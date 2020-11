PIPPITEL! “TU SÍ QUE VALES” CHIUDE COL BOTTO PRATICAMENTE SENZA CONCORRENZA: L’ULTIMA PUNTATA VOLA AL 33,1% CONTRO IL MOSCISSIMO SPECIALE DI RAI1 “AD10S DIEGO” (8,5%) – SU ITALIA1 “LA BELLA E LA BESTIA ” (6), SU RAI3 “SAPIENS – UN SOLO PIANETA” FA IL 6.6% - “STRISCIA LA NOTIZIA” (19,2%), GRAMELLINI (7%), STASERA ITALIA WEEKEND (4,1-3,5%), “OTTO E MEZZO SABATO” (5,9%) – MALE IL PROGRAMMA DELLA PEREGO (2.4%) CONTRO AMICI (19,4)

Stefania Stefanelli per "www.davidemaggio.it"

tu si que vales 5

Nella serata di ieri, sabato 28 novembre 2020, su Rai1 AD10S Diego, in onda dalle 21.56 alle 23.20, ha conquistato 2.191.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Canale 5 la finale di Tú sí Que Vales, in onda dalle 21.38 alle 25.38, ha raccolto davanti al video 6.165.000 spettatori pari al 33.1% di share (la Buonanotte di Tú sí Que Vales 1.553.000 – 28.9%, qui i dati della finale dello scorso anno). Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 1.291.000 spettatori (4.6%) e Criminal Minds da 1.264.000 spettatori (4.6%).

adios diego

Su Italia 1 La Bella e la Bestia ha intrattenuto 1.564.000 spettatori (6%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 1.528.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rete4 The Bourne Legacy totalizza un a.m. di 931.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Un Colpo Perfetto ha registrato 676.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 Un Natale da Favola ha raccolto 486.000 spettatori con l’1.8%. Su Nove Tutta la Verità ha raccolto 505.000 spettatori e il 2.1% di share. Su Rai Premium la replica di Vite in Fuga sigla lo 0.8% con 211.000 spettatori. Sul 20 l’incontro di Rugby Francia-Italia è la scelta di 281.000 spettatori con l’1% di share.

Access Prime Time

Striscia batte Amadeus.

tu si que vales 3

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno intrattiene 4.566.000 spettatori (16.3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.367.000 spettatori con uno share del 19.2%. Su Rai3 Le Parole della Settimana piace a 1.956.000 spettatori (7%). Su Italia 1 CSI sigla il 4.6% con 1.253.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.129.000 telespettatori con il 4.1% nella prima parte e 996.000 (3.5%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.641.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 4 Ristoranti segna .000 spettatori e il %. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie .000 spettatori e l’%.

ficarra e picone

Preserale

Le prove di Formula 1 al 2.3%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.458.000 spettatori (16.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.868.000 spettatori (20.7%). Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida segna 2.809.000 spettatori con il 13.7% di share e RiCaduta Libera ne segna 3.667.000 con il 15.9% di share. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 465.000 spettatori (2.1%) e NCIS Los Angeles 856.000 (3.3%). Su Italia1 CSI: New York ha totalizzato 700.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 il TG Regione informa 3.320.000 spettatori (13.6%) e Blob segna 1.172.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 3.3% con 842.000 spettatori. Su TV8 le prove del Gran Premio di F1 del Bahrain siglano il 2.3% con 504.000 spettatori.

Daytime Mattina/Mezzogiorno

tu si que vales 4

Mi Manda Rai Tre in più al 5.8%.

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla l’8.7% con 174.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia convince 1.657.000 spettatori (22.3%) nella prima parte, 1.567.000 (21.1%) nella seconda e 1.391.000 (18.8%) nella terza, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 1.094.000 spettatori con il 14.4% di share. Passaggio a Nord Ovest è stato seguito da 957.000 spettatori (10.9%), Linea Verde Radici da 1.360.000 (12.3%) e Linea Verde Life da 2.602.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale5 il Tg5 ha intrattenuto 1.296.000 spettatori (19.4%).

