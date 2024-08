PIPPITEL! IN MANCANZA DI UNA PROGRAMMAZIONE DECENTE, LA GENTE HA VOGLIA SOLO DI SPORT: IL TROFEO SILVIO BERLUSCONI CON L’AMICHEVOLE MILAN-MONZA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16.4% DI SHARE E OLTRE 2 MILIONI DI SPETTATORI - SU RAI1 LA SERIE FRANCESE “MASTER CRIMES” INCHIODA AL 12.9% - SU ITALIA1 “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” ALL’8.9% - “TECHETECHETÈ” (18.1%), BARRA-POLETTI (4.7%). APRILE-TELESE (6.7%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

marta fascina al trofeo silvio berlusconi

Nella serata di ieri, martedì 13 agosto 2024, su Rai1 la serie francese Master Crimes ha interessato 1.563.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale5, dopo un presentazione (1.932.000 – 14.2%), il trofeo Silvio Berlusconi con l’amichevole Milan-Monza ha conquistato 2.070.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Cocktail intrattiene 656.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video 840.000 spettatori pari all’8.9% (presentazione di 19 minuti: 848.000 – 6.4%).

trofeo silvio berlusconi 4

Su Rai3 Filorosso – Revolution segna 592.000 spettatori e il 4.4%, nella presentazione di 45 minuti, e 569.000 spettatori e il 5.7% dalle 22:05 alle 23:59. Su Rete4 Psyco totalizza un a.m. di 406.000 spettatori (3.6%). Su La7 Le regole della casa del sidro raggiunge 396.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 346.000 spettatori con il 2.7% (episodio in replica in seconda serata: 295.000 – 3.3%). Sul Nove Via dall’incubo raduna 332.000 spettatori (2.9%).

trofeo silvio berlusconi 5

Sul 20 Guardians: il risveglio dei guardiani arriva a 279.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 47 Metri: Uncaged è scelto da 273.000 spettatori (2.2%). Su Iris Gli uomini della terra selvaggia è seguito da 312.000 spettatori pari al 2.5%. Su RaiMovie Freaks Out sigla 224.000 spettatori (1.9%). Su La5 Piccolo grande amore segna 220.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time

master crimes 1

Senza Paperissima e con Un Posto al Sole in ferie, balzo di Techetechetè e NCIS.

Su Rai1 Techetechetè ha ottenuto 2.444.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale5 Anteprima Trofeo Silvio Berlusconi raccoglie 1.924.000 spettatori pari al 14.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.104.000 spettatori (8.2%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 770.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole – Le Storie appassiona 593.000 spettatori (4.4%).

pier silvio berlusconi e il figlio al trofeo silvio berlusconi

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 632.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 632.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 915.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 394.000 spettatori pari al 2.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 479.000 spettatori (3.6%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie .000 spettatori (%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.928.000 spettatori pari al 21% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.649.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.348.000 spettatori (15.4%) mentre The Wall ha convinto 1.806.000 spettatori (17.1%). Su Rai2 l’appuntamento con NCIS Los Angeles raccoglie 341.000 appassionati pari al 3.3% mentre SWAT 436.000 pari al 3.5%.

master crimes 2

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 323.000 spettatori (3.4%) e FBI: Most Wanted raccoglie 378.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.940.000 spettatori (16.5%). A seguire Blob segna 760.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Terra Amara interessa 485.000 spettatori (3.9%). Su La7 Padre Brown raduna 107.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 228.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 248.000 spettatori con il 2.9%.

le iene inside

Daytime Mattina

Svetta il TG5 Mattina.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate dà il buongiorno a 456.000 spettatori con il 15.2%. All’interno il TG1 delle 8 è seguito da 786.000 persone con il 20.1%. Unomattina Estate intrattiene 726.000 spettatori con il 18.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 424.000 spettatori (19.4%), TG5 Mattina 1.028.000 (26.2%). A seguire Morning News raccoglie 810.000 spettatori con il 21% nella prima parte e 642.000 spettatori con il 17.2% nella seconda parte. Su Rai2 Che Todd ci aiuti è visto da 68.000 spettatori (1.7%), nel primo episodio, e 78.000 (2.1%), nel secondo.

master crimes 3

Su Italia1 Law & Order: Unità Speciale sigla 88.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 105.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 152.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (137.000 – 3.5%), Agorà Estate intrattiene 158.000 spettatori (4%) e 153.000 spettatori (4.2%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 181.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 70.000 spettatori (1.8%) e Love is in the air è visto da 78.000 spettatori (2.1%).

Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 101.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 101.000 spettatori (3.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 206.000 spettatori (6.3%), di 154.000 spettatori (4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire In Onda totalizza 126.000 spettatori (3.2%).

trofeo silvio berlusconi 2

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Le Cartoline di Camper in Viaggio raccoglie 1.001.000 spettatori (18%), mentre Camper arriva a 1.409.000 spettatori (15.7%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.084.000 spettatori con il 16.2%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna 392.000 appassionati pari al 5.6%. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 215.000 spettatori (3.5%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 764.000 spettatori (6.8%) e 628.000 spettatori (5.6%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 200.000 spettatori (3.8%) e il TG3 delle 12 informa 547.000 spettatori (8%).

master crimes 5

A seguire Quante Storie conquista 412.000 spettatori (4.4%). Passato e Presente è seguito da 348.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Un Detective in Corsia raduna 295.000 spettatori pari al 2.9%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 207.000 spettatori con il 4% nella prima parte e 404.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 146.000 spettatori (2.1%) e 4 Ristoranti 354.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 97.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 231.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.005.000 – 18%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.168.000 spettatori con il 12.9%. Estate in Diretta Start segna 948.000 spettatori con il 12.9%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.241.000 – 17.4%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.287.000 spettatori con il 17.9% nella presentazione e di 1.502.000 spettatori con il 19.5%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.031.000 spettatori pari al 18.3%. The Family raduna 1.685.000 spettatori pari al 17.3% e La Promessa segna 1.444.000 spettatori pari al 18.5%.

trofeo silvio berlusconi 1

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.090.000 spettatori pari al 15.3% nella prima parte e 907.000 spettatori pari al 12% nella seconda parte (I Saluti a 1.004.000 e il 12.4%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 raduna 278.000 appassionati (2.7%), nel primo episodio, 271.000 (3.1%), nel secondo episodio, mentre Squadra Speciale Colonia 242.000 (3%). Hotel Portofino raccoglie 144.000 spettatori (2%), nel primo episodio, e 147.000 spettatori (2%), nel secondo. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 435.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 568.000 spettatori (5.7%) nel secondo episodio, e 501.000 spettatori (5.4%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha interessato 268.000 spettatori (4.3%).

master crimes 4

A seguire Magnum P.I. raduna 297.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 318.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 345.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.973.000 spettatori (18.2%), mentre Il Provinciale coinvolge 476.000 spettatori (5.7%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 387.000 spettatori (5.2%) e Overland interessa 590.000 spettatori (8.2%).

A seguire Geo Magazine conquista 838.000 spettatori (10.4%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 710.000 spettatori con il 7.3%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 448.000 spettatori con il 5.6%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 205.000 spettatori pari al 2.4%, mentre Marcello – Una vita dolce arriva a 79.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 Sognando Manhattan segna 247.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Little Big Italy raduna 248.000 spettatori (2.9%).

Seconda Serata

trofeo silvio berlusconi 3

Su Rai1 Overland: il mondo con gli occhi di Overland è scelto da 558.000 spettatori con il 7.5%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 530.000 spettatori (8.7%). Su Rai2 Storie di donne al bivio raccoglie 328.000 spettatori pari al 3.7%. Love Game segna 151.000 spettatori pari al 2.6%. Su Italia1 Zelig Lab segna 220.000 spettatori con il 6% e 191.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Sorgente di Vita raduna 191.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 L’Ultima Eclissi è la scelta di 165.000 spettatori (3.7%). Su La7 City of Lies: l’ora della verità è visto da 92.000 spettatori (2%). Su Tv8 Sex and the City segna 153.000 spettatori (2.7%), 133.000 (3.2%), 116.000 (3.6%), 85.000 (3.4%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

olimpiadi parigi 2

TG1 2.512.000 (22.3%) – h.13:30 2.988.000 (23.4%) – h.20

TG2 1.334.000 (12.4%) – h.13 875.000 (6.5%) – h.20:30

TG3 1.245.000 (12.7%) – h.14:25 1.379.000 (13.8%) – h.19

TG5 2.340.000 (21.6%) – h.13 2.501.000 (19.4%) – h.20

STUDIO APERTO 1.205.000 (13.4%) – h.12:25 487.000 (5.8%) – h.18:25

TG4 281.000 (4.1%) – h.11:55 451.000 (4.5%) – h.18:55

TGLA7 587.000 (5.2%) – h.13:30 742.000 (5.7%) – h.20