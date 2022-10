PIPPITEL! “TU SÌ QUE VALES” SU CANALE5 NON HA RIVALI E CONQUISTA LA PRIMA SERATA VOLANDO AL 28.7%. SU RAI1 “ARENA ‘60 ‘70 ‘80 E… ‘90” SI FERMA AL 19.6% - SU LA7 "IN ONDA" PRIMA SERATA AL 4.4% - AMADEUS 22.6% SUPERA “STRISCIA” (18%). GENTILI 5.5%. PARENZO – DE GREGORIO 5.5%

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

arena 60 70 80 e 90 6

Nella serata di ieri, sabato 1 ottobre 2022, su Rai1 Arena ‘60 ‘70 ‘80 e… ‘90, in onda dalle 21.31 alle 23.53, ha conquistato 3.114.000 spettatori pari al 19.6% di share (i minuti finali 2.114.000 – 18.9%). Su Canale 5 Tú Sí Que Vales, in onda dalle 21.29 alle 24.42, ha raccolto davanti al video 4.073.000 spettatori pari al 28.7% di share. Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 815.000 spettatori (4.7%). Su Italia 1 Il Piccolo Yeti hanno intrattenuto 611.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Nour ha raccolto davanti al video 651.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%.

tu si que vales 2

Su Rete4 Robin Hood totalizza un a.m. di 617.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 777.000 spettatori con uno share del 4.4%. Su Tv8 Into Darkness – Star Trek ha raccolto 238.000 spettatori con l’1.5%. Su Nove Mafia Connection ha raccolto 204.000 spettatori e l’1.2% di share. Su Rai Premium Imma Tataranni 2 sigla l’1.8% con 303.000 spettatori. Sul 20 Fire Down Below – L’Inferno Sepolto è la scelta di 461.000 spettatori con il 2.7% di share, su Iris Serenity – L’Isola dell’Inganno si porta al 2.2% con 385.000 spettatori e su Top Crime Poirot registra l’1.9% con 325.000 spettatori.

Access Prime Time

david parenzo concita de gregorio

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha siglato il 22.6% con 4.044.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.230.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai 2 TG2 Post informa 790.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Rai3 Illuminate interessa a 653.000 spettatori (3.7%). Su Italia 1 NCIS New Orleans sigla il 5% con 886.000 spettatori. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 967.000 telespettatori con il 5.5% nella prima parte e 816.000 (4.5%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 981.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 449.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 332.000 spettatori e l’1.9%.

sabrina ferilli tu si que vales 2

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.336.000 spettatori (20.6%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 3.463.000 spettatori (24.9%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la sfida segna 1.497.000 spettatori con il 13.8% di share e Caduta Libera ne segna 2.255.000 con il 16.6% di share. Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 304.000 spettatori (2.3%) mentre NCIS Los Angeles 582.000 (3.6%) nel secondo.

arena 60 70 80 e 90 1

Su Italia1 NCIS ha totalizzato 525.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 il TG Regione informa 1.886.000 spettatori (12.9%) e Blob segna 725.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 4.1% con 682.000 spettatori e su La7 Lingo – Parola in Gioco fa compagnia a 113.000 spettatori (0.9%) nel primo episodio e a .000 (%) nel secondo. Su TV8 le prove del Gran Premio di Formula 1 di Singapore siglano il 6.4% con 789.000 spettatori.

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè sigla il 10.5% con 370.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia convince 1.177.000 spettatori (22.2%) nella prima parte e 1.071.000 (22.1%) nella seconda, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 888.000 spettatori con il 19% di share e Il Provinciale 1.047.000 (18.8%). Su Canale5 il Tg delle 8 ha informato 1.154.000 spettatori (22.9%) e X Style segna il 10.9% con 578.000 spettatori. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 138.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 134.000 spettatori pari al 2.8% di share nel primo episodio e uno di 114.000 (2.4%) nel secondo.

tu si que vales 3

Su Rai3 Agorà Weekend totalizza una media di 242.000 spettatori (4.7%) e Mi Manda RaiTre una di 213.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Due contro Tutti è la scelta di 113.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 107.000 spettatori con il 3.9% nelle News e uno di 197.000 spettatori (3.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato ha informato 228.000 spettatori pari al 4.8%.

