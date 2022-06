PIPPITEL! MA QUANTO VI PIACE IL CIRCO: SU LA7 “NON È L’ARENA” TRA MANCAMENTI, SCAZZI, GENTE CHE SE NE VA, URLA E STREPITI FUNZIONA E VOLA AL 7.1% - SU RAI1 IL RIPASSONE DI “MINA SETTEMBRE” HA CONQUISTATO LA PRIMA SERATA CON IL 17.7% DI SHARE E 2.8 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA” SI FERMA AL 14.8% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 4.6% - AMADEUS CON IL 23.6% SUPERA “PAPERISSIMA” 14.9%. GENTILI (4.7%), PARENZO – DE GREGORIO (5.8%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

mina settembre 2

Nella serata di ieri, domenica 5 giugno 2022, su Rai1 Mina Settembre in replica ha conquistato 2.802.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 Avanti un Altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video 2.257.000 spettatori con uno share del 14.8% (presentazione a 2.070.000 e il 12%). Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.107.000 spettatori (6.5%) e The Blacklist 612.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Il cavaliere oscuro – Il ritorno è scelto da 817.000 spettatori (6.4%).

avanti un altro! pure di sera 2

Su Rai3 Via dei Matti N°0 ha incollato 696.000 spettatori pari al 4.7% (presentazione a 835.000 e il 4.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 568.000 spettatori (4.6%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 888.000 spettatori pari al 7.1%. Su Tv8 Portogallo-Svizzera di Nations League segna 509.000 spettatori (3%). Sul Nove Nemico pubblico è seguito da 324.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Salt arriva a 495.000 spettatori (3%). Su Cine34 Il commissario Lo Gatto è la scelta di 347.000 spettatori (2.1%).

Access Prime Time

In Onda al 5.8%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è seguito da 3.945.000 spettatori pari al 23.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 2.474.000 spettatori con il 14.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.152.000 spettatori (7%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta interessa 796.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 749.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 741.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 960.000 spettatori (5.8%). Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 255.000 spettatori (1.6%).

mina settembre

Preserale

In pochi per gli spin off di NCIS su Rai2.

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 è visto da 2.589.000 spettatori con il 23.3%, mentre L’Eredità Weekend da 3.449.000 spettatori con il 26.3%. Su Canale5, in replica, Avanti il Primo! Weekend ha intrattenuto 1.448.000 spettatori (13.8%), mentre Avanti un Altro! Weekend 2.297.000 spettatori (18%). Su Rai2 N.C.I.S. New Orleans ha raccolto 299.000 spettatori (2.4%) e N.C.I.S. Los Angeles 488.000 spettatori (3.3%).

Su Italia1 C.S.I. Miami raccoglie 549.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.729.000 spettatori pari al 12.6%, mentre Blob segna 587.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 674.000 spettatori (4.5%). Su La7 Uozzap! ha incollato 136.000 spettatori (1%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 264.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Fratelli d’Italia arriva a 202.000 spettatori (1.7%).

massimo giletti da mosca

Daytime Mattina

I Viaggi del Cuore debutta su Canale 5 con il 13.6%.

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 277.000 spettatori (13.6%) nella presentazione, 598.000 spettatori (18.5%) nella prima parte e 1.163.000 spettatori (22%) nella seconda parte; in mezzo il Tg1 delle 8 a 954.000 spettatori e il 21%. A seguire A Sua Immagine dalle 9:41 alle 12:18 interessa 1.381.000 spettatori (20.5%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 397.000 spettatori pari al 16.5% e Tg5 Mattina 1.204.000 spettatori pari al 25.1%, mentre I Viaggi del Cuore intrattiene 742.000 spettatori pari al 13.6%. A seguire la Santa Messa interessa 880.000 spettatori pari al 15.1%.

mina settembre

Su Rai2 Sulla Via di Damasco è visto da 79.000 spettatori (1.6%) e O anche No da 65.000 spettatori (1.2%), mentre Rai Parlamento Punto Europa segna 77.000 spettatori (1.4%) e il Culto della Pentecoste 75.000 spettatori (1.3%). Su Italia1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 140.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 185.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend convince 217.000 spettatori pari al 4.3%. A seguire Mi Manda Raitre interessa 261.000 spettatori pari al 4.7% e Le Parole per Dirlo 251.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 165.000 spettatori con il 2.9% nel primo episodio e 201.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 120.000 spettatori (2.7%), mentre Uozzap! conquista 143.000 spettatori (2.5%).

avanti un altro! pure di sera 1

Daytime Mezzogiorno

Melaverde supera il 20%. Donnaventura debutta su Rai2 col 3.3%.

