PIPPITEL! - SU “RAI1 DOC – NELLE TUE MANI 2” RISALE E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 28.7% E 6.5 MILIONI DI SPETTATORI. LA FICTION PENALIZZA QUEI MORTI DI FAMA DEL “GF VIP” SU CANALE5 CHE CALANO AL 19.2% - SU RAI3 “PAOLO CONTE, VIA CON ME” AL 3.4% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 4.6% SUPERA “PIAZZAPULITA” SU LA7 CON IL 3.9% - AMADEUS (21.8%), PALOMBA (3.9%), GRUBER (6.5%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

doc nelle tue mani

Nella serata di ieri, giovedì 17 febbraio 2022, su Rai1 Doc – Nelle tue Mani 2 ha conquistato 6.561.000 spettatori pari al 28.7% di share (primo episodio dalle 21.38 alle 22.29 6.768.000 – 27.2% e il secondo dalle 22.34 alle 23.30 6.370.000 – 30.4%). Su Canale 5 Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.42 alle 25.30, ha raccolto davanti al video 2.990.000 spettatori pari al 19.2% di share (GF Vip Night 1.514.000 – 35.8%, GF Vip Live 639.000 – 17.7%). Su Rai2 Stai Lontana da Me ha interessato 766.000 spettatori pari al 3.2% di share.

grande fratello vip 3

Su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue ha catturato l’attenzione di 1.234.000 spettatori (6%). Su Rai3 Paolo Conte, Via con Me ha raccolto davanti al video 817.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 839.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 705.000 spettatori con uno share del 3.9%. Su TV8 il match di Europa League Atalanta-Olympiacos ha segnato il 3.6% con 889.000 spettatori mentre sul Nove The Expatriate – In Fuga dal Nemico ha catturato l’attenzione di 283.000 spettatori (1.2%). Su Sky Uno MasterChef sigla il 2.7% con 682.000 spettatori nel primo episodio e il 2.8% con 551.000 nel secondo. Su Rai4 La Prova sigla l’1.4% con 341.000 spettatori e su Iris Cobra il 2.1% con 503.000 spettatori.

doc nelle tue mani 6

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.390.000 spettatori con il 21.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Tg2 Post segna il 2.9% con 711.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.493.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.219.000 spettatori pari al 5.2% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.584.000 spettatori pari al 6.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 939.000 individui all’ascolto (3.9%) nella prima parte e 908.000 (3.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.576.000 spettatori (6.5%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! ha raccolto 352.000 spettatori con l’1.4%.

dritto e rovescio

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.415.000 spettatori (20.9%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.733.000 spettatori (24%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.592.000 spettatori con il 16.5% di share e Avanti un Altro! 3.925.000 con il 20.3% di share. Su Rai2 Cerchi Azzurri ha raccolto 396.000 spettatori con il 2.2% e 9-1-1 787.000 (3.6%).

doc nelle tue mani 7

Su Italia1 CSI segna il 3.1% con 654.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.683.000 spettatori con il 13% di share e Blob segna 981.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4% con 884.000 spettatori. Su La7 Lie to Me interessa 110.000 spettatori (0.8%) nel primo episodio e 164.000 (0.9%) nel secondo. Su Tv8 4 Ristoranti fa compagnia a 275.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 244.000 spettatori (1.3%).

Daytime Mattina

grande fratello vip 4

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 558.000 telespettatori con l’11.1% di share nella presentazione e a 1.002.000 (17.4%) nel programma vero e proprio. La prima parte di Storie Italiane interessa a 886.000 spettatori (16.8%). Su Canale5 Mattino Cinque News ha informato 1.021.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e 923.000 (17.7%) nella seconda. Su Rai 2 le Olimpiadi di Beijing 2022 siglano il 6.1% con 172.000 spettatori dalle 2.00 alle 8.29 (nel dettaglio Sci 160.000 – 7%, Pattinaggio sul Ghiaccio 163.000 – 6.6%) e il 7.3% con 426.000 spettatori dalle 8.50 alle 11.00 (Sci 417.000 – 7.8%, Sci Freestyle Cross 414.000 – 7.4%).