Daytime Mezzogiorno

arena 60 70 80 e 90 4

Su Rai1 Linea Verde Start interessa a 1.460.000 spettatori (19.4%) e Linea Verde Life è stato seguito da 2.146.000 spettatori (19.3%). Su Canale5 Forum arriva a 1.030.000 telespettatori con il 14.7%. Su Rai 2 Felicità ha raccolto 197.000 spettatori con il 3.6% e Check – Up 307.000 (3.5%). Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 211.000 spettatori pari al 3.3% di share mentre Sport Mediaset ha ottenuto 922.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 il TG3 delle 12 totalizza una media di 606.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 151.000 spettatori con l’1.6% di share e La Signora in Giallo 544.000 (4.2%). Su La7 Like – Tutto ciò che piace realizza un a.m. di 213.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Pomeriggio

tu si que vales 1

Su Rai1 Linea Blu ha raccolto 1.471.000 spettatori con il 12%, Passaggio a Nord Ovest segna il 10.2% con 1.045.000 spettatori, A Sua Immagine segna il 9.2% con 826.000 spettatori nella prima parte e il 9.5% con 811.000 spettatori nella seconda, mentre Italia Sì sigla il 13% con 1.124.000 spettatori nella prima parte e il 14.6% con 1.413.000 spettatori nella seconda. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.276.000 spettatori (17.7%), Una Vita 1.737.000 (17.4%), Verissimo interessa a 1.745.000 telespettatori con il 20.5% di share mentre Verissimo – Giri di Valzer convince 1.628.000 spettatori con il 17.2%. Su Rai2 Vorrei dirti Che ha raccolto 327.000 spettatori con il 2.7%, Bellamix è la scelta di 207.000 spettatori (2%) e L’Amore, il Sole e le Altre Stelle di 246.000 (2.8%).

arena 60 70 80 e 90 2

Su Italia1 I Simpson hanno raccolto 499.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 504.000 (4%) nel secondo, mentre The Flash 231.000 (2.1%) nel primo, 149.000 (1.6%) nel secondo e 160.000 (1.9%) nel terzo; Modern Family interessa a 151.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e a 157.000 (1.7%) nel secondo. Su Rai3 il TG Regione ha fatto compagnia a 2.582.000 spettatori (19.6%), Tv Talk a 617.000 spettatori con il 6.7% (presentazione 600.000 – 5.9%), Ribelli a 426.000 (5.1%) e Presa Diretta a 576.000 (6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 634.000 spettatori con il 5.4%. Su La7 il match di Serie A Femminile Milan – Sampdoria ha ottenuto 85.000 spettatori con lo 0.8%. Su TV8 la Moto3 è seguita da 272.000 spettatori (2%), la Moto2 da 371.000 spettatori (2.9%) e la MotoGP da 506.000 spettatori (4.4%).

maria de filippi a tu si que vales

Seconda Serata

Su Rai1 l’Anteprima di Ballando con le Stelle è stata seguita da 836.000 spettatori con il 10.5% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 1.004.000 spettatori pari ad uno share del 22.1%. Su Rai2 Tg2 Dossier segna 296.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai 3 Tg3 Mondo segna il 2.6% con 373.000 spettatori. Su Italia1 Il Mio Amico Nanuk viene visto da una media di 263.000 ascoltatori con il 2.6% di share. Su Rete 4 Insospettabili Sospetti è stato scelto da 212.000 spettatori con il 4.7% di share.

Telegiornali

arena 60 70 80 e 90 5

TG1

Ore 13.30 3.863.000 (28.2%)

Ore 20.00 4.283.000 (25.7%)

TG2

Ore 13.00 1.579.000 (12.7%)

Ore 20.30 1.369.000 (7.7%)

TG3

Ore 14.25 1.738.000 (14.1%)

Ore 19.00 1.450.000 (11.3%)

TG5

Ore 13.00 2.781.000 (21.7%)

Ore 20.00 3.583.000 (21.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.164.000 (12%)

Ore 18.30 394.000 (3.8%)

TG4

Ore 12.00 388.000 (5.4%)

Ore 18.55 600.000 (4.6%)

TGLA7

arena 60 70 80 e 90 3

Ore 13.30 487.000 (3.5%)

sabrina ferilli tu si que vales 1

Ore 20.00 783.000 (4.6%)