in solitaria.

quarta repubblica

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 573.000 telespettatori con il 12%, nella lunga presentazione, e a 989.000 spettatori con il 18.1%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 872.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.059.000 spettatori con il 19.5%, nella prima parte, e 953.000 spettatori con il 18.6% nella seconda parte (I Saluti: 795.000 – 15.5%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 191.000 spettatori con il 3.5%.

blanca 6

Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 125.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 TGR-Buongiorno Regione ha informato 851.000 spettatori con il 16%. Agorà convince 479.000 spettatori pari all’8.6% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 349.000 spettatori con il 6.8%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 150.000 spettatori (2.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 92.000 spettatori con il 2.4%, nelle News, e 187.000 spettatori con il 3.4%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 184.000 spettatori pari al 3.6%.

soleil sorge delia duran alex belli 5

Daytime Mezzogiorno

Bene Quante Storie.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 930.000 spettatori con il 15.8%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.804.000 spettatori con il 16.9%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.342.000 telespettatori con il 17%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 574.000 spettatori (8.7%), nella prima parte, e 860.000 spettatori (8.4%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 175.000 spettatori con il 2.7%. Dopo Cotto e Mangiato Menù (231.000 – 2.6%) e Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 620.000 spettatori con il 4.9%.

blanca 4

Sport Mediaset ha ottenuto 708.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Elisir segna 369.000 spettatori con il 6.1% (presentazione: 351.000 – 6.8%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 876.000 spettatori (10.2%). Quante Storie ha raccolto 838.000 spettatori (6.9%). Passato e Presente ha interessato 600.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 165.000 spettatori con il 2.9%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 158.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 538.000 (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 290.000 spettatori con share del 4.9% nella prima parte, e 422.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

In risalita Love is in the Air.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.922.000 spettatori pari al 15.2% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.000.000 spettatori con il 18.2%. Dopo il TG1 Economia (1.589.000 – 14.6%), Vita in Diretta ha raccolto 1.883.000 spettatori (16.3%), nella presentazione dalle 17.06 alle 17.27, e 2.288.000 spettatori (17.3%) dalle 17.27 alle 18.36. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.395.000 spettatori con il 17%. Una Vita ha convinto 2.406.000 spettatori con il 17.7% di share.

grande fratello vip

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.754.000 spettatori con il 23.1% (finale: 2.284.000 – 20.7%). Il daytime di Amici ha interessato 2.200.000 spettatori con il 20.1%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.092.000 spettatori con il 19.4%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.864.000 spettatori pari al 16.3% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.656.000 spettatori con il 13.8%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.45, e 1.935.000 spettatori con il 14.1% dalle 17.49 alle 18.34 (Saluti: .000 – %). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 495.000 spettatori con il 3.7%. Detto Fatto ha ottenuto 442.000 spettatori con il 4%. Una Parola di Troppo ha interessato 430.000 spettatori con il 3.5%.

il collegio

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 517.000 spettatori (3.8%), nel primo episodio, 551.000 spettatori (4.1%), nel secondo episodio, e 476.000 spettatori (3.8%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 376.000 spettatori (3.4%). Big Bang Theory ha appassionato 308.000 spettatori con il 2.8%. Due Uomini e Mezzo ha interessato 281.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.567.000 spettatori con il 18.5%.

TGR Leonardo segna 1.186.000 spettatori e il 9.1%. #Maestri ha coinvolto 372.000 spettatori pari al 3.3%. Aspettando Geo… ha raccolto 908.000 spettatori con l’8.3%. Geo ha registrato 1.792.000 spettatori con il 13.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 728.000 spettatori con il 5.6%. Su La7 Tagadà interessato 322.000 spettatori con il 2.8% (presentazione. 301.000 – 2.2%). Tagadoc ha raccolto 154.000 spettatori con l’1.3%. Su TV8 il film Uno Scambio per Natale ha raccolto 348.000 spettatori con il 3.1%.

alex belli

Seconda Serata

Cose Nostre all’11%.

Su Rai1 Cose Nostre è stato seguito da 1.253.000 spettatori con l’11% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 741.000 spettatori pari ad uno share del 20.4%. Su Rai2 Il Commissario Lanz segna 128.000 spettatori con l’1.3%. A seguire I Lunatici segna 29.000 spettatori con lo 0.6%. Su Rai 3 La Versione di Fiorella ha ottenuto 789.000 spettatori con il 5.2%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 501.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 281.000 spettatori con il 3.9% (presentazione di 29 minuti: 458.000 – 3.2%). Su Rete 4 il film Seduzione Pericolosa è stato scelto da 158.000 spettatori con il 3% di share.

blanca 8

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.388.000 (24.1%)

Ore 20.00 5.119.000 (23.3%)

TG2

Ore 13.00 1.698.000 (13%)

Ore 20.30 1.510.000 (6.4%)

TG3

Ore 14.25 1.687.000 (12.6%)

Ore 19.00 2.480.000 (13.8%)

TG5

Ore 13.00 2.671.000 (20.2%)

Ore 20.00 4.241.000 (19%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.158.000 (10.7%)

Ore 18.30 589.000 (3.9%)

maria chiara giannetta blanca

TG4

Ore 12.00 251.000 (3.1%)

Ore 18.55 711.000 (3.9%)

TGLA7

blanca 1

il collegio 2 il collegio il collegio 6 4 il collegio 3 il collegio 4 il collegio 3

Ore 13.30 490.000 (3.5%)

Ore 20.00 1.165.000 (5.2%)

maria chiara giannetta blanca 1 alex belli soleil sorge alex belli delia duran soleil sorge delia duran alex belli 3 il bacio tra soleil sorge e alex belli 8 soleil sorge delia duran alex belli 2 soleil sorge delia duran alex belli 1