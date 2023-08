PIPPITEL! - IN MANCANZA DI ALTERNATIVE, I CAMPIONATI DI ATLETICA LEGGERA DI BUDAPEST SU RAI2 SI PAPPANO LA PRIMA SERATA CON UNO SCARSO 12% E 1.8 MILIONI DI SPETTATORI - SU RAI1 "PRESS PLAY - LA MUSICA DELLA NOSTRA VITA" FA L’11.7%, LA SERIE DI CANALE5 “BEYOND PARADISE” ALL’11.8% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” RACIMOLA IL 7.4% - “TECHETECHETÈ” (19.6%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (14%) - APRILE E TELESE (6.2%), VIERO (4.9%)

Marco Zonetti per Dagospia

campionati di atletica leggera di budapest 4

Prima serata televisiva, quella di ieri mercoledì 23 agosto 2023, dominata ancora una volta dai Campionati di Atletica Leggera di Budapest che, su Rai2, hanno totalizzato 1.840.000 spettatori con il 12% di share e dai Campionati di Pallavolo Femminile, che con la partita Italia-Croazia hanno segnato 1.570.000 appassionati pari all'11.9%.

Il film sconosciuto di Rai1 Press Play - La musica della nostra vita attira 1.631.000 teste e l'11.7% mentre la serie di Canale5 Beyond Paradise debutta racimolandone 1.486.000 con l'11.8%.

press play la musica della nostra vita 2

Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4, con l'intervista al generale Roberto Vannacci, sigla invece il 7.4% con 814.000 individui all'ascolto. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Atletica Leggera (Rai2) - 1.840.000

2) Press Play - La musica della nostra vita (Rai1) - 1.631.000

3) Pallavolo femminile (Rai2) - 1.570.000

4) Beyond Paradise (Canale5) - 1.486.000

5) Zona Bianca (Rete4) - 814.000

6) Freedom - Oltre il confine (Italia1) - 572.000

7) Nel secolo breve (Rai3) - 510.000

8) Ipotesi di reato (La7) - 427.000

beyond paradise 3

9) Name that tune (Tv8) - 341.000

10) C'era una volta il West (Nove) - 256.000

In access prime time, Techetechetè dedicato a Mango su Rai1 conquista il 19.6% mentre Paperissima Sprint Estate segna il 14%. Per l'approfondimento, Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda Estate su La7 svettano al 6.2% mentre Alessandra Viero su Rete4 con Controcorrente raduna il 4.8% e il 4.9%. In seconda serata su Rai2 Monica Setta con Storie di donne al bivio chiude la stagione al 4.6% di share sfiorando i 400mila spettatori, sul podio di fascia. Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima Serata

press play la musica della nostra vita 3

Rai1: Press Play – La musica della nostra vita 1.631.000 (11.7%). Canale5: Beyond Paradise 1.486.000 (11.8%). Rai2: Campionati Mondiali di Atletica Leggera di Budapest 1.840.000 (12%). Campionati di Pallavolo Femminile Italia-Croazia 1.570.000 (11.9%). Italia1: Freedom – Oltre il Confine Summer 572.000 (4.7%), presentazione 546.000 (3.5%). Rai3: Nel Secolo Breve 510.000 (3.7%). Rete4: Zona Bianca 814.000 (7.4%). La7: Ipotesi di Reato 427.000 (3.2%). Tv8: Name That Tune341.000 (2.9%). Nove: C’era una volta il west 256.000 (2.4%).

zona bianca

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.036.000 (19.6%). Canale5: Paperissima Sprint 2.163.000 (14%). Italia1: NCIS 813.000 (5.3%). Rai3: Un Posto al Sole – Le Storie 628.000 (4.1%). Rete4: Controcorrente 723.000 (4.8%), nella prima parte, 762.000 (4.9%), nella seconda. La7: In Onda 959.000 (6.2%). Tv8: 4 Hotel 329.000 (2.2%). Nove: Cash or Trash 342.000 (2.2%).

press play la musica della nostra vita 1

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.158.000 (22.8%), Reazione a Catena 3.120.000 (26%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.128.000 (12.6%), The Wall 1.589.000 (13.8%). Rai2: Campionati Mondiali di Atletica Leggera di Budapest 1.138.000 (9.1%). Italia1: Studio Aperto Mag 316.000 (3.1%), CSI Miami 463.000 (3.5%). Rai3: Tgr 1.728.000 (13.5%), Blob555.000 (4%), Via dei Matti N 0 502.000 (3.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 529.000 (3.8%). La7: Padre Brown 87.000 (1%) nel primo episodio, 81.000 (0.7%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 213.000 (1.8%). Nove: Cash or Trash 265.000 (1.9%).

