PIPPITEL! “CARLA”, IL FILM DI RAI 1 SULLA FRACCI, CONQUISTA LA PRIMA SERATA, MA NON SFONDA: 17.7% DI SHARE E 3.6 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “ALL TOGETHER NOW” ARRANCA AL 12.3% - BENE FAZIO CHE FA VOLARE RAI 3 ALL’11.1% - GENTILI SU RETE4 RACIMOLA UN 3.9% - NEL POMERIGGIO “AMICI” SI IMPONE COL 20.1% CONTRO “DOMENICA IN” AL 18.8% - AMADEUS (19.9%), “PAPERISSIMA SPRINT” (11.7%), “CONTROCORRENTE” AL 3.9%, PARENZO-DE GREGORIO (3.2%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 5 dicembre 2021, su Rai1 Carla ha conquistato 3.598.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 All Together Now – La Musica è Cambiata ha raccolto davanti al video 2.171.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 931.000 spettatori (3.9%) e NCIS New Orleans di 879.000 (4%). Su Italia 1 Oblivion ha intrattenuto 857.000 spettatori con il 4.3% di share.

Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.40 alle 22.10, ha raccolto davanti al video 2.646.000 spettatori pari ad uno share dell’11.1% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.14 alle 23.44, interessa a 1.650.000 spettatori con il 9% di share. Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 697.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Atlantide ha segnato il 2.7% con 447.000 spettatori. Su Tv8 MasterChef Italia è la scelta di 546.000 spettatori (3.3%) mentre sul Nove I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo segna il 2.7% con 502.000 spettatori. Su La5 Il Miracolo di Natale di Maggie si porta al 2% con 459.000 spettatori.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 19.9% con 4.794.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.822.000 spettatori con uno share dell’11.7%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.115.000 spettatori (4.6%). Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 929.000 spettatori nella prima parte (3.9%) e a 820.000 (3.4%) nella seconda. Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa è la scelta di 1.629.000 spettatori con il 7% di share. Su La7 In Onda sigla il 3.2% con 762.000 spettatori. Su TV8 il Gran Premio di Formula 1 dell’Arabia Saudita segna il 7.2% con 1.653.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 214.000 (1.1%).

Preserale

Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.525.000 spettatori con il 13.3% di share e Caduta Libera 3.264.000 (15.7%). Su Rai2 Novantesimo Minuto interessa a 758.000 spettatori (4%) e Squadra Speciale Cobra 11 a 575.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 il TGR segna il 12.9% con 2.784.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 572.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 781.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Sky Sport F1 la diretta del Gran Premio di Formula 1 dell’Arabia Saudita è visto da 530.000 spettatori (2.5%); su Sky Sport Uno è stato visto, invece, da 394.000 spettatori (1.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 315.000 spettatori (15.7%) nella presentazione, 655.000 spettatori con il 18.4% di share nella prima parte e 1.589.000 (23.1%) nella seconda, mentre lo Speciale Tg1 – Visita del Papa a Lesbo sigla il 19.1% con 1.532.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.886.000 spettatori pari ad uno share del 19.8% e la Santa Messa è stata seguita da 1.964.000 spettatori (20.1%).

Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.019.000 telespettatori con il 17.6% di share mentre la Santa Messa segna il 14.2% con 1.143.000 spettatori. Su Rai2 O anche No ha tenuto compagnia a 116.000 spettatori (1.6%). Su Italia1 Hart of Dixie totalizza un ascolto di 162.000 spettatori con uno share del 2.2% nel primo episodio e 228.000 spettatori (2.8%) nel secondo. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 358.000 spettatori con il 5.8% di share, Mi Manda Raitre 446.000 (5.9%) e Le Parole per Dirlo 374.000 (4.5%). Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 153.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 93.000 spettatori con il 3.4% di share nelle News e 133.000 spettatori (2%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde ha intrattenuto 3.104.000 spettatori (21.4%). Su Canale 5 Melaverde Editing piacciono a 1.068.000 spettatori (12.1%) e Melaverde ha interessato 2.048.000 spettatori con il 16.7% di share. Su Rai2 Citofonare Rai 2 conquista 494.000 spettatori con uno share del 4.3% (presentazione 250.000 – 2.9%). Su Italia1 Hart of Dixie sigla il 2.3% con 201.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 963.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Radici registra 603.000 spettatori con uno share del 3.7%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha fatto compagnia a 257.000 spettatori con il 3%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 84.000 spettatori con l’1% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 3.158.000 spettatori (18.7%) nella prima parte e di 2.902.000 spettatori (18.8%) nella seconda (I Saluti di Mara 2.604.000 – 17%); dalle 17.24 alle 19.53 la finale dello Zecchino d’Oro segna il 16.6% con 3.052.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.660.000 spettatori con il 15.6%, Amici 3.242.000 (20.1%), Verissimo 2.740.000 (17.7%) nella prima parte e 2.517.000 (14.5%) nella seconda, chiamata Giri di Valzer.

Su Rai2 Quel Natale che ci ha fatto Incontrare si porta al 3.2% di share con 529.000 spettatori, Mompracem – L’Isola dei Documentari ha convinto 529.000 spettatori (3.5%) e Shakespeare e Hathaway 352.000 (2.2%). Su Italia1 Lucifer segna il 2% con 321.000 spettatori nel primo episodio e il 2.1% con 319.000 spettatori nel secondo, 319.000 spettatori (2.1%) nel terzo e 295.000 (1.8%) nel quarto. Su Rai3 il TgR è stato seguito da 2.800.000 spettatori (16.2%), Mezz’Ora in Più da 1.284.000 spettatori (8%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà sigla il 6.6% con 998.000 spettatori;

Rebus fa compagnia a 967.000 spettatori (6.4%), Kilimangiaro – Di nuovo Insieme interessa a 1.181.000 spettatori (7.6%) e Kilimangiaro a 1.374.000 (8%). Su Rete 4 Quel Maledetto Colpo al Rio Grande Express ha registrato 594.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 la replica di Non è L’Arena ha informato 329.000 spettatori (share del 2.1%).

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 528.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 486.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 968.000 spettatori (7.9%) e L’Altra DS da 309.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 325.000 ascoltatori con il 5.5% di share (Highlights 423.000 – 3.8%). Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 470.000 spettatori (5.3%). Su Rete 4 Confessione Reporter è la scelta di 200.000 spettatori (3.8%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.631.000 (27.4%)

Ore 20.00 4.503.000 (19.7%)

TG2

Ore 13.25 1.332.000 (8.6%)

Ore 20.30 1.115.000 (4.7%)

TG3

Ore 14.15 2.125.000 (12.6%)

Ore 19.00 2.089.000 (10.4%)

TG5

Ore 12.55 2.974.000 (19.1%)

Ore 20.00 3.778.000 (16.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.207.000 (8.9%)

Ore 18.30 605.000 (3.3%)

TG4

Ore 12.00 306.000 (2.8%)

Ore 18.55 628.000 (3.1%)

TGLA7

Ore 13.30 427.000 (2.5%)

Ore 20.00 722.000 (3.1%)