BARBARA PALOMBELLI FORUM

Forum arriva a 1.323.000 telespettatori con il 12.2%. Su Rai 2 Madame Secretary ha raccolto 210.000 spettatori con il 2.8% nel primo episodio, 212.000 (2.9%) nel secondo e 265.000 (3.5%) nel terzo, mentre Dream Hotel 569.000 (5%). Su Italia 1 The Vampire Diaries ottiene un ascolto di 141.000 spettatori pari all’1.9% di share nel primo episodio, uno di 165.000 (2.1%) nel secondo e uno di 224.000 (2.3%) nel terzo, mentre Sport Mediaset ha ottenuto 1.123.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Elisir del Sabato totalizza una media di 334.000 spettatori (4.7%), Mi Manda Rai Tre in più sigla il 5.8% con 431.000 spettatori e Timeline è visto da 370.000 spettatori con il 5% di share.

tu si que vales 2

Su Rete4 Benvenuti a Tavola è la scelta di 146.000 spettatori (1.9%) mentre Ricette all’Italiana ha appassionato 215.000 spettatori con il 2.4% di share nella prima puntata e 299.000 (2.1%) nella seconda. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 106.000 spettatori con il 3.2% nelle News e uno di 242.000 spettatori (3.4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 200.000 spettatori pari al 2.7% e Like – Tutto ciò che piace 158.000 (0.9%). Su TV8 il TG8 Sport sigla lo 0.5% con 79.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Tv Talk 8.5%.

PAOLA PEREGO

Su Rai1 Linea Blu ha raccolto 1.777.000 spettatori con il 9.8%, A Sua Immagine ha raccolto 1.088.000 spettatori con il 6.4% nella prima parte e 1.062.000 (6.4%) nella seconda mentre Italia Sì 1.746.000 con il 10.7% nella prima parte e 2.167.000 con l’11.5% nella seconda (presentazione 1.142.000 – 7%). Su Canale5 Beautiful appassiona 3.229.000 spettatori (16.2%), Amici di Maria de Filippi interessa a 3.437.000 telespettatori con il 19.4% di share (presentazione 3.173.000 – 16.1% di share). Verissimo è la scelta di 2.848.000 spettatori con il 17.7% e Verissimo – Giri di Valzer di 2.858.000 con il 15.6% di share.

Su Rai2 Il Filo Rosso ha raccolto 440.000 spettatori con il 2.4% mentre Il Provinciale ha fatto compagnia a 717.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Manifest ha raccolto 368.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio, 409.000 (2.6%) nel secondo e 399.000 (2.3%) nel terzo. Su Rai3 Tv Talk ha fatto compagnia a 1.418.000 spettatori (8.5%), Frontiere a 856.000 spettatori (5.3%) e Report a 1257.000 (6.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 815.000 spettatori con il 4.4%. Su La7 Il Cardinale ha ottenuto 274.000 spettatori con l’1.6%.

Seconda Serata

Autumn in New York 4.9%.

tu si que vales 1

Su Rai1 Autumn in New York è stato seguito da 679.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rai2 Blue Bloods segna 926.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai 3 Tg3 Mondo segna il 6% con 762.000 spettatori. Su Italia1 Ruby Red III – Verde Smeraldo viene visto da una media di 375.000 ascoltatori con il 3.1% di share. Su Rete 4 The Kingdom è stato scelto da 286.000 spettatori con il 3.1% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.227.000 (26.1%)

Ore 20.00 6.272.000 (24%)

TG2

Ore 13.00 2.440.000 (13.6%)

Ore 20.30 1.873.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 2.856.000 (15.3%)

Ore 19.00 2.643.000 (11.8%)

TG5

Ore 13.00 3.762.000 (20.5%)

Ore 20.00 5.174.000 (19.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.645.000 (11.4%)

Ore 18.30 1.184.000 (5.9%)

TG4

Ore 12.00 448.000 (3.9%)

Ore 18.55 595.000 (2.7%)

TGLA7

Ore 13.30 673.000 (3.4%)

Ore 20.00 1.188.000 (4.5%)

TG8

Ore 12.00 115.000 (1%)