Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 21 dicembre 2022 vedono, in prima serata su Rai2, il ritorno di Cristiano Malgioglio con la seconda puntata di Mi casa es tu casa, sospeso la scorsa settimana per i Mondiali di calcio. Ospiti del talk fortemente voluto dal Direttore del Prime Time Rai Stefano Coletta, erano Rita Rusic, Massimo Ceccherini e Leonardo Pieraccioni.

A un certo punto della puntata, più o meno "sbottando" contro il padrone di casa, Pieraccioni è parso dar voce a tanti commenti sui social, secondo i quali le interviste di Malgioglio sono troppo autoreferenziali nonché meri espedienti per poter raccontare solo di sé, a prescindere da chi sia l'ospite di turno.

Il tutto è avvenuto mentre il regista toscano stava replicando a una precedente domanda del padrone di casa; interrotto per l'ennesima volta da quest'ultimo, Pieraccioni lo rimprovera di voler cambiare di nuovo argomento nel momento in cui non ha ancora terminato di rispondere (vedi video qui sotto).

"Famme fini'!" sbotta Pieraccioni. "Perché mi rimproveri?" gli chiede Cristiano visibilmente imbarazzato, e Leonardo: "Ma perché me l'avevan detto. M'avevan detto: guarda che lui fa il programma per sé, non gliene frega nulla di chi c'ha accanto. Vuole parlare del turco (il presunto fidanzato di Malgioglio, ndr), vuole parla'... e io sono venuto a fare 'sto scontro di ping pong micidiale per vedere se mi fa raccontare qualcosa".

Ma come sarà andata la seconda puntata di Mi casa es tu casa dopo l'esordio non eclatante di due settimane fa? Purtroppo per Cristiano Malgioglio e per Stefano Coletta, il programma ha ottenuto solo il 3.4% di share con 562.000 spettatori. Battuto anche dal film di Tv8, A casa per natale, che ha radunato il 3.6% con 627.000 individui all'ascolto. Ennesimo flop per la direzione Prime Time di Coletta, alla quale possiamo aggiungere anche L'Almanacco del giorno dopo con Drusilla Foer, ieri fermatosi nel preserale al 3.2% con soli 593.000 spettatori.

Male anche la fiction dedicata ad Arnoldo Mondadori su Rai1, arenatasi all'11.6% con 1.888.000 spettatori, superata dal fenomeno Federica Sciarelli con Chi l'ha visto? su Rai3, che ha conquistato il 13.5% con 2.051.000 individui all'ascolto. Secondo programma più visto in prima serata dopo Il primo Natale, film di Ficarra e Picone su Canale5, che ha segnato il 16.2% con 2.466.000 spettatori.