campionati di atletica leggera di budapest 2

Seconda Serata

Rai1: Il Mondo con gli Occhi di Overland 582.000 (6.5%). Canale5: Madri – Una Vita d’Amore 439.000 (8%). Rai2: Storie di Donne al Bivio 393.000 (4.6%). Rai3: Tg3 Linea Notte 362.000 (4%). Italia1: La Storia Proibita 299.000 (5.8%). Rete4: Certo Certissimo Anzi… Probabile 189.000 (5.8%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 209.000 (10.7%), Tg1 Ore 7.00 389.000 (14.4%), TgUnoMattina Estate 699.000 (18.3%), Tg1 Ore 8.00 841.000 (20.5%), Uno Mattina Estate 718.000(16.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 383.000 (16.5%), Tg5 Mattina 938.000 (22.8%), Morning News 680.000 (17.3%) nella prima parte, 621.000 (15.9%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Happy Family 124.000 (3.2%). Italia1: CSI: NY 170.000 (3.8%). Rai3: Rassegna Stampa 192.000 (7.1%), Agorà Estate (presentazione) 183.000 (4.4%), Agorà Estate 193.000 (4.9%), Agorà Extra 173.000 (4.6%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 212.000 (5.1%). Rete4: Un Detective in Corsia 40.000 (1%). La7: Omnibu (News) 87.000 (3.3%), Omnibus (Dibattito) 101.000 (2.5%), Coffee Break Estate 116.000 (2.9%).

press play la musica della nostra vita 4

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.081.000 (14.2%). Camper 1.469.000 (14.4%). Canale5: Forum 1.240.000(18%). Rai2: La Nave dei Sogni 324.000 (4.5%). Italia1: CSI: NY 231.000 (3.6%), Sport Mediaset 806.000 (6.8%), Extra 562.000 (4.9%). Rai3: Doc Martin 331.000 (6.4%), Tg3 Ore 12.00 585.000 (8.2%), Quante Storie 421.000 (4.8%), 399.000 (3.7%), Passato e Presente 391.000 (3.4%). Rete4: Carabinieri 5 147.000 (3.1%), Il Segreto 173.000 (1.9%), La Signora del West 280.000 (2.4%). La7: L’Aria che Tira Estate 176.000 (3.4%) nella prima parte, L’Aria che Tira Estate (Oggi) 270.000 (2.8%).

press play la musica della nostra vita 5

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.153.000 (19.2%), Don Matteo 11 1.262.000 (12.5%) nel primo episodio, 1.204.000 (14.3%) nel secondo, Sei Sorelle 794.000 (10.4%), Tg1 987.000 (12.9%), Estate in Diretta 1.552.000 (19.3%), presentazione 1.203.000 (16.1%). Canale5: Beautiful 2.123.000 (18.7%), Terra Amara 2.273.000 (21.5%), La Promessa 1.842.000 (20.8%), My Home My Destiny 1.482.000 (19%), Inga Lindstrom – Segreti 998.000 (12.8%). Rai2: Gli Omicidi del Lago 266.000 (2.7%), Squadra Speciale Cobra 11 329.000 (4.1%) nel primo episodio, 457.000 (6%) nel secondo.

beyond paradise 1

Italia1: I Simpson 400.000 (3.6%) nel primo episodio, 394.000 (3.8%) nel secondo, American Dad 327.000 (3.5%) 260.000 (3%), NCIS New Orleans 190.000 (2.4%) nel primo episodio, 211.000 (2.8%) nel secondo, Cold Case 214.000 (2.7%). Rai3: Tgr 2.119.000 (19.1%), Overland 21 608.000 (8.1%), Geo Magazine 765.000 (9.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 618.000 (6.2%), Tg4 Diario del Giorno 504.000 (6.3%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 210.000 (2.4%). Tv8: Passioni dal Passato 230.000 (2.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.001.000 (25.9%)

20.00 - 3.599.000 (25.3%)

TG2

13.00 - 1.449.000 (12.8%)

20.30 - 1.280.000 (8.4%)

TG3

14.25 - 1.358.000 (13.2%)

19.00 - 1.280.000 (11.9%)

TG4

11.55 - 273.000 (3.8%)

18.55 - 442.000 (4%)

campionati di atletica leggera di budapest 1

TG5

13.00 - 2.591.000 (22.8%)

20.00 - 2.540.000 (17.7%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 992.000 (10.8%)

18.30 - 315.000 (3.7%)

TGLA7

13.30 - 460.000 (4%)

beyond paradise 2 beyond paradise 5 beyond paradise 4

20.00 - 721.000 (5%)