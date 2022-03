PIPPITEL! - MANCINI E BERARDI HANNO ROVINATO LA SERATA A 9,7 MILIONI DI ITALIANI: LO SPAREGGIO MONDIALE ITALIA-MACEDONIA DEL NORD, CON LA SCONFITTA CLAMOROSA DEGLI AZZURRI, REALIZZA IL 39,3% DI SHARE - “L’ISOLA DEI FAMOSI” FA IL 15,4% - DEL DEBBIO (5,3%) - FORMIGLI CON ORSINI (4-7,3%) - GRUBER (5,5%) - PALOMBA (3,9-3,2%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 24 marzo 2022, su Rai1 la partita di playoff Italia-Macedonia del Nord valevole per la qualificazione ai Mondiali ha conquistato 9.735.000 spettatori pari al 39.3% di share.

Su Canale5 L’Isola dei Famosi ha incollato davanti al video 2.306.000 spettatori con uno share del 15.4%.

Su Rai2 Unfaithful – L’amore infedele arriva a 1.007.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto ha raccolto 913.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Amore Criminale è seguito da 922.000 spettatori con il 4.2% (presentazione a .000 e il %).

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 902.000 spettatori (5.3%). Su La7 Piazzapulita registra 994.000 spettatori pari al 4% dalle 21:24 alle 22:33 (Trenta Giorni) e 866.000 spettatori pari al 7.3% dalle 22:39 alle 1:17.

Su Tv8 Io prima di te segna 402.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Diverso da chi? è visto da 245.000 spettatori pari all’1.1%. Su SkyUno Pechino Express sigla .000 spettatori (1.1%).

Access Prime Time

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.166.000 spettatori pari al 12.5%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 874.000 spettatori (3.4%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.300.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.257.000 spettatori (5.3%) e Un Posto al Sole da 1.576.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 945.000 individui all’ascolto (3.9%) nella prima parte e 814.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.388.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 270.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 297.000 spettatori (1.2%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna .000 spettatori (%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.176.000 spettatori pari al 20.9%, mentre L’Eredità è visto da 4.766.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.576.000 spettatori (17.7%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.732.000 spettatori (20.1%).

Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 536.000 spettatori (3%) e The Good Doctor 646.000 spettatori (3%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 685.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.395.000 spettatori pari all’11.8%, mentre Blob segna 865.000 spettatori pari al 3.9%.

Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 858.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 MasterChef ha conquistato 201.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 302.000 spettatori (1.7%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1 – Edizione Straordinaria dalle 7:14 alle 9 interessa 889.000 spettatori pari al 15.8% (all’interno il Tg1 delle 8 a 1.256.000 e il 21.3%), mentre Unomattina è visto da 813.000 spettatori pari al 16%.

A seguire la prima parte di Storie Italiane è seguita da 692.000 spettatori pari al 13.9%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 692.000 spettatori con il 18.5% e Tg5 Mattina 1.263.000 spettatori con il 21.4%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 979.000 spettatori con il 18.7% nella prima parte e 900.000 spettatori con il 18.1% nella seconda parte (I Saluti a .000 e il %).

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 206.000 spettatori (4%), mentre Tg2 Italia arriva a 209.000 spettatori (4.2%) e Tg2 Flash a 277.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 167.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 235.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. è scelto da 238.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio.

Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto pari a 612.000 spettatori e il 13.1%, mentre TgR – Buongiorno Regione 850.000 spettatori e il 14.5%. A seguire Agorà convince 422.000 spettatori pari al 7.7% e Agorà Extra 325.000 spettatori pari al 6.5%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 147.000 spettatori con il 3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 235.000 spettatori (4.3%) e Coffee Break di 275.000 spettatori (5.6%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 753.000 spettatori (12.8%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.658.000 spettatori (15.2%). Su Canale5 Forum totalizza 1.611.000 spettatori con il 19.8%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 266.000 spettatori (5%), I Fatti Vostri segna 570.000 spettatori (8.5%) nella prima parte e 976.000 spettatori (9.4%) nella seconda parte.

Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. è seguito da 333.000 spettatori (4.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short arriva a 582.000 spettatori (4.6%) e Sport Mediaset a 722.000 spettatori (5.3%).

Su Rai3 Elisir interessa 335.000 spettatori pari al 5.6% (presentazione a 252.000 e il 5.1%), il Tg3 delle 12 informa 852.000 spettatori (9.5%), Quante Storie conquista 700.000 spettatori (5.6%) e Passato e Presente arriva a 512.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Carabinieri 3 ha incollato 140.000 spettatori (2.5%) e, dopo il tg, Il Segreto 213.000 spettatori (2%) e La Signora in Giallo 714.000 spettatori (5.3%).

Su La7 L’Aria che Tira interessa 352.000 spettatori con il 5.7% nella prima parte e 529.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 172.000 spettatori (1.5%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.695.000 spettatori (14.6%), mentre Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.009.000 spettatori (20.5%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.344.000 e il 14.2%, Tg1 Economia a 1.411.000 e il 14.7%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.686.000 spettatori con il 17% nella presentazione dalle 17:07 alle 17:27 e 2.038.000 spettatori con il 17.5% dalle 17:27 alle 18:42.

Su Canale5 Beautiful conquista 2.361.000 spettatori (17.3%) e Una Vita 2.280.000 spettatori (17.9%), mentre Uomini e Donne sigla 2.721.000 spettatori pari al 24.9% (Finale a 2.111.000 e il 21.3%), Amici 1.825.000 spettatori (18.8%), L’Isola dei Famosi 1.835.000 spettatori (19.3%) e Love is in the Air 1.720.000 spettatori (17.4%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.694.000 spettatori pari al 16.5% nella presentazione dalle 17:27 alle 17:35 e 1.915.000 spettatori pari al 16.7% dalle 17:28 alle 18:36 (I Saluti di 8 minuti a 1.848.000 e il 14.2%). Su Rai2 Ore 14 conquista 648.000 spettatori con il 5.1%, Question Time incolla 127.000 spettatori con l’1.2% e Detto Fatto interessa 354.000 spettatori con il 3.6%.

Dalle 17:31 alle 18:45 Speciale Tg2 è visto da 257.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 573.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio, 624.000 spettatori (5%) nel secondo episodio e 475.000 spettatori (4.1%) nel terzo episodio.

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 339.000 spettatori (3.3%), The Goldbergs 233.000 spettatori (2.4%), Modern Family 281.000 spettatori (2.9%) e Due uomini e mezzo 268.000 spettatori (2.4%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.251.000 spettatori (17.1%); Tg3 Speciale dalle 15:45 alle 17:29 arriva a 509.000 spettatori (5.2%) e Geo a 1.119.000 spettatori (9.2%).

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 712.000 spettatori con il 5.9%, mentre Tg4 – Diario di Guerra dalle 15:37 alle 16:30 arriva a 339.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Tagadà è visto da 397.000 spettatori pari al 3.8% (presentazione a 391.000 e il 3.1%, #Focus a 300.000 e il 3.2%). A seguire TgLa7 Speciale dalle 17:01 alle 19:52 interessa 496.000 spettatori pari al 3.6%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da .000 spettatori con il %. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di .000 spettatori pari al %. Su Rai2 Anni 20 Notte segna .000 spettatori (%). Su Italia1 Una bugia di troppo è visto da .000 spettatori (%). Su Rai3 Sopravvissute interessa .000 spettatori con il %. Su Rete4 A noi piace freddo è la scelta di .000 spettatori (%). Su La7 TgLa7 informa .000 spettatori (%).