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.199.000 spettatori con il 20.2% e l’Angelus 1.987.000 spettatori con il 24.1%, mentre Linea Verde è la scelta di 2.986.000 spettatori con il 26.2%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 687.000 spettatori (11.1%) nella prima parte e 993.000 spettatori (15%) nella seconda parte, mentre Melaverde a 1.890.000 spettatori (20.2%). Su Rai2, dopo Tg Sport a 156.000 spettatori pari al 2.5% e Tg2 Dossier a 190.000 spettatori e il 2.8%, Donnavventura conquista 327.000 spettatori pari al 3.3%.

mina settembre

Su Italia1 il terzo episodio di Una Mamma per Amica è scelto da 216.000 spettatori (3.4%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 804.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 545.000 spettatori (6.6%); Il Posto Giusto raccoglie 201.000 spettatori (1.6%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha totalizzato 211.000 spettatori con il 3.4% nella prima parte e 216.000 spettatori con il 3.2% nella seconda parte. A seguire, dopo il tg, Il Ritorno di Colombo segna 315.000 spettatori (2.6%). Su La7 L’Ingrediente Perfetto totalizza 83.000 spettatori (1.3%) e La7 Doc – Si Chiamava Grace Kelly 149.000 spettatori (1.4%).

Daytime Pomeriggio

Domenica In saluta bene.

zona bianca

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 2.357.000 spettatori con il 19.9% nella prima parte dalle 14:08 alle 15:09 e 2.355.000 spettatori con il 21.9% nella seconda parte dalle 15:14 alle 15:52. A seguire Tg1 – Giubileo di Platino dalle 16 alle 18:08 interessa 2.160.000 spettatori con il 20.6%, mentre Da Noi… A Ruota Libera della durata di 38 minuti totalizza 1.909.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale5 Beautiful incolla 1.674.000 spettatori (13.7%), Una Vita 1.201.000 spettatori (10.8%) e Luce dei tuoi Occhi 1.007.000 spettatori (9.7%).

Su Rai2 Wild Italy incolla 381.000 spettatori pari al 3.2% nella prima parte e 342.000 spettatori (3.1% nella seconda parte, mentre Squadra Speciale Lipsia interessa 358.000 spettatori pari al 3.5% nel primo episodio e 409.000 spettatori pari al 3.9% nel secondo episodio. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 478.000 spettatori (3.8%). A seguire Cinderella Story sigla 514.000 spettatori (4.6%) e A Cinderella Story: Once Upon a Song 356.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.768.000 spettatori (14.2%); Mezz’Ora in Più è seguito da 868.000 spettatori (7.8%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 716.000 spettatori (6.8%).

mina settembre

A seguire Rebus arriva a 570.000 spettatori (5.5%), mentre Kilimangiaro Collection incolla 479.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Pensa in Grande ha convinto 222.000 spettatori con l’1.9%, mentre Tg4 Speciale sul Giubileo di Platino interessa 476.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 la Ginnastica Ritmica dalle 14:06 alle 19:26 raccoglie 273.000 spettatori (2.5%). Su Tv8 il Gran Premio della Catalogna di MotoGP sigla 983.000 spettatori (9.3%).

giletti a mosca meme

Seconda Serata

DS Estate ferma al 3.4%.

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 916.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 596.000 spettatori (8.6%). Su Rai2 La Domenica Sportiva Estate è scelta da 301.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 Kick – Ass 2 è visto da 292.000 spettatori (8.7%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 325.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 L’estate all’improvviso è stato scelto da 111.000 spettatori (3.6%). Su La7 TgLa7 Notte informa 150.000 spettatori (4.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.967.000 (30.7%)

mina settembre 2

Ore 20.00 4.038.000 (26.7%)

TG2

Ore 13.00 1.391.000 (11.2%)

Ore 20.30 1.060.000 (6.6%)

TG3

Ore 14.15 1.301.000 (10.9%)

Ore 19.00 1.236.000 (10.2%)

TG5

Ore 13.00 2.604.000 (20.8%)

Ore 20.00 3.125.000 (20.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 960.000 (9.3%)

Ore 18.30 563.000 (5.5%)

TG4

Ore 12.00 306.000 (3.7%)

mina settembre

Ore 18.55 536.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 416.000 (3.2%)

Ore 20.00 649.000 (4.3%)

mina settembre 1