doc nelle tue mani

Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 123.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e di 179.000 (3.5%) nel secondo, Chicago P.D. di 187.000 (3.3%). Su Rai3 Agorà convince 428.000 spettatori pari al 7.4% di share e Agorà Extra si porta al 6.5% con 337.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Miami Vice registra 123.000 spettatori con share del 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 111.000 spettatori con il 2.6% nelle News e 201.000 (3.5%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 135.000 spettatori pari al 2.6%. Su TV8 Vite da Copertina sigla lo 0.4% con 25.000 spettatori.

piazzapulita

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 968.000 spettatori (15.1%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.783.000 spettatori (15.8%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.652.000 telespettatori con il 19.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 592.000 spettatori con l’8.5% nella prima parte e 1.018.000 (9.2%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P.D. è la scelta di 263.000 spettatori con il 3.4% di share, il GF Vip interessa a 571.000 spettatori (4.3%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 737.000 spettatori con il 5%.

doc nelle tue mani 1

Su Rai3 Elisir è seguito da 451.000 spettatori (7%), il TG delle 12 da 941.000 spettatori (10.4%), Quante Storie si porta al 6.7% con 879.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 633.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 185.000 spettatori con l’1.6% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 668.000 spettatori (4.7%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 252.000 spettatori con share del 3.8% nella prima parte e 385.000 spettatori con il 3.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Hotel raccoglie 144.000 spettatori (1.1%).

Daytime Pomeriggio

grande fratello vip 2

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.717.000 spettatori (13.8%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.955.000 spettatori (18.7%). La Vita in Diretta informa 2.355.000 spettatori con il 18.7% (presentazione 2.045.000 – 18.6%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.519.000 spettatori (17.3%), Una Vita ha convinto 2.387.000 spettatori con il 17.7% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.9% con 2.710.000 spettatori (finale 2.143.000 – 20.2%). Amici interessa a 1.829.000 spettatori (17.6%) e la striscia del GF Vip a 1.845.000 (18%); Love is in the Air interessa a 1.720.000 spettatori (15.8%), Pomeriggio Cinque a 1.568.000 spettatori (14%) nella presentazione, a 2.009.000 spettatori (15.8%) dalle 17.47 alle 18.28 e a 1.911.000 (13.4%) nei saluti finali.

doc nelle tue mani 3

Su Rai 2 Ore 14 interessa a 579.000 spettatori (4.4%), Detto Fatto ha convinto 479.000 spettatori con il 4.5% di share e Castle piace a 282.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 648.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio, 651.000 (4.9%) nel secondo e 559.000 (4.5%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 400.000 spettatori (3.6%) e Modern Family intrattiene 304.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.508.000 spettatori (17.9%) e Il Commissario Rex 427.000 spettatori con il 4.1% di share; Geo registra 1.513.000 spettatori con l’11.6% di share (Aspettando Geo 907.000 – 8.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 875.000 spettatori con il 6.7%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 273.000 spettatori con il 2.4% e Tagadoc 127.000 (1.1%). Su TV8 Amore tra i Ghiacci è la scelta di 246.000 spettatori (2.3%).

doc nelle tue mani 4

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 914.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 236.000 spettatori con l’1.8% e Cerchi Azzurri l’1.3% con 70.000 spettatori. Su Rai 3 La Grande Storia segna il 3.3% con 517.000 spettatori. Su Italia1 Chucky viene visto da una media di 291.000 ascoltatori con il 3.9% di share. Su Rete4 Se Permettete Parliamo di Donne ha segnato il 3.7% con 178.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.603.000 (24.5%)

Ore 20.00 5.173.000 (22.9%)

TG2

Ore 13.00 1.919.000 (14%)

Ore 20.30 1.305.000 (5.4%)

TG3

Ore 14.25 1.513.000 (11.4%)

Ore 19.00 2.156.000 (11.8%)

TG5

Ore 13.00 2.926.000 (21%)

Ore 20.00 4.356.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.057.000 (9.3%)

Ore 18.30 570.000 (3.9%)

TG4

Ore 12.00 276.000 (3.2%)

Ore 18.55 633.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 467.000 (3.2%)

doc nelle tue mani 8

Ore 20.00 1.082.000 (4.8%)

grande fratello vip 7 DOC NELLE TUE MANI grande fratello vip 1 grande fratello vip 5 grande fratello vip